Trào ngược dạ dày thực quản nên ăn gì thì tốt?

Sức khỏe 25/02/2020 15:43

Người bị trào ngược dạ dày thực quản nên ăn gì thì tốt cho sức khỏe và tránh được những cơn đau hành hạ dai dẳng. Cùng tìm câu trả lời trong bài viết sau!

Bị trào ngược dạ dày thực quản nên ăn gì và kiêng gì để tốt cho sức khỏe là vấn đề nhiều người rất quan tâm, đặc biệt là người bị đau dạ dày. Một chế độ dinh dưỡng không khoa học sẽ khiến dạ dày càng ngày càng tổn thương, đặc biệt là trào ngược dạ dày khiến bạn cảm thấy khó chịu trước đồ ăn và khó hấp thụ hơn.

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Trào ngược dạ dày thực quản nên ăn gì? - Ảnh minh họa: Internet

Trào ngược dạ dày thực quản là gì?

Trào ngược dạ dày thực quản là tình trạng dịch dạ dày (pepsin và axit HCL) và cả thức ăn trào ngược lên thực quản, xảy ra thường xuyên hoặc từng đợt. 

Triệu chứng trào ngược dạ dày gồm có: ợ nóng, cảm giác họng và ngực nóng rát, đau ngực, nôn mửa, buồn nôn, khàn giọng, đắng miệng.

Nguyên nhân trào ngược dạ dày thực quản

Một số nguyên nhân gây trào ngược dạ dày thực quản bao gồm:

  • Suy cơ thắt dưới thực quản: Cơ thắt là cơ thấp nhất trong thực quản, nối liền với dạ dày. Khi cơ thắt bị suy, không còn khả năng chặn dịch dạ dày khiến nó trào ngược. Một số nguyên nhân gây suy cơ thắt như: hút thuốc lá giảm tiết nước bọt, sử dụng chất kích thích như cafein, rượu, socola hay thức ăn dầu mỡ,...
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Trào ngược dạ dày thực quản có nhiều nguyên nhân - Ảnh minh họa: Internet
  • Thoát vị hoành: Cơ hoành là cơ phân chia khoang bụng và khoang ngực. Khi cơ hoành bị thoát vị, cơ thắt dưới thực quản sẽ không nằm cùng mức với cơ hoành nữa, khiến hiện tượng trào ngược dạ dày xảy ra.
  • Viêm dạ dày hoặc ung thư dạ dày khiến cho các chất bị ứ đọng lại dạ dày, tăng áp lực lên dạ dày sinh ra tình trạng trào ngược.
  • Một số nguyên nhân khác như: Stress, ăn uống không khoa học, bẩm sinh, béo phì,... cũng là những nguyên nhân của trào ngược dạ dày thực quản.

Chế độ ăn của người trào ngược dạ dày

Ngược bị trào ngược dạ dày thực quản cần chú ý chọn những loại thực phẩm dưới đây trong thực đơn hàng ngày của mình.

Trái cây

Các loại trái cây chứa ít axit như chuối, táo hoặc lê sẽ giúp giảm triệu chứng trào ngược dạ dày thay vì cam, quýt giàu axit. Cụ thể:

  • Táo chứa nhiều chất xơ tốt cho ruột, giảm cholesterol có hại. 
  • Chuối giúp bổ sung kali là chất điện giải có lợi cho hệ tiêu hóa. 
  • Dưa hấu chứa nhiều nước và chất xơ chống tiêu chảy và có lợi cho hệ tiêu hóa.
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Chuối là một loại quả tốt cho dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Rau củ quả

Rau củ quả ít đường và chất béo giúp giảm lượng axit trong dạ dày, từ đó chữa bệnh trào ngược dạ dày thực quản

Nhiều người không biết trào ngược dạ dày nên ăn rau gì thì tốt. Câu trả lời chính bạn nên ăn nhiều rau củ như súp lơ xanh, đậu cô ve, súp lơ trắng, khoai tây, dưa chuột và măng tây. Cụ thể:

  • Khoai tây có tính kiềm cao, giúp giảm lượng axit và chữa trào ngược dạ dày.
  • Súp lơ xanh, măng tây, đậu cô ve,... giàu chất xơ, nhuận tràng, giảm táo bón và cholesterol trong cơ thể.
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Rau củ quả tốt cho người bị trào ngược dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Trứng

Trào ngược dạ dày có nên ăn trứng không là câu hỏi mà nhiều người quan tâm bởi trứng là một thực phẩm quen thuộc và tốt cho nhiều người. Trứng xuất hiện nhiều trong các bữa ăn hàng ngày. Lòng trắng trứng dồi dào protein lành mạnh tốt cho người bị trào ngược dạ dày. Tuy nhiên, lòng đỏ trứng lại không tốt vì nó chứa nhiều chất béo có thể tăng triệu chứng trào ngược.

Các thường chứa ít axit và chất béo, nhiều dinh dưỡng tốt, giúp giảm nhẹ chứng trào ngược. Một số loại cá có lợi như cá ngừ, cá chép, cá hồi,...Bạn cũng đừng nên chiên cá, hãy chế biến bằng cách hấp, nấu canh hoặc nướng để giữ dinh dưỡng tốt nhất.

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Cá ngừ tốt chứa ít chất béo giảm triệu chứng trào ngược dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua

Sữa chua chứa nhiều protein tốt và probiotic lợi khuẩn và tăng sức đề kháng. Ăn sữa chua mỗi ngày sẽ tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa, giảm đầy bụng. Bạn có thể kết hợp sữa chua với chuối và một số trái cây ít axit.

Thịt nạc

Thịt nạc như thịt bò, thịt gà thường ít chất béo, tốt cho người bị trào ngược dạ dày. Chúng giàu protein ít béo giúp tăng cơ mà không hệ khiến hệ tiêu hóa khó chịu. Khi chế biến thịt nạc, hãy bỏ phần da và luộc, hấp hoặc nướng chứ đừng chiên rán.

Chất béo có lợi

Chất béo là được xem là thành phần quan trọng đối với cơ thể. Do đó, những loại chất béo tốt nhanh chuyển hóa sẽ có lợi cho hệ tiêu hóa. Điển hình là quả bơ vừa chứa hàm lượng chất xơ và chất béo có lợi, ngăn ngừa táo bón và giảm triệu chứng trào ngược dạ dày.

  • Đồ chua: Đồ chua sẽ có nhiều axit không tốt cho dạ dày. Do đó, hãy tránh ăn các loại quả chua như chanh, mơ, xoài và dấm.
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Tránh đồ chua như cam, quýt, chanh chứa nhiều axit - Ảnh minh họa: Internet
  • Đồ cay nóng: như tiêu, ớt, tỏi...sẽ làm tổn thương dạ dày, gây đau rát và dịch vị tiết nhiều hơn, gây trào ngược dạ dày.
  • Chất kích thích và đồ uống có cồn: rượu, bia, trà, thuốc là, cà phê,...có thể làm tăng tiết dịch vị dạ dày.
  • Đồ lạnh, khó tiêu: như ốc, ngao, sò,...khiến bạn dễ bị đầy bụng, lạnh bụng và khó tiêu.

Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi trào ngược dạ dày thực quản nên ăn gì thì tốt. Hãy theo dõi website Phụ nữ và Gia đình để đón đọc những bài viết bổ ích tiếp theo về sức khỏe và đời sống.

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