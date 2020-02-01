Ăn gì để bổ sung canxi giúp hệ cơ xương khớp luôn chắc khỏe?

Bạn có thể quan tâm đến một số loại thực phẩm sau khi đang băn khoăn về việc ăn gì để bổ sung canxi như dưới đây.

Canxi là thành phần không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của mỗi người. Chất dinh dưỡng này có tác dụng ổn định hệ cơ xương khớp luôn được vững chắc, đặc biệt là tốt cho sự phát triển hệ xương khớp ở trẻ nhỏ. Vậy ăn gì để bổ sung canxi , chúng ta hãy cùng tìm câu trả lời tại bài viết này.

Nhiều cha mẹ thắc mắc cho bé ăn gì để bổ sung canxi có thể tham khảo các thực phẩm dưới đây.

Qua đây, bạn đọc đã có thể tự giải đáp được thắc mắc ăn gì để cung cấp canxi. Vậy với trẻ em thì nên ăn gì có canxi, chúng ta hãy cùng tìm hiểu ở phần dưới đây.

: Trong thành phần các loại hải sản như tôm, cua, cá… có chứa một lượng canxi đủ lớn để giúp cho xương khớp luôn được khỏe mạnh.

Loại thực phẩm này rất giàu canxi, cần thiết cho xương khớp. Ngoài ra nó còn cung cấp các loại vitamin C, A, K rất cần thiết cho cơ thể.

Hàm lượng Canxi có trong cá mòi rất nhiều, tốt cho hệ xương khớp. Bên cạnh đó, cá mòi còn chứa vitamin D vô cùng cần thiết cho xương khớp.

Trong thành phần của phô mai và sữa chua chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp phát triển hệ xương khớp chắc khỏe. Sữa rất cần thiết cho những người hoạt động thể thao và những người cao tuổi.

Xương cá hồi: Thành phần cẩu xương cá hồi chứa rất nhiều canxi, an toàn cho sức khỏe của bé. Bạn nên xay nhuyễn phần xương cá hồi rồi nấu cháo cho bé ăn hoặc ninh xương cá hồi lấy nước rồi dùng nước đó chế biến các món ăn cho bé. Lưu ý bạn phải chế biến xương cá hồi một cách cẩn thận, tránh làm cho trẻ bị hóc xương.

Bông cải xanh: Đây cũng là một gợi ý cho câu hỏi ăn gì bổ sung canxi cho bé. Thành phần của bông cải xanh chứa hàm lượng canxi đủ lớn giúp hệ xương khớp của các bé được phát triển và cứng chắc. Bạn có thể xay bông cải xanh nhuyễn rồi nấu cháo cho các bé ăn hàng ngày.

Đậu Hà Lan: Trong một bát đậu Hà Lan chứa khoảng 50 mg canxi, hàm lượng này đủ lớn để giúp trẻ có xương khớp khỏe mạnh. Ngoài ra, vitamin K có trong thành phần của đậu Hà Lan còn giúp làm tăng độ dẻo dai cho xương và khả năng hấp thụ canxi vào trong xương.

Ngũ cốc: Hàm lượng canxi có trong ngũ cốc không chỉ tốt cho người lớn mà còn phù hợp với cả trẻ nhỏ. Lưu ý khi cho các bé ăn cần làm nhuyễn ngũ cốc, có thể kết hợp pha ngũ cốc với các loại sữa để tăng thêm lượng canxi cần thiết cho trẻ nhỏ thay vì pha với nước lọc.

Khoai lang: Là một món ăn dân giã, quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Nếu bạn đang băn khoăn trẻ thiếu canxi nên ăn gì thì khoai lang là lời giải phù hợp trong số các đáp án. Trung bình 1 củ khoai lang sẽ mang đến 60 mg canxi đồng thời trong khoai lang còn chứa nhiều các chất dinh dưỡng khác rất cần thiết cho trẻ nhỏ. Bạn có thể chế biến khoai lang thành nhiều món ăn khác nhau để giúp bé không cảm thấy bị ngán khi ăn.

Các thực phẩm giàu canxi cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Vậy là bạn đã có những câu trả lời về việc cho trẻ ăn gì để bổ sung canxi với danh sách các thực phẩm đã liệt kê ở trên. Đây đều là những thực phẩm chứa hàm lượng canxi cao và rất an toàn khi sử dụng cho trẻ nhỏ.

Mẹ ăn gì để sữa có nhiều canxi?

Với nhiều mẹ đang nuôi con bằng sữa mẹ, các mẹ thường rất quan tâm ăn gì để có nhiều canxi cho con bú. Bạn có thể tham khảo một số loại thực phẩm chứa hàm lượng canxi cao sau đây:

Cua đồng

Tôm khô

Vừng đen

Đậu phụ

Sữa tươi, sữa chua

Rau đay, rau ngót, rau cải xoăn, bông cải xanh

Cam, khoai lang

Thực phẩm bổ sung canxi cho những mẹ đang cho con bú - Ảnh minh họa: Internet

Đây không chỉ là những thực phẩm cung cấp canxi cho trẻ qua sữa mẹ mà nó còn rất tốt cho người mẹ. Nếu bạn đang lo lắng vấn đề thiếu canxi nên ăn gì thì có thể sử dụng các thực phẩm trên để vừa tốt cho mẹ lại tốt cho cả bé.

Tóm lại, tất cả mọi người từ trẻ nhỏ đến người già đều rất cần canxi để giúp cho xương khớp luôn chắc và khỏe mạnh. Có rất nhiều thực phẩm quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày có thể giải đáp cho những thắc mắc thiếu canxi nên bổ sung gì của bạn.

Canxi có trong rất nhiều các loại thực phẩm quen thuộc hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung giải đáp về ăn gì để bổ sung canxi. Hy vọng với những thông tin của bài viết, bạn đọc sẽ tự lên được thực đơn hàng ngày để có thể cung cấp đủ lượng canxi cần thiết giúp cho xương khớp khỏe mạnh, ổn định.