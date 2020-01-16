Ăn gì để bổ mắt, tìm hiểu các món ăn giúp cho mắt sáng, khỏe mạnh 

Có rất nhiều loại đồ ăn bổ mắt, giải đáp được thắc mắc ăn gì để bổ mắt của bạn, cụ thể:

Đôi mắt đóng vai trò rất quan trọng đối với con người, tham gia vào mọi hoạt động trong đời sống hàng ngày, do đó cần phải giữ cho mắt sáng, khỏe mạnh. Vậy ăn gì để bổ mắt thì chúng ta hãy tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây.

Trong thành phần của cà rốt chứa nhiều chất beta caroten khi hấp thụ vào trong cơ thể sẽ được chuyển hóa thành Vitamin A rất tốt cho mắt. Ngoài ra ăn nhiều cà rốt còn hỗ trợ điều trị bệnh quáng gà, ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể.

Cà rốt chứa nhiều vitamin A rất tốt cho mắt - Ảnh minh họa: Internet

Ớt

Tuy là một loại quả có tính cay, nóng nhưng trong thành phần của ớt có chứa rất nhiều vitamin A và C. Vitamin A làm tăng cường thị lực của mắt, cho mắt sáng hơn, còn vitamin C bảo vệ mắt ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể.

Quả óc chó

Óc chó có chứa nhiều Omega – 3, kẽm và các vitamin khác duy trì sức khỏe cho mắt, giúp cho mắt sáng hơn, phòng ngừa các bệnh lý về mắt.

Cà Chua

Trong thành phần của cà chua có nhiều vitamin tốt cho mắt như vitamin A, vitamin C. Ngoài ra cà chua còn có chứa lycopen có tác dụng chống oxy hóa và bảo vệ võng mạc của mắt.

Cà chua giúp bảo vệ võng mạc của mắt - Ảnh minh họa: Internet

Cá Hồi

Các loại cá hồi, cá ngừ đều có chứa Omega – 3 có khả năng chống viêm, bảo vệ võng mạc. Bên cạnh đó nó còn hỗ trợ điều trị bệnh khô mắt cũng như giảm nguy cơ bị thoái hóa điểm vàng.

Nếu bạn đang có thắc mắc ăn gì để bổ mắt cận thì cá hồi chính là lựa chọn chính xác cho bạn, hàm lượng Omega – 3 trong cá hồi giúp cho mắt bạn sáng hơn, hạn chế tăng độ cận thị.

Đu đủ

Hàm lượng Vitamin C, Vitamin B cùng các chất Kali, Magie…làm tăng cường sức đề kháng, bảo vệ mắt của bạn tốt hơn. Đặc biệt vitamin C có tác dụng rất tốt, làm giảm nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể.

Lòng đỏ trứng Gà

Trong thành phần của lòng đỏ trứng Gà có chứa lutein và zeaxanthin giúp giảm nguy cơ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng. Ngoài ra hàm lượng vitamin D trong trứng gà rất bổ cho mắt, giảm cảm giác mệt mỏi.

Các loại rau lá xanh

Trong rau lá xanh có chứa nhiều vitamin, các chất chống oxy hóa rất tốt cho mắt, giúp tăng cường thị lực, bảo vệ đôi mắt khỏi những tác động của ánh sáng có hại. Bạn có thể sử dụng một số loại rau như: cải xanh, rau bina, súp lơ… trong các bữa ăn hàng ngày.

Các loại rau lá xanh rất cần thiết cho mắt - Ảnh minh họa: Internet

Đậu đen

Đậu đen có chứa nhiều kẽm, cần thiết cho sức khỏe của võng mạc, duy trì các mạch máu đến nhãn cầu. Ngoài ra sử dụng đậu đen thường xuyên còn có thể ngăn ngừa tình trạng giảm thị lực của mắt, cũng như bệnh đục thủy tinh thể.

Trên đây bạn đã tìm hiểu về những món ăn bổ mắt, vậy còn các loại đồ uống nào sẽ tốt cho mắt, chúng ta cùng đi tìm hiểu tiếp ở phần dưới đây.

Uống gì giúp bổ mắt

Bạn có thể sử dụng các loại nước ép trái cây để tăng cường thị lực cho mắt như: nước ép cà rốt, nước ép cà chua, nước ép cam… trong thành phần các loại nước ép này đều có chứa nhiều các loại vitamin rất cần thiết cho đôi mắt của bạn, đồng thời hạn chế được các bệnh lý về mắt.

Uống dầu cá: Dầu cá bổ mắt đã hình thành trong suy nghĩ của rất nhiều người khi tìm đến một loại thức uống bổ mắt. Đúng như vậy trong thành phần của dầu cá có chứa rất nhiều hàm lượng omega-3 và omega-6 rất tốt cho mắt, tăng cường độ sáng cho mắt. Viên dầu cá phù hợp với những người bị bệnh cận thị, suy giảm thị lực.

Ngoài ra trong thành phần của dầu có còn chứa nhiều vitamin A và vitamin D có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thị giác, giữ cho đôi mắt luôn sáng và khỏe mạnh.

Uống dầu cá để tốt cho sức khỏe của mắt - Ảnh minh họa: Internet

Vậy là bạn đã có câu trả lời cho thắc mắc uống gì sáng mắt qua phần nội dung trên, ngoài ra để giúp cho đôi mắt sáng, khỏe mạnh bạn có thể bổ sung một số loại thực phẩm chức năng.

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Thực phẩm chức năng bổ mắt

Một số loại thực phẩm chức năng tốt cho mắt như: Thuốc bổ mắt Blackmores, Thuốc bổ mắt Ocuvite, Dầu cá tự nhiên Fish Oil, Thuốc bổ mắt Ocuvite Adult 50+… hỗ trợ tăng cường thị lực cho mắt, ngăn ngừa các bệnh lý về mắt.

Tuy nhiên bạn cũng không nên lạm dụng quá nhiều các loại thực phẩm chức năng cho mắt, để sử dụng một cách hiệu quả bạn nên nhờ đến sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa mắt để có những chỉ định thích hợp.

Một số loại thực phẩm chức năng rất tốt cho mắt - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra bạn cũng nên hạn chế các tật xấu có thể ảnh hưởng đến mắt như: ngồi xem tivi quá gần, thường xuyên sử dụng điện thoại, máy tính trong môi trường thiếu ánh sáng, không đeo kính bảo vệ khi di chuyển trên đường cũng như tại những nơi khói bụi, ô nhiễm…

Trên đây là những nội dung tìm hiểu về ăn gì để bổ mắt, hy vọng bài viết đã cung cấp những thông tin hữu ích để giúp bạn đọc luôn có đôi mắt sáng và khỏe mạnh.