Hiện tượng hói đầu có chữa được không?

Đây là nguyên nhân khá phổ biến, gây ra hiện tượng rụng tóc, hói đầu ở cả nam và nữ. Nó xảy ra dần theo tuổi tác. Việc thay đổi nội tiết tố cũng như tình trạng liên quan đến bệnh lý. Có rất nhiều tình trạng gây ra chứng rụng tóc tạm thời hay vĩnh viễn, bao gồm đó là cả việc thay đổi nội tiết tố do quá trình mang thai, sinh nở hay mãn kinh, bệnh lý về tuyến giáp. Các bệnh lý gồm rụng tóc từng mảng (có tên gọi là alopecia areata), bị nhiễm trùng da đầu (bệnh nấm da), hoặc chứng hưng cảm giật tóc (trichotillomania).

Thông thường, một ngày mỗi người sẽ rụng khoảng 100 sợi tóc, nhưng trông bề ngoài mái tóc cũng không hề mỏng đi bởi song song với việc rụng tóc là tóc mới cũng đang mọc lên. Hói đầu thường xảy ra do sự cân bằng giữa rụng tóc, mọc tóc hoặc khi những nang tóc bị phá hủy, thay thế bởi mô sẹo. Vậy h ói đầu có chữa được không ? Nguyên nhân nào gây ra hiện tượng này? Rụng tóc thường liên quan đến nhiều yếu tố, trong đó có thể kể đến là:

Sau xạ trị, người bệnh thường có hiện tượng bị rụng tóc hói đầu và tóc có thể sẽ không thể mọc lại như ban đầu.

Hiện tượng rụng tóc, gây hói đầu cũng có thể là tác dụng không mong muốn của một vài loại thuốc nhất định, chẳng hạn thuốc điều trị ung thư, thuốc chữa viêm khớp, điều trị chứng trầm cảm hay các bệnh lý về tim, gút, tăng huyết áp.

Ảnh hưởng do thường xuyên tạo mẫu tóc

Một vài phương pháp xử lý, tạo kiểu tóc bằng việc kéo ép chặt tóc, chẳng hạn như tóc ép, uốn, nhuộm thường xuyên cũng có thể gây rụng tóc do ảnh hưởng của lực kéo từ các dụng cụ làm tóc cũng như thuốc tạo kiểu. Việc xử lý tóc bằng dầu nóng cũng có thể dẫn đến viêm nang tóc và gây ra rụng tóc. Nếu hình thành nên sẹo thì việc rụng tóc sẽ là vĩnh viễn.

Tạo kiểu tóc bằng việc ép, uốn, nhuộm thường xuyên cũng có thể gây rụng tóc - Ảnh minh họa: Internet

Các yếu tố khác

Hói đâu, rụng tóc cũng có thể là do ảnh hưởng của những yếu tố khác như:

Tuổi tác (càng lớn tuổi tóc rụng càng nhiều và khó mọc lại)

Bị sụt cân nhanh

Một vài tình trạng bệnh lý như bị tiểu đường hoặc lupus cũng gây ra rụng tóc

Căng thẳng, stress thường xuyên

Căng thẳng, stress thường xuyên cũng gây rụng tóc - Ảnh minh họa: Internet

Những triệu chứng của rụng tóc

Rụng tóc xuất hiện dưới nhiều hình thức, phụ thuộc chủ yếu vào nguyên nhân gây rụng tóc. Rụng tóc, hói đầu có thể xuất hiện đột ngột hay dần dần, có thể chỉ làm ảnh hưởng đến da đầu hoặc toàn bộ cơ thể. Hiện tượng rụng tóc cũng có thể chỉ là tạm thời hoặc có thể là vĩnh viễn.

Những dấu hiệu và triệu chứng rụng tóc gồm:

Tóc bị thưa dần ở phần đỉnh đầu

Đây là kiểu rụng tóc phổ biến nhất, gây ảnh hưởng đến cả nam và nữ giới, khi tuổi tác ngày càng tăng lên. Ở nam giới, hiện tượng rụng tóc thường sẽ bắt đầu từ trán và đi theo một đường hình chữ M. Còn với nữ giới, tóc thường không rụng ở trán mà sẽ xuất hiện ở một vài vị trí và mở rộng dần.

Ở nam giới, hiện tượng rụng tóc thường sẽ bắt đầu từ trán - Ảnh minh họa: Internet

Hói đầu ở từng mảng

Một số người sẽ xuất hiện rụng tóc tự nhiên và hói theo từng mảng có hình tròn, kích thước cỡ đồng xu. Loại rụng tóc này chỉ ảnh hưởng đến vùng da đầu có tóc, đôi khi xuất hiện ở râu hay lông mày. Trong một vài trường hợp, da đcó thể bị ngứa, đau trước khi tóc rụng.

Tóc rụng đột ngột

Nếu bạn đang gặp một cú sốc về thể chất, tinh thần cũng có thể gây tình trạng rụng tóc. Từng mớ tóc từ từ rụng khi thực hiện những hành động như chải đầu, gội đầu, thậm chí là tóc có thể rụng ngay khi bạn vuốt nhẹ mái tóc. Kiểu rụng tóc này khiến cho mái tóc dần mỏng đi chứ không tạo ra những mảng hói đầu.

Nếu đang gặp một cú sốc về thể chất, tinh thần cũng có thể gây rụng tóc - Ảnh minh họa: Internet

Rụng lông tóc ở toàn thân

Một vài tình trạng, phương pháp điều trị, ví dụ như người đang trong giai đoạn hóa trị ung thư cũng có thể dẫn đến hiện tượng rụng lông tóc ở toàn bộ cơ thể. Tuy nhiên, ngay sau đó tóc sẽ thường mọc lại.

Những đốm da tròn lan khắp vùng đầu

Đây là một trong những biểu hiện của việc da đầu bị nhiễm nấm, kèm theo những dấu hiệu như: tóc gãy rụng, bị sưng đỏ và có tình trạng rỉ dịch.

Cách trị hói đầu

Vậy hiện tượng hói đầu có chữa được không? Làm thế nào để hạn chế tình trạng rụng tóc hói đầu? Thực tế việc chữa trị và phòng ngừa hiện tượng hói đầu, rụng tóc, có thể khắc phục bằng nhiều phương pháp, người mắc hiện tượng này nên chủ động phát hiện sớm để có thể điều trị sớm. Bạn có thể áp dụng một vài phương pháp như:

Gội đầu và chăm sóc tóc khoa học

Sử dụng những loại dầu gội phù hợp cho từng loại tóc. Khi thấy có dấu hiệu bị dị ứng cần phải dừng ngay. Nên chú ý lúc gội đầu nên tránh để cho dầu gội đầu tiếp xúc trực tiếp da dầu, phải gội cho thật sạch không để dầu gội sót lại hay còn vương trên da đầu, bởi như thế nếu bụi bẩn bám vào sẽ gây ra tình trạng tắc lỗ chân lông, làm ảnh hưởng đến sự tuần hoàn nuôi dưỡng tóc.

Chải đầu đúng cách

Việc chải đầu đúng cách không những làm cho tóc sạch hơn mà còn giúp kích thích da đầu, thúc đẩy sự tuần hoàn, nuôi dưỡng tóc và làm cho tóc mọc nhanh hơn. Để có được những lợi ích đó, bạn cần phải chú ý chải đầu cho đúng cách như hướng chải tóc phải ngược phải hướng tóc chứ không xuôi theo chiều rũ của tóc. Phần tóc ở đỉnh đầu và tóc ở phía sau nên cúi thấp và chải từ chân tóc. Việc chải tóc theo quy trình như thế sẽ không làm hư hại tóc, có tác dụng kích thích da đầu và làm cho tóc mọc nhanh và mịn. Trong quá trình gội đầu, nên massage nhẹ nhàng tóc để tăng cường, kích thích mao mạch, mao nang, thúc đẩy cho tóc nhanh mọc.

Việc chải đầu đúng cách không những làm cho tóc sạch hơn mà còn giúp kích thích da đầu - Ảnh minh họa: Internet

Không nên thực hiện xử lý và tạo kiểu tóc quá nhiều lần

Việc làm đẹp tóc như nhuộm tóc, duỗi tóc hay uốn thường xuyên sẽ dễ làm cho mái tóc dòn, dễ gãy rụng và làm tăng thêm gánh nặng cho mái tóc. Các sản phẩm thuốc uốn tóc còn có chứa tính kiềm mạnh, do đó dễ làm cho tóc bị đóng vón chất protein, làm mất đi sự óng mượt của mái tóc. Thêm vào đó, trong quá trình uốn tóc, duỗi với nhiệt độ cao sẽ làm cho các tế bào tầng dễ bị phá hủy, làm tóc dễ rụng cũng như bị cháy, chuyển từ màu đen thành vàng, tóc từ dày sang thưa, dễ gãy.

Xây dựng chế độ ăn uống khoa học

Trong chế độ ăn uống hàng ngày, cần phải bổ sung đủ nước, đảm bảo dinh dưỡng cho cơ thể bằng các loại vitamin, nguyên tố vi lượng bởi nước chiếm đến 15 – 20% trọng lượng tóc, giúp cho tóc mềm, mịn và đồng thời phải bổ sung nhiều vitamin, canxi, đặc biệt là sinh tố thuộc nhóm B, B5, H, lipid bởi chúng rất cần cho da và mái tóc.

Trong chế độ ăn uống hàng ngày, cần phải bổ sung đủ nước, đảm bảo dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Tránh bị căng thẳng kéo dài

Để có thể khắc phục tình trạng rụng tóc, hói đầu, cần phải chú ý loại bỏ những phiền muộn, nên có tâm lý thoải mái, cân bằng dinh dưỡng, ngủ đủ giấc và tạo thói quen lành mạnh, tinh thần tốt. Điều này sẽ góp phần làm cho tóc khỏe, đẹp hơn.

Trên đây là một vài thông tin về hiện tượng rụng tóc cũng như trả lời cho thắc mắc liệu hói đầu có chữa được không?. Thực tế, hiện tượng này vẫn có thể hạn chế và khắc phục được nếu bạn xây dựng cho mình một lối sống khoa học, giảm thiểu tress cũng như có phương pháp chăm sóc mái tóc hợp lý.