Thiếu máu não ăn gì để cải thiện tình hình? Đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu máu não? Cần làm gì để phòng ngừa bệnh thiếu máu não? Cùng tìm hiểu.

Thiếu máu não ăn gì để cải thiện tình hình? - Ảnh minh họa: Internet Thiếu máu não là gì? Thiếu máu não hay còn được gọi là thiểu năng tuần hoàn não. Đây là tình trạng người bệnh bị thiếu hụt oxy và các chất dinh dưỡng cần thiết cho hoạt động của não. Càng ngày căn bệnh này càng phổ biến hơn trong đời sống. Nếu bạn không kịp thời phát hiện và điều trị có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như suy giảm trí nhớ, teo não, tai biến mạch máu não,... Nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu máu não Dưới đây là một số nguyên nhân dẫn đến trình trạng thiếu máu não:

Bệnh xơ vữa động mạch. Xơ vữa động mạch là nguyên nhân gây thiếu máu não - Ảnh minh họa: Internet Bệnh thoái hóa đốt sống cổ.

Do máu đông làm cản trở tuần hoàn máu.

Do chèn ép thành động mạch từ phía ngoài.

Dị tật bẩm sinh.

Do co mạch máu. Biểu hiện của tình trạng thiếu máu não Những triệu chứng của tình trạng thiếu máu não thường rất mơ hồ và khó phát hiện cho đến khi bệnh trạng nặng hơn. Dưới đây là một số biểu hiện ban đầu của tình trạng thiếu máu não giúp bạn dễ dàng phát hiện. Đau đầu: Cơn đau đầu của người bệnh sẽ lan rộng và tăng về tần suất hơn khi vận động hay suy nghĩ nhiều.

Chóng mặt: Triệu chứng này có thể làm người bệnh mất thăng bằng dẫn đến khả năng té ngã.

Xuất hiện triệu chứng hoa mắt và giảm thị lực.

Người bệnh sẽ giảm khả năng nghe, thậm chí là bị ù tai.

Có triệu chứng gây rối loạn cảm giác và vận động như tê bì, nhức mỏi chân tay hay vận động. Thiếu máu não ăn gì để giúp lưu thông máu lên não? Chế độ dinh dưỡng cho người bệnh thiếu máu não - Ảnh minh họa: Internet Nhóm thực phẩm giàu chất đạm và chất sắt Thịt bò: Đây là loại thực phẩm giàu chất đạm, sắt, vitamin B2, B6 và B12 có tác dụng thúc đẩy quá trình tái tạo hồng cầu, cung cấp oxy cho các tế bào đồng thời tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

Cá hồi: Loại cá này có thành phần dinh dưỡng giàu axit béo không no cùng các khoáng chất như kali, canxi, kẽm, phốt pho và các loại vitamin A, B6, B12, D,... tốt cho hoạt động của não bộ.

Hải sản: Nhóm thực phẩm này giàu kẽm, sắt, vitamin B12 và các axit amin có tác dụng giúp sản sinh hồng cầu, chống mệt mỏi, căng thẳng, tăng cường sức đề kháng, tăng khả năng lưu thông máu và cung cấp oxy cho não bộ.

Lòng đỏ của trứng gà: Có chứa nhiều chất đạm với giá trị sinh học cao, giàu chất canxi, sắt, phốt pho và các loại vitamin tham gia vào quá trình tạo máu cho cơ thể. Nhóm thực phẩm giàu sắt và vitamin Rau chân vịt: Hay còn được gọi là rau bó xôi. Đây là loại rau giàu chất sắt, vitamin B12 và axit folic giúp bổ máu.

Bông cải xanh: Có chứa nhiều chất sắt, chất xơ, vitamin A, C và magie giúp bổ máu. Bổ sung thêm nhiều vitamin và sắt để tăng tuần hoàn máu não - Ảnh minh họa: Internet Rau cần tây: chứa nhiều axit amin, kẽm, sắt và các loại vitamin có công dụng tăng tuần hoàn máu.

Bí ngô: chứa nhiều vitamin C, carotene, canxi, sắt, protein, kẽm,…

Cà rốt: giàu chất beta-carotene, vitamin A, B, C, D, E, axit folic, sắt, kali, canxi, magie và phốt pho có tác dụng giúp cơ thể tăng cường việc trao đổi chất đồng thời lưu thông máu.

Lựu: chứa chất sắt, magie, canxi, vitamin C,... có tác dụng chống oxy hóa, tăng khả năng hấp thu sắt và tham gia vào quá trình tạo máu.

Dâu tây và quả mâm xôi: chứa chất folate, carbohydrate, chất xơ, kẽm và vitamin C cùng các chất chống oxy hóa cao, có công dụng tăng cường khả năng hấp thụ sắt đồng thời tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể.

Nho đen khô: chứa hàm lượng lớn vitamin C và sắt với tác dụng tăng cường khả năng hấp thụ sắt đồng thời làm tăng lượng hemoglobin để tái tạo máu.

Quả mận: có chứa nhiều chất xơ, magie, sắt, vitamin A, E với khả năng loại bỏ các gốc tự do gây hại, từ đó ngăn ngừa bệnh hiệu quả. Thiếu máu não ăn gì và làm gì để phòng ngừa? Để phòng ngừa bệnh thiếu máu não, bạn cần xây dựng cho bản thân cũng như gia đình một chế độ dinh dưỡng khoa học, kết hợp đầy đủ các nhóm thực phẩm từ động vật đến thực vật. Những thực phẩm hỗ trợ phòng ngừa thiếu máu não - Ảnh minh họa: Internet Cung cấp cho cơ thể các chất tham gia vào quá trình tạo máu như chất đạm, chất sắt, vitamin C, folate, vitamin B12, magie,…

Nhóm thực phẩm giàu omega 3 như cá hồi, cá tuyết, cá trích, tảo biển, cá mòi,…

Nhóm thực phẩm giàu chất polyphenols như đậu, hạt, trà, ca cao,…

Nhóm thực phẩm giàu chất nitrate như rau diếp, rau chân vịt,…

Bạn cũng nên hạn chế dùng thực phẩm có chứa nhiều mỡ động vật, thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn, phụ gia thực phẩm, đồ uống có cồn. Bên cạnh việc ăn uống lành mạnh, bạn cũng cần kết hợp với việc luyện tập thể dục thường xuyên, đi khám sức khỏe định kỳ ít nhất 6 tháng 1 lần hay đều đặn 3 tháng 1 lần để có thể phát hiện sớm bệnh lý của mình. Nên nghỉ ngơi hợp lý, không làm việc quá sức và không để cho cơ thể bị thay đổi nhiệt độ đột ngột. Luyện tập thể dục thường xuyên để phòng ngừa thiếu máu não - Ảnh minh họa: Internet Bài viết trên đã trả lời cho câu hỏi thiếu máu não ăn gì đồng thời đưa ra những biện pháp phòng ngừa bệnh thiếu máu não. Bạn nên kết hợp tất cả các phương pháp để có thể cải thiện tình hình bệnh của mình.

Người thiếu máu nên ăn gì để bảo vệ sức khỏe Thiếu máu là căn bệnh thường gặp, nhất là trong xã hội hiện đại. Công việc áp lực, ăn uống không đầy đủ chất dễ dẫn đến tình trạng thiếu máu nếu không can thiệp sớm. Mời độc giả tìm hiểu người thiếu máu nên ăn gì qua bài viết dưới đây.

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