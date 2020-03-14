Những loại thực phẩm tốt cho tim mạch bạn cần biết

Sức khỏe 14/03/2020 06:11

Thực phẩm tốt cho tim mạch không chỉ giúp bạn có một trái tim khỏe mạnh mà còn phòng ngừa các bệnh lý liên quan.

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Trái tim là bộ phận vô cùng quan trọng trong cơ thể. Tuy nhiên, rất nhiều người không quan tâm hoặc không biết cách chăm sóc trái tim đúng cách, dẫn đến các bệnh lý về tim mạch. Bài viết này sẽ chỉ ra những loại thực phẩm tốt cho tim mạch mà bạn nên sử dụng thường xuyên.

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Có nhiều thực phẩm tốt cho tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

Tìm hiểu về chức năng của tim

Tim là bộ phận quan trọng, có nhiệm vụ vận chuyển máu theo các động mạch, đem dưỡng khí cũng như các chất dinh dưỡng đến toàn bộ cơ thể, đồng thời loại bỏ các chất thải trong quá trình trao đổi chất. Tim được cấu tạo bởi một lớp cơ đặc biệt gọi là cơ tim, được bao bọc trong một túi bảo vệ gọi là màng ngoài tim. Trung bình trong 1 phút, trái tim sẽ đập 72 lần. 

Nếu như không có một lối sống lành mạnh, chế độ sinh hoạt phù hợp cũng như chăm sóc tim thường xuyên, rất có thể bạn sẽ mắc phải những bệnh lý về tim mạch như: cao huyết áp, xơ vữa mạch máu, thiếu máu cơ tim, suy tim, viêm cơ tim, nhồi máu cơ tim… Đây đều là những căn bệnh rất nguy hiểm, thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

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Tim là bộ phận quan trọng trong cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Những thực phẩm tốt cho tim mạch

Như đã nói, trái tim có vai trò rất quan trọng trong cơ thể con người. Đặc biệt, những bệnh lý về tim mạch rất nguy hiểm. Vì vậy, một chế độ ăn uống hợp lý với các thực phẩm tốt cho tim mạch sẽ giúp bạn có một trái tim khỏe mạnh và phòng ngừa nhiều bệnh lý khác nhau:

Yến mạch

Đây là loại thực phẩm tốt cho người bệnh tim mạch. Trong thành phần yến mạch chứa nhiều omega-3, acid folic, kali và chất xơ có tác dụng giảm bớt nồng độ cholesterol có hại cho tim, giúp cho lòng mạch máu được thông thoáng. Bạn nên sử dụng loại bột yến mạch thô, nghiền nhỏ để nấu cháo. Loại này giàu chất dinh dưỡng hơn các loại yến mạch chế biến sẵn. 

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Yến mạch tốt cho những bị bệnh tim mạch – Ảnh minh họa: Internet

Trong thành phần của bơ chứa carotenoid có khả năng chống lại các tác nhân oxy hóa bên ngoài, giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch. Bạn nên chế biến bơ dưới dạng salad ăn kèm cùng với cà rốt hoặc cải bó xôi để thúc đẩy quá trình hấp thụ dưỡng chất trong cơ thể.

Cà chua

Khi nhắc đến những thực phẩm tốt cho tim mạch, không thể bỏ qua cà chua. Chất lycopene có trong cà chua có thể gây ức chế cholesterol ở màng tế bào, giảm nồng độ cholesterol và nồng độ triglyceride trong máu, từ đó ngăn ngừa các bệnh lý về tim mạch. Ngoài ra, chất chống oxy hóa trong cà chua có khả năng tiêu diệt các gốc tự do, ngăn cản sự phát triển của các tế bào ung thư.

Hạnh nhân

Sử dụng hạnh nhân mỗi ngày có tác dụng giảm hàm lượng cholesterol trong máu. Thành phần hạt hạnh nhân giàu vitamin E, protein, chất xơ rất cần thiết cho tim mạch.

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Hạnh nhân làm giảm cholesterol trong máu – Ảnh minh họa: Internet

Các loại đậu, hạt

Các loại đậu như: đậu nành, đậu hà lan, lạc… chứa nhiều protein tốt cho hệ tim mạch. Ngoài ra, các loại thực phẩm này còn chứa nhiều vitamin E giúp giảm nồng độ cholesterol xấu trong máu. 

Cá hồi

Cá hồi là nguồn thực phẩm giàu omega-3 có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch hiệu quả. Bên cạnh cá hồi, bạn cũng có thể sử dụng các loại cá thu, cá ngừ... 

Củ cải đường

Củ cải đường chứa nhiều chất xơ có tác dụng làm giảm cholesterol và triglyceride bằng cách tăng cholesterol HDL trong cơ thể. Vì vậy, việc dùng loại rau củ này sẽ giúp bạn ngăn ngừa được các bệnh lý về tim mạch hiệu quả.

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Thành phần chất xơ trong củ cải đường giúp ngăn ngừa các bệnh lý về tim mạch – Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là 7 món ăn tốt cho tim mạch và hỗ trợ điều trị các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn 1 số loại thức uống cho tim mạch sau:

  • Rượu vang đỏ: Đây là loại đồ uống tốt cho tim mạch. Nó có tác dụng làm giảm khối lượng mỡ cứng trong các mao mạch, giải độc cơ thể. Tuy nhiên, bạn chỉ nên sử dụng với hàm lượng vừa phải mỗi ngày để tránh ảnh hưởng đến gan, thận.
  • Trà xanh: Thành phần nước trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch hiệu quả.

Như vậy, bạn đã biết làm gì để tốt cho tim mạch qua việc lựa chọn những thực phẩm và đồ uống trong thực đơn hàng ngày.

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Rượu vang là thức uống tốt cho tim mạch – Ảnh minh họa: Internet

Mong rằng bài viết về những thực phẩm tốt cho tim mạch sẽ giúp bạn xây dựng được thực đơn bữa ăn hàng ngày khoa học, giúp cho trái tim của bạn luôn khỏe mạnh.

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