Bạn nên ăn gì để bổ não và tăng cường trí nhớ

Sức khỏe 28/02/2020 07:30

Não là nơi xử lý thông tin giúp đưa ra các quyết định của bạn. Do đó, bạn cần cung cấp các chất dinh dưỡng để não hoạt động hiệu quả. Vậy ăn gì để bổ não?.

Cuộc sống của những người trẻ luôn năng động và sáng tạo. Trong bối cảnh đó, sức khỏe của bộ não phải được quan tâm vì đây là nơi sản sinh ra những ý tưởng đột phá, nơi lưu giữ tri thức và là trung tâm điều khiển toàn bộ cơ thể của con người. Việc bổ sung các chất dinh dưỡng để não làm việc hiệu quả là hết sức cần thiết và quan trọng. Vậy ăn gì để bổ não? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

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Bạn nên ăn gì để bổ não và tăng cường trí nhớ - Ảnh minh họa: Internet

Vai trò của não với cơ thể và công việc của con người

Não người thường được biết là nơi quyết định độ thông minh, phản xạ, cách thức con người hành động. Từ đó điều khiển mọi bộ phận cơ thể thực hiện những quyết định đó. Để não bộ khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn, đảm bảo cho não hoạt động tốt trong quá trình sống và làm việc không phải dễ. Do đó, mọi người nên tăng cường ăn uống các loại thực phẩm có tác dụng bổ não, có chế độ sinh hoạt lành mạnh, nghỉ ngơi hợp lý,...

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Lối sống và ăn uống hợp lý giúp não bộ minh mẫn sáng tạo - Ảnh minh họa: Internet

Bổ não từ các sản phẩm có nguồn gốc thực vật

  • Bí đỏ: Là một trong những thực phẩm tốt cho não. Bí đỏ chứa acid glutamic đóng vai trò quan trọng trong bồi dưỡng các tế bào thần kinh, trợ giúp các tế bào này phản ứng và chuyển hóa hiệu quả, giúp nhạy bén hơn. Acid glutamic cũng góp phần trong quá trình chuyển hóa của cơ thể, giúp loại bỏ amoniac. 
  • Cà rốt: Có chứa luteolin, chất này làm giảm sự suy giảm trí nhớ do tuổi tác và viêm trong não.
  • Rau chân vịt: Tốt cho trí não, chứa nhiều vitamin A, vitamin C, vitamin B1, vitamin B2 cao. Hơn nữa, rau chân vịt lại có lượng lớn chất diệp lục và acid folic, đều là những dưỡng chất cung cấp tốt nhất cho não bộ.
  • Nấm kim châm: Chứa đến 16 loại axit amin, trong đó có 8 loại rất cần thiết cho cơ thể con người. Loại nấm này chứa nhiều lysin và kẽm giúp não bộ khỏe mạnh hơn, tăng cường trí nhớ, tập trung cao độ để làm việc và học tập hiệu quả. Nếu ai hỏi ăn gì để bổ não nhớ lâu? Hoặc ăn gì để bổ não và tăng trí nhớ? Thì câu trả lời là nấm kim châm.
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Các loại rau củ luôn là nguồn thực phẩm quý cho não - Ảnh minh họa: Internet
  • Trái bơ: Giúp cải thiện sức khỏe mạch máu và lưu lượng máu, vì thế bơ là một loại thực phẩm hàng đầu cho não. Trái bơ chính là một đáp án tuyệt vời cho câu hỏi ăn gì để bổ não.
  • Súp lơ: Làm tăng cường hệ miễn dịch. Ăn nhiều các loại rau họ cải có tác dụng làm chậm quá trình suy giảm hệ thần kinh. Ngoài ra, súp lơ có khả năng tăng cường chức năng nhận thức và nâng cao trí tuệ.
  • Quả óc chó: Giúp cho máu lưu thông tốt, từ đó cho phép phân phối oxy đến não một cách hiệu quả, cải thiện trí nhớ, tăng khả năng học tập và điều phối kỹ năng vận động một cách đáng kể.

Ngoài ra còn có các thực phẩm nguồn gốc thực vật khác như: Ngô, rau bina, củ cải đường, các loại quả mọng, hạt sen, lúa mì, tỏi,… cũng rất tốt cho não.

Bổ não từ các sản phẩm có nguồn gốc động vật

  • Óc lợn: Có tác dụng bổ não và tăng cường trí nhớ. Tuy nhiên, óc lợn chứa nhiều cholesterol. Do đó, óc lợn không được khuyến khích dùng nhiều cho người bị rối loạn mỡ máu hoặc xơ vữa động mạch.
  • Trứng: Chứa lượng lớn choline giúp tăng cường trí nhớ. Các loại protein trong trứng giúp cơ bắp chắc khỏe và lutein - một chất chống oxy hóa tự nhiên giúp cho đôi mắt khỏe mạnh, đặc biệt là khi bạn làm việc rất nhiều với màn hình máy tính.
  • Các loại cá: chứa các axit béo omega-3, EPA và DHA là những dưỡng chất có khả năng giảm nguy cơ mất trí, hỗ trợ sự tập trung và sự ghi nhớ của não bộ. Điển hình như: cá mòi, cá ngừ, cá hồi, cá cơm, cá tuyết, cá basa, cá thu, cá trích,…
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Thịt, trứng là những thực phẩm thiết yếu - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm bổ não cho người lớn

Những người trưởng thành ngày nay luôn phải đối đầu với sự bận rộn, áp lực và thiếu thời gian. Những sản phẩm bổ não dễ tìm, dễ chế biến và tiện lợi là ưu tiên hàng đầu cho nhóm người này. Thực phẩm giúp não hoạt động tốt cho người lớn hiện đại điển hình như:

  • Cà phê: Giúp cải thiện sự nhạy bén trong tinh thần, thúc đẩy bộ não làm việc hiệu quả. Hoạt chất chống oxy hóa của hạt cà phê giúp tăng cường sức khỏe trí óc. Một vài nghiên cứu chỉ ra rằng uống cà phê làm giảm nguy cơ trầm cảm ở phụ nữ.
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Cà phê giúp thúc đẩy bộ não hoạt động hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet
  • Socola đen: Giàu chất chống oxy hóa có lợi cho toàn bộ cơ thể. Flavonoid có trong socola đen là một loại chất chống oxy hóa giúp cải thiện lưu thông máu. Vì thế, socola tốt sức khỏe não bộ bằng tác dụng hỗ trợ điều chỉnh cholesterol và hạ huyết áp.
  • Nước: Một thức uống thân thuộc đến bất ngờ. Bị mất nước khiến cho mô não sẽ co lại. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng mất nước sẽ có thể ảnh hưởng đến chức năng nhận thức, làm giảm trí nhớ ngắn hạn, ảnh hưởng đến việc tập trung và ra quyết định.

Những thực phẩm trên khá phù hợp với cuộc sống bận rộn, hay di chuyển của người trẻ hiện đại. Nhưng đừng ỷ lại vào chúng, hãy dành thời gian để chế biến hoặc đến một quán ăn để cung cấp những thực phẩm chất lượng đến từ động thực vật.

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Chế độ ăn uống hợp lý sẽ cải thiện chức năng não của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Bộ não tốt đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho cuộc sống ngày nay, giúp bạn làm việc tốt hơn, vận hành cơ thể hiệu quả hơn và sống hạnh phúc hơn. Bên cạnh việc trả lời câu hỏi ăn gì để bổ não, hãy quan tâm đến các mặt khác như cách sống, cách làm việc, giấc ngủ, tập luyện thể thao,… Chỉ có như vậy mới chăm sóc bộ não một cách toàn diện. 

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