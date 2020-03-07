Những thực phẩm tốt cho dạ dày bạn không nên bỏ qua

Dạ dày là cơ quan tiêu hóa thức ăn của mỗi người. Có những loại thực phẩm có lợi cho dạ dày và thực phẩm của hại cho dạ dày. Bài viết sau đây xin đưa ra những thông tin về các loại thực phẩm tốt cho dạ dày để bạn đọc tham khảo.

Có rất nhiều người lầm tưởng chuối không có lợi cho những người bị các bệnh lý về dạ dày. Tuy nhiên, đây lại là một quan điểm rất sai lầm. Chuối có khả năng trung hòa lượng axit dư thừa có trong dạ dày, giảm các triệu chứng viêm dạ dày. Thành phần xơ hòa tan pectin có trong chuối giúp giảm các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, táo bón, tiêu chảy,… Vì vậy, bạn hãy sử dụng chuối trong thực đơn cho người đau dạ dày mỗi ngày.

Dưới đây là những loại thực phẩm bạn nên sử dụng vừa tốt cho dạ dày mà vẫn cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết.

Táo

Trong thành phần của táo có chứa nhiều chất xơ giúp ổn định hệ tiêu hóa, thúc đẩy hoạt động của dạ dày, đường ruột và ngăn ngừa tiêu chảy hoặc táo bón. Ngoài ra, táo còn cung cấp nhiều các loại vitamin, chất khoáng và năng lượng cần thiết cho cơ thể.

Táo thúc đẩy hoạt động của dạ dày- Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm thô

Các loại thực phẩm như gạo lứt, ngô, đậu, vừng, bánh mì,… rất phù hợp cho những người đang bị đau dạ dày. Trong thành phần của những loại thực phẩm này chứa nhiều tinh bột cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể. Bên cạnh đó, chúng còn chứa các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày khỏi bị ăn mòn bởi dịch vị axit. Vì vậy, nếu như bạn băn khoăn đang đau dạ dày nên ăn gì thì thực phẩm thô chính là câu trả lời phù hợp cho bạn.

Cháo, Súp

Đây là những món ăn dễ tiêu cho người đau dạ dày vì là những loại đồ ăn lỏng, mềm ít gây áp lực cho hệ tiêu hóa và giảm lượng chất béo hấp thụ vào trong cơ thể.

Cháo súp dễ tiêu, ít gây áp lực cho dạ dày – Ảnh minh họa: Internet

Đậu bắp

Trong thành phần đậu bắp có chứa nhiều beta-caroten, pectin, chất nhầy và các loại vitamin B, C, E…giúp hạn chế và làm lành các vết loét, ngăn ngừa các tổn thương dạ dày. Đậu bắp chính là thực phẩm chữa đau dạ dày hiệu quả mà bạn nên sử dụng trong bữa ăn mỗi ngày.

Sữa chua

Trong thành phần sữa chua có một lượng lớn probiotic giúp bổ sung những vi khuẩn có lợi, ức chế và tiêu diệt những vi sinh vật có hại cho đường ruột, cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Sữa chua giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột – Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn cũng có thể thực hiện một số món ăn bổ dưỡng cho người đau dạ dày như: Cháo hạt sen, thịt nạc hầm nấm, dạ dày lợn nấu đậu tương,… Dưới đây là hướng dẫn bạn cách làm món cháo hạt sen bổ dưỡng cho dạ dày:

Bạn chuẩn bị khoảng 20gr hạt sen tươi (nếu hạt sen khô phải ngâm vào nước 2 - 3 tiếng), 30gr gạo tẻ, đường trắng.

Cách thực hiện:

- Vo gạo tẻ rồi ngâm trong nước khoảng 30 phút

- Cho hạt sen vào nồi rồi nấu thành cháo

- Khuấy đều cháo đến khi chín cho thêm đường rồi tắt bếp

- Nên sử dụng món ăn khi còn nóng và thực hiện đều đặn để giảm các triệu chứng của bệnh dạ dày.

Cháo hạt sen món ăn bổ dưỡng cho dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý trong chế độ ăn uống không làm hại dạ dày

Ở phần trên, bạn đọc đã tìm hiểu được những thực phẩm tốt cho dạ dày. Ngoài ra, bạn cũng cần phải có những lưu ý trong ăn uống khoa học, đúng đắn dưới đây:

Chế độ ăn uống điều độ: Cần ăn đủ 3 bữa mỗi ngày. Ngoài ra, có thể ăn thêm các bữa ăn phụ. Những người bị đau dạ dày có thể chia làm nhiều bữa ăn nhỏ trong ngày, tránh ăn quá no hoặc để bụng đói. Không được bỏ bữa, đặc biệt là bữa sáng.

Ăn chậm, nhai kỹ: Việc nhai kỹ giúp thức ăn được nghiền nát, enzym tiêu hóa tiết ra nhiều hơn, giảm áp lực cho dạ dày.

Hạn chế muối: Các món ăn chứa nhiều muối gây áp lực lên dạ dày trong tiêu hóa thức ăn. Ngoài ra, việc ăn nhiều đồ muối như dưa muối, cà muối còn có nguy cơ gia tăng ung thư dạ dày.

Sử dụng ít các thực phẩm chiên rán, nhiều dầu mỡ: Đây là những đồ ăn khó tiêu gây áp lực cho dạ dày, hệ tiêu hóa. Đồng thời, nếu ăn nhiều các loại thực phẩm này có thể gây các bệnh lý như: béo phì, tim mạch, mỡ máu,…

Không sử dụng rượu, bia, chất kích thích: Các loại đồ uống này gây kích thích niêm mạc dạ dày, làm tăng tiết dịch vị, tăng nguy cơ viêm loét dạ dày.

Các loại thực phẩm không có lợi cho dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Uống nhiều nước: Việc này giúp dạ dày dễ dàng co bóp thức ăn đồng thời giúp thải độc, thanh lọc thận. Bạn nên uống 1 cốc nước vào buổi sáng khi vừa ngủ dậy và trước các bữa ăn 1 tiếng.

Trên đây là những nội dung tìm hiểu về các thực phẩm tốt cho dạ dày, giảm các triệu chứng của bệnh lý dạ dày. Hy vọng bài viết đã mang lại những thông tin hữu ích để bạn đọc có thể xây dựng được bữa ăn đủ dinh dưỡng mà không gây hại cho dạ dày.