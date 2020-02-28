Cuộc sống của những người trẻ luôn năng động và sáng tạo. Trong bối cảnh đó, sức khỏe của bộ não phải được quan tâm vì đây là nơi sản sinh ra những ý tưởng đột phá, nơi lưu giữ tri thức và là trung tâm điều khiển toàn bộ cơ thể của con người. Việc bổ sung các chất dinh dưỡng để não làm việc hiệu quả là hết sức cần thiết và quan trọng. Vậy ăn gì để bổ não? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

Bạn nên ăn gì để bổ não và tăng cường trí nhớ - Ảnh minh họa: Internet

Vai trò của não với cơ thể và công việc của con người

Não người thường được biết là nơi quyết định độ thông minh, phản xạ, cách thức con người hành động. Từ đó điều khiển mọi bộ phận cơ thể thực hiện những quyết định đó. Để não bộ khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn, đảm bảo cho não hoạt động tốt trong quá trình sống và làm việc không phải dễ. Do đó, mọi người nên tăng cường ăn uống các loại thực phẩm có tác dụng bổ não, có chế độ sinh hoạt lành mạnh, nghỉ ngơi hợp lý,...