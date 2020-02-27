Viêm dạ dày HP nên ăn gì và không nên ăn gì?

Sức khỏe 27/02/2020 06:14

Ngoài các liệu pháp chữa trị, một vấn đề quan trọng được nhiều bệnh nhân quan tâm là viêm dạ dày HP nên ăn gì và không nên ăn gì?

Bệnh viêm dạ dày HP là căn bệnh không còn xa lạ đối với rất nhiều người. Tỷ lệ mắc bệnh này đang ngày càng tăng cao. Bệnh gây các rối loạn tiêu hóa và nguy hiểm nhất là vi khuẩn HP có thể gây ung thư dạ dày. Ngoài các liệu pháp chữa trị, một vấn đề quan trọng được nhiều người quan tâm là viêm dạ dày HP nên ăn gì và không nên ăn gì?

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Viêm dạ dày HP nên ăn gì và không nên ăn gì - Ảnh minh họa: Internet

Bị viêm dạ dày HP nên ăn gì?

Ngoài việc cung cấp dinh dưỡng, nhiều thực phẩm còn có khả năng bảo vệ lớp niêm mạc dạ dày, giảm tiết acid và góp phần chữa lành các tổn thương.

Chuối

Chuối là một trong những thực phẩm được khuyên dùng đầu tiên đối với những bệnh nhân bị viêm dạ dày. Chuối có khả năng trung hòa nồng độ acid cao trong dạ dày, giúp giảm viêm hiệu quả.

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Chuối cung cấp lượng kali cần thiết cho người viêm dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Là thực phẩm cung cấp hàm lượng đường bột cao để bổ sung năng lượng, chuối còn cung cấp lượng kali mất đi ở những người bị dạ dày, tiêu chảy hoặc nôn mửa. Lượng chất xơ có trong chuối giúp ổn định hệ tiêu hóa.

Cơm

Ít ai biết rằng cơm rất có lợi cho những người bị viêm dạ dày HP. Cơm giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, tránh kích thích dạ dày tiết ra nhiều acid và từ đó làm giảm các cơn đau. 

Lượng tinh bột trong cơm trắng khá cao, do vậy khi ăn cơm, lượng acid dư thừa sẽ được hấp thụ bớt, giảm nguy cơ bị tiêu chảy.

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Ăn cơm để đảm bảo an toàn cho dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, lưu ý rằng một số thực phẩm thô tương tự như cơm: gạo lứt, các loại đậu, gạo nguyên cám... rất tốt đối với người bình thường nhưng với người mắc bệnh dạ dày thì không nên ăn. Bởi các thực phẩm này khó tiêu hóa hơn, không tốt cho dạ dày đang có bệnh lý.

Bánh mì

Viêm dạ dày nên ăn gì? Bánh mỳ là thực phẩm không thể thiếu. Với đặc trưng là khô và chứa nhiều tinh bột, bánh mì là sự lựa chọn hoàn hảo cho bữa sáng của người bị viêm dạ dày HP nhằm trung hòa bớt acid trong dạ dày. 

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Ăn bánh mì để trung hòa bớt lượng acid trong dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Canh hoặc súp loãng

Các loại canh hoặc súp đã được nấu chín, mềm và ở dạng loãng sẽ giúp dạ dày dễ tiêu hóa hơn, không gây khó tiêu. Đồng thời, nước canh cũng giúp làm loãng lượng acid trong dạ dày, giúp dạ dày dễ chịu, giảm các triệu chứng đau, ợ hơi và buồn nôn.

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Tích cực ăn canh loãng để tiêu hóa dễ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đối với các món canh hoặc súp, bạn nên ưu tiên các món canh rau xanh, súp đơn giản, tránh những món canh nhiều dầu mỡ sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa. Một số ví dụ điển hình như canh rau ngót, canh rau cải, súp ngô, súp nấm.

Gừng

Gừng từ xưa tới nay vẫn được coi là “thần dược” chữa được rất nhiều bệnh về đường tiêu hóa, trong đó có dạ dày. Viêm dạ dày HP ăn gì để giảm đầy bụng, khó tiêu? Gừng là sự lựa chọn lý tưởng cho bạn. Với đặc tính ấm, gừng có giúp giảm bớt các triệu chứng đau, lạnh bụng khi bị tiêu chảy. 

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Sử dụng gừng để hỗ trợ chữa viêm dạ dày HP - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể sử dụng gừng để pha trà hoặc ăn trực tiếp một vài lát gừng sống kèm bữa ăn. Tuy nhiên, bạn không nên ăn quá nhiều gừng để tránh bị nóng trong.

Nghệ và mật ong

Viêm dạ dày HP nên ăn gì để điều trị bệnh? Một phương pháp dân gian nhưng vô cùng hiệu quả được nhiều người xác nhận là ăn nghệ và mật ong. Hỗn hợp này được xem là bài thuốc Đông y trị các bệnh dạ dày rất tốt.

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Chữa đau dạ dày bằng nghệ và mật ong hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Nghệ có tác dụng chống viêm, làm lành các tổn thương, giảm tiết dịch vị, mật ong giúp điều tiết lượng acid và tránh gây kích ứng dạ dày, giảm các cơn đau dạ dày vô cùng tốt. Bạn nên kiên trì sử dụng hỗn hợp này để thấy được hiệu quả rõ rệt.

Bị HP dạ dày không nên ăn gì?

Ngoài vấn đề viêm dạ dày HP nên ăn gì thì điều quan trọng kế tiếp là bạn cần biết được những nhóm thực phẩm không nên ăn để tránh gây tổn thương hoặc khiến dạ dày bị viêm nặng hơn.

Nhóm thực phẩm gây tổn thương đến dạ dày

Một số đồ uống có cồn như: rượu, bia, đồ uống có kích thích dạ dày như cà phê, trà đặc sẽ dễ làm cho các vết viêm bị loét nặng hơn hoặc làm tổn thương dạ dày rộng hơn. Vì vậy, các đồ uống này được khuyến cáo là tuyệt đối không sử dụng cho người bị viêm dạ dày HP.

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Tuyệt đối tránh rượu bia để không làm tổn thương dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Một số thực phẩm khó tiêu gây “áp lực” cho dạ dày như đậu già, củ cải già, rễ cây, một số thực phẩm nhiều dầu mỡ, đồ ăn nhanh hoặc có nhiều chất bảo quản cũng không nên ăn. Chúng khiến cho dạ dày phải hoạt động với công suất lớn hơn và có thể tạo ra nhiều chất gây hại cho dạ dày.

Thực phẩm làm kích thích tiết acid trong dạ dày

Nên tránh một số thực phẩm chứa nhiều acid bởi nó làm tăng tiết dịch acid khiến bệnh viêm dạ dày HP nặng hơn. Một số ví dụ điển hình như: cam, chanh, xoài xanh, khế chua, cóc... Bạn nên tránh những thực phẩm có độ chua cao.

Thực phẩm gây đầy bụng, chướng bụng

Tuyệt đối không sử dụng một số loại đồ uống, nước ngọt có gas bởi chúng không chỉ làm bào mòn dạ dày mà còn sinh đầy hơi, chướng bụng. Ngoài ra, một số món ăn lên men như dưa muối, kim chi, hành muối... cũng không nên ăn.

Trên đây là một số thông tin về việc viêm dạ dày HP nên ăn gì và không nên ăn gì? Bạn nên tham khảo kỹ để chọn ra món ăn lành tính, an toàn, hỗ trợ điều trị bệnh và tránh những món ăn gây hại cho dạ dày.

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