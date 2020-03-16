8 thực phẩm bổ não tăng cường trí nhớ hiệu quả

Nếu bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, trí nhớ kém gây ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt hàng ngày, điều này cho thấy bạn cần phải bổ sung dinh dưỡng để chăm sóc não bộ. Dưới đây là top những thực phẩm bổ não tăng cường trí nhớ hiệu quả mà bạn cần phải bổ sung vào chế độ ăn uống ăn hàng ngày để đảm bảo não bộ và trí nhớ hoạt động tốt.

Não lợn là một trong những thực phẩm tăng cường trí nhớ cho trẻ rất tốt. Não lợn có vị ngọt và tính bình, có công dụng bổ não. Não lợn thường được dùng để chữa các chứng suy nhược thần kinh, hoa mắt hoặc chóng mặt.

Glucose là nguồn cung cấp năng lượng thiết yếu cho các hoạt động của não bộ. Bạn nên ăn những thực phẩm có chứa carbohydrate để bổ sung nguồn năng lượng này. Bên cạnh đó, bạn cũng nên kiểm soát lượng đường trong máu ở mức ổn định. Đậu trắng là một trong những thực phẩm giúp bổ sung hai nguồn dưỡng chất trên.

Não lợn giúp tăng cường trí nhớ cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Não lợn thường được chế biến bằng cách hấp cách thủy hoặc cho thêm lá ngải cứu. Các chuyên gia khuyên rằng, những người bị xơ vữa động mạch hay rối loạn lipid máu nên cần có sự tư vấn của bác sĩ để biết được liều lượng ăn hợp lý, vì trong não lợn có chứa nhiều cholesterol không tốt cho những người mắc bệnh trên.

Mật ong

Mật ong là một trong những thực phẩm giúp bổ hư, nhuận táo và thải độc rất tốt. Trong mật ong có nhiều vitamin tăng cường trí nhớ hiệu quả và các loại men tự nhiên cần thiết cho hoạt động của hệ thần kinh trung ương. Qua đó sẽ giúp cải thiện khả năng ghi nhớ của bộ não.

Uống mật ong lâu ngày sẽ có tác dụng tăng cường trí nhớ và giải độc cho cơ thể hiệu quả. Mật ong có nhiều cách dùng khác nhau, nhưng cách đơn giản và hiệu quả nhất là uống trực tiếp mỗi ngày 2 thìa cà phê mật ong nguyên chất trước khi đi ngủ.

Mật ong chứa nhiều vitamin giúp tăng cường trí nhớ hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Nhân sâm

Nhân sâm được biết đến với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Theo các nghiên cứu cho thấy, nhân sâm còn là một trong những thực phẩm tốt cho não bộ. Nhân sâm có khả năng tạo cảm giác hưng phấn và tăng cường sự linh hoạt của hệ thần kinh giúp nâng cao khả năng ghi nhớ của bộ não.

Ngoài ra, nhân sâm còn giúp cải thiện suy nhược thần kinh và chứng hay quên do khí huyết suy nhược. Nhân sâm thường được dùng phổ biến dưới dạng trà sâm, cao lỏng, rượu sâm, viên nang hoặc các món ăn kết hợp bài thuốc.

Nhân sâm là thực phẩm tốt cho não bộ - Ảnh minh họa: Internet

Nấm kim châm

Nấm kim châm có chứa 8 loại axit amin cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra, nấm kim châm còn có nhiều lysin và kẽm giúp giúp cải thiện trí nhớ hiệu quả.

Ngoài ra, nấm kim châm còn chứa rất nhiều kali giúp phòng chữa tai biến mạch máu não rất tốt. Ăn nấm kim châm thường xuyên có thể giúp phòng và trị bệnh gan, bệnh viêm loét dạ dày, tăng sức đề kháng, tiêu viêm và bài tiết các kim loại nặng khỏi cơ thể.

Trà xanh

Trong trà xanh có chứa nhiều caffeine giúp tăng cường chức năng não. Ngoài ra, caffeine còn giúp cải thiện sự tỉnh táo, tăng hiệu suất bộ nhớ và sự tập trung. Trà xanh còn chứa thành phần tốt cho não bộ là L-theanine, giúp giảm lo lắng và khiến bạn cảm thấy thư giãn hơn. L-theanine còn làm tăng tần số sóng alpha trong não giúp bạn không còn cảm thấy mệt mỏi.

Củ nghệ

Curcumin là thành phần hoạt chất có trong củ nghệ, nó được chứng minh là có thể vượt qua được hàng rào máu não. Đây là một hợp chất chống oxy hóa và chống viêm mạnh, mang lại một số lợi ích cho não như:

Cải thiện trí nhớ: Hoạt chất curcumin giúp cải thiện trí nhớ ở những người mắc bệnh Alzheimer. Ngoài ra, chất này còn giúp xóa các mảng amyloid là một trong những dấu hiệu của bệnh Alzheimer.

Giảm trầm cảm: Curcumin giúp tăng cường yếu tố thần kinh có nguồn gốc từ não và trì hoãn sự suy giảm tinh thần liên quan đến tuổi tác.

Chất curcumin có trong nghệ giúp cải thiện trí nhớ hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cá mòi

Cá mòi là một trong những thực phẩm giàu omega 3 đóng vai trò quan trọng và là yếu tố không thể thiếu của cấu trúc tế bào thần kinh. Ngoài ra, cá mòi còn rất giàu kẽm tốt cho não bộ và có tác dụng nâng cao trí nhớ.

Ngày nay, cá mòi thường được đóng hộp và xuất khẩu ở nhiều thị trường trên khắp thế giới. Cá mòi tươi còn có thể chế biến bằng phương pháp nướng hoặc hun khói.

Cá mòi là một trong những thực phẩm giàu Omega 3 - Ảnh minh họa: Internet

Bên trên là một số thực phẩm bổ não tăng cường trí nhớ hiệu quả được nhiều người sử dụng. Bạn nên bổ sung các thực phẩm trên vào chế độ ăn uống hàng ngày để cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cơ thể đồng thời giúp não bộ phát triển và tăng cường trí nhớ hiệu quả.