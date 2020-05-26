Những người trẻ từ 18 đến dưới 25 tuổi có tỷ lệ đã sử dụng các bài thuốc Đông Y từ những cây thuốc nam khá thấp. Tuy nhiên, tỷ lệ người sử dụng trong tương lai sẽ cao hơn. Còn những người trong nhóm tuổi từ 25 đến dưới 60 tuổi đã sử dụng và sẽ tiếp tục sử dụng thuốc Đông y là khá cao.

Hiện nay, xu hướng điều trị bệnh bằng những thảo dược tự nhiên của Đông Y đang được ứng dụng rộng rãi để chăm sóc và điều trị cho người bệnh. Đặc biệt là với bệnh thiếu máu cơ tim . Vì vậy, dù Tây y có rất nhiều phát minh và phương pháp chữa bệnh tiên tiến, nhưng vai trò của Đông y, nhất là sử dụng cây thuốc nam trị thiếu máu cơ tim vẫn được khẳng định. Bởi vì dựa hoàn toàn vào tự nhiên, lành tính, luôn hướng tới một cơ thể khỏe mạnh hoàn toàn từ trong ra ngoài.

Trong đó, người từ 60 tuổi trở lên có nhu cầu sử dụng thuốc Đông y cao nhất. Bởi những bài thuốc y học cổ truyền giúp bồi bổ cơ thể hằng ngày, hệ miễn dịch được tốt hơn. Đồng thời, cải thiện tâm trạng cho người già. Hơn nữa, ngoài tác dụng chữa bệnh, các cây thuốc nam cũng không gây tổn thương đến gan, thận như thuốc Tây. Do đó, khi về già sẽ ít mắc các bệnh về gan, thận hơn so với những người sử dụng thuốc Tây Y thường xuyên và trong thời gian dài.

Lý giải cho điều này như sau: những người trong độ tuổi trung niên và cao tuổi đã có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết về công dụng cũng như cách chọn dược liệu để chữa bệnh hay bồi bổ sức khỏe và làm đẹp .

Với những bệnh mạn tính như thiếu máu cơ tim có liên quan tới yếu tố di truyền và thói quen sống, chỉ sử dụng thuốc Tây đơn độc thì khó mà đạt được hiệu quả tối ưu. Nên hiện nay, không chỉ các nước châu Á mà nhiều nước có y học phát triển như Úc, Canada và Mỹ… cũng đang tìm hiểu về các loại cây thuốc nam trị thiếu máu cơ tim, kết hợp Đông y với Tây y, để nâng cao cơ hội chữa khỏi cho người bệnh.

Những cây thuốc nam trị thiếu máu cơ tim

Chữa bệnh thiếu máu cơ tim bằng thuốc nam như Đan Sâm, Tam Thất, Hoàng Đằng, Bồ Hoàng… sẽ nhanh chóng cải thiện tình trạng đau thắt ngực, khó thở, ho, phù, mệt mỏi… cho người suy tim, bệnh mạch vành thiếu máu cơ tim.

Đan sâm tăng cường máu đến tim

Cây Đan sâm có tác dụng giãn động mạch vành, tăng lưu lượng máu cải thiện thiếu máu cục bộ cơ tim, phục hồi cơ tim sau tổn thương. Bên cạnh đó, vị thuốc này còn tác động ức chế tập kết tiểu cầu, tăng tiêu sợi huyết ngăn cản quá trình đông máu, nhanh chóng giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim. Hơn thế nữa, còn giúp bảo vệ cơ tim trong trường hợp thiếu oxy.

Đan Sâm giúp tăng cường máu đến tim

Đặc biệt, Đan Sâm tác động trực tiếp ngăn ngừa quá trình biến đổi cấu trúc của cơ tim do các bệnh tim mạch. Cụ thể là ngăn dày thất trái, làm chậm tiến triển suy tim cho người bệnh tăng huyết áp. Do đó, vị thuốc này luôn có mặt trong thang thuốc bổ cho người giả mắc các bệnh liên quan đến tim.

Tam thất – vị thuốc làm giảm cơn đau thắt ngực

Củ tam thất chứa nhiều thành phần dược tính tự nhiên saponin (4,42–12%), thuộc kiểu protopanaxadiol và protopanaxainol. Ở phần rễ có tinh dầu α-guaien, β-guaien và octadecan. Ngoài ra còn có flavonoid, phytosterol (β-sitosterol, stigmasterol, daucosterol), polysaccharid (arabinogalactan: sanchinan A), muối vô cơ. Những dưỡng chất này giúp giảm thời gian và tần suất đau thắt ngực, đồng thời có tác dụng ngăn chặn cơn đau thắt ngực tái phát.

Tam thất giảm nhanh cơn đau thắt ngực

Bên cạnh đó, vị thuốc này còn nhanh chóng cải thiện vi tuần hoàn cơ tim, giảm rối loạn nhịp tim, giảm lipid máu. Chống thiếu máu cục bộ ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, hạ huyết áp, nhanh chóng hồi phục sức khỏe sau cơn bạo bệnh.

Hoàng Đằng chống viêm, tăng độ dẻo dai cho thành mạch

Hoàng Đằng là một trong những cây thuốc nam chữa thiếu máu cơ tim được các thầy thuốc Đông y sử dụng. Vì nó có tác dụng giảm mỡ máu tương đương với nhóm thuốc Statin. Chứa hoạt chất berberin, cây thuốc nam này nhanh chóng phát huy tác dụng chống viêm, giảm cholesterol, làm tăng độ đàn hồi và dẻo dai cho thành mạch.

Hoàng Đằng chống viêm, cải thiện chức năng của tim

Ngoài ra, các thầy thuốc Đông y cũng dùng vị thuốc này để cải thiện chức năng tim, ngăn ngừa suy tim, làm tăng nồng độ canxi trong các tế bào cơ tim. Lúc này, tần suất nhịp ngoại tâm thu sẽ giảm và làm tăng chỉ số phân suất tống máu, giúp người bệnh nhanh chóng vượt qua được cơn nguy hiểm.

Bồ Hoàng có tác dụng làm giảm quá trình xơ vữa động mạch

Bồ Hoàng có vị ngọt, tính bình, thành phần hóa học chứa một flavonozit khi thủy phân sẽ cho isoramnetin. Chất này có tác dụng giãn động mạch vành, giảm lipid, làm giảm cholesterol toàn phần, làm chậm quá trình xơ vữa động mạch. Vì vậy có tác dụng ngăn ngừa và điều trị xơ vữa động mạch vô cùng hiệu quả.

Bên cạnh đó, nhiều công trình nghiên cứu cũng phát hiện ra, dược tính của Bồ Hoàng còn có thể thúc đẩy quá trình đông máu một cách rõ rệt và lâu dài. Do đó, vị thuốc này chỉ được sử dụng trong một thời gian ngắn. Người bệnh cần phải theo dõi chỉ số đông máu INR thường xuyên.

Bồ Hoàng làm giảm quá trình xơ vữa động mạch

Khổ Sâm giúp ổn định nhịp tim

Khổ sâm flavonoid có tác dụng kháng khuẩn, đặc biệt là thành phần ent – 7 β – hydroxyl – 15 – oxokauran – 16 – en -18 – yl acetate giúp ức chế mạnh với Bacillus sublities, Aspergillusniger, Fusarium oxysporum và nấm Candida albicans, chống rối loạn nhịp tim thông qua cơ chế ion. Chính vì vậy, những trường hợp bị rối loạn nhịp tim sau nhồi máu cơ tim được sử dụng Khổ Sâm đều cho hiệu quả ổn định nhịp tim rõ rệt. Ngoài ra, vị thuốc này còn có tác dụng rất tốt trong việc chữa kiết lỵ, bệnh dạ dày….

Kết hợp Tây Y và Đông Y –điều trị bệnh thiếu máu cơ tim hiệu quả

Thiếu máu cơ tim điều trị bằng các phương pháp hiện đại như phẫu thuật, dùng thuốc Tây vẫn là nền tảng vững chắc không thể thay thế. Tuy nhiên, sẽ thật thiếu sót nếu khi chúng ta không kết hợp với những ưu điểm của Đông Y, từ các cây thuốc nam mang lại.

Kết hợp sự chính xác, nhanh chóng của Tây Y cùng sự lành tính, an toàn của Đông sẽ giúp người bệnh cảm thấy dễ chịu. Đồng thời, trả lại đặc tính tự nhiên cho lòng mạch máu và phục hồi chức năng của động mạch vành. Từ đây có thể cải thiện bệnh thiếu máu cơ tim, ngăn ngừa cơn nhồi máu cơ tim xảy ra.

Tuy nhiên, thiếu máu cơ tim là căn bệnh phức tạp, vì vậy, bên cạnh thuốc thang, bạn cần xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý. Thêm những vị thuốc vào trong thực đơn hàng ngày để nâng cao hiệu quả điều trị.

Đông Tây Y kết hợp mang lại hiệu quả điều trị tốt cho người bệnh

Cụ thể như, bạn nên dùng Sơn Tra, Hà Thủ Ô để nấu cháo tẩm bổ cho cơ thể. Sơn Tra có vị ngọt, tính hơi ôn và được quy vào kinh Tỳ, Vị, Can, giúp chữa thiếu máu cơ tim, kèm theo kém ăn, đầy bụng, đại tiện lỏng nhão, người uể oải. Do đó, bạn dùng 30g Sơn Tra khô hoặc 60g tươi cùng với gạo tẻ 60g, đường kính 10g để nấu cháo, bồi bổ sức khỏe.

Không dùng Sơn Trà thì bạn có thể sử dụng 30-60g Hà Thủ Ô cùng với 60g gạo tẻ, hồng táo 3 – 5 trái, đường đỏ lượng thích hợp để nấu cháo. Không chỉ chữa thiếu máu cơ tim cháo Hà Thủ Ô còn nhanh chóng bổ sung dinh dưỡng chữa hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, đại tiện táo bón.

Qua đây có thể thấy rằng, bên cạnh Tây y, việc sử dụng cây thuốc nam trị thiếu máu cơ tim cũng mang lại hiệu quả rất tốt. Hiệu quả sẽ càng được nâng cao khi 2 phương pháp này kết hợp, người bệnh sẽ có thêm niềm tin để chiến thắng bệnh tật.