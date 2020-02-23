Mụn ở trán biểu hiện bệnh gì? Nguyên nhân và cách trị mụn ở trán hiệu quả

Mụn 23/02/2020 15:05

Mụn không chỉ là một biểu hiện da liễu bình thường mà mỗi vị trí mọc mụn biểu hiện cho một bệnh lý nào đó. Vậy mụn ở trán biểu hiện bệnh gì?

Mụn không những khiến chị em phụ nữ mất tự tin mà còn là một trong những biểu hiện của các bệnh lý trong cơ thể. Chính vì thế chúng ta cần phải để ý một chút để theo dõi sức khỏe của chính bản thân mình. Vậy mụn ở trán biểu hiện bệnh gì và có thực sự nguy hiểm không? Nguyên nhân và cách trị mụn ra sao? Tất cả sẽ được giải đáp ở bài viết dưới đây.

Mụn ở trán biểu hiện bệnh gì? Nguyên nhân và cách trị mụn ở trán hiệu quả ảnh 1
Mụn ở trán biểu hiện bệnh gì? Nguyên nhân và cách trị mụn ở trán hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Mụn ở trán biểu hiện bệnh gì?

Không phải tự nhiên mà mụn bọc ở trán xuất hiện dày đặc. Theo chuyên gia da liễu thì mụn mọc ở trán có thể là một trong số những dấu hiệu ban đầu của những bệnh lý sau:

  • Bệnh lý về gan: chức năng chính của gan là giải độc, tuy nhiên nếu cơ thể người chứa quá nhiều độc tố thì chắc chắn gan sẽ không làm việc hiệu quả được. Đó chính là lý do tất yếu khiến cho độc tố tích tụ tạo nên mụn bọc ở khu vực trán.
  • Bệnh lý về đường ruột: nếu hệ tiêu hóa của bạn hoạt động kém, thường xuyên táo bón hoặc dễ tiêu chảy khi ăn phải các thứ đồ ăn lạ thì chắc chắn phần trán sẽ xuất hiện rất nhiều mụn bọc.
Mụn ở trán biểu hiện bệnh gì? Nguyên nhân và cách trị mụn ở trán hiệu quả ảnh 2
Bản đồ phân tích vị trí của mụn - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân mụn ở trán

Mụn mọc nhiều ở trán có thể do nhiều nguyên nhân. Ngoài những yếu tố về bệnh tật thì có thể là do những tác động dưới đây:

  • Có thể bạn đang bị rối loạn hormone trong cơ thể. Nội tiết tố là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe làn da của tất cả chị em phụ nữ. Ví dụ bạn đang trong độ tuổi dậy thì, đang mang thai hoặc đang chuẩn bị đến kỳ kinh nguyệt thì đừng lo lắng vì đó là biểu hiện rất bình thường. Do hormone trong cơ thể thay đổi dẫn đến việc lượng dầu thừa và bã nhờn tiết ra nhiều hơn so với bình thường. Điều này khiến cho lỗ chân lông bị bít tắc và đó chính là mảnh đất màu mỡ hình thành mụn.
Mụn ở trán biểu hiện bệnh gì? Nguyên nhân và cách trị mụn ở trán hiệu quả ảnh 3
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc mụn mọc ở trán - Ảnh minh họa: Internet
  • Cơ địa da dầu: hầu hết chị em phụ nữ Việt đều sở hữu da hỗn hợp hoặc da dầu do tính chất thời tiết nhiệt đới ẩm gió mùa. Chị em nào da tiết nhiều dầu thì chắc chắn mụn là điều không thể tránh khỏi.
  • Không đảm bảo bước làm sạch da hàng ngày: hàng ngày da của chúng ta tiếp xúc với rất nhiều bụi bẩn và yếu tố độc hại. Nếu không đảm bảo các bước tẩy tế bào chết, tẩy trang, rửa mặt thì chắc chắn mụn sẽ hình thành với tốc độ cực kỳ chóng mặt.
  • Dị ứng với một số thành phần hóa chất làm tóc: trong quá trình làm tóc, nếu không cẩn thận, các hóa chất sẽ bị vương vào trán. Nếu da của bạn nào nhạy cảm thì mụn sẽ lên rất nhanh.
Mụn ở trán biểu hiện bệnh gì? Nguyên nhân và cách trị mụn ở trán hiệu quả ảnh 4
Có thể là mụn bọc hoặc mụn ẩn - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa trị mụn trên trán

Có rất nhiều cách trị mụn bằng nguyên liệu từ thiên nhiên, vừa đảm bảo an toàn cho sức khỏe làn da lại vừa tiết kiệm thời gian và tiền bạc. 

Cách trị mụn ẩn trên trán tại nhà bằng mật ong nguyên chất

Nếu muốn sử dụng mật ong để trị mụn ẩn trên trán, hãy đảm bảo rằng da bạn không bị dị ứng với bất cứ một loại thành phần nào từ phấn hoa. Và đặc biệt phải chọn được loại mật ong nguyên chất, không pha các tạp chất khác để đảm bảo hiệu quả nhất có thể. Mỗi tuần sử dụng đều đặn 2 lần, đắp lên vùng da bị mụn từ 20 đến 30 phút. sau đó rửa sạch lại bằng nước ấm để đạt được hiệu quả tốt nhất. Mật ong có tính kháng khuẩn nên sẽ loại bỏ toàn bộ bụi bẩn trong lỗ chân lông, đồng thời chống lại sự tấn công của các vi khuẩn có hại. Đặc biệt đây còn là nguồn dưỡng chất vô cùng dồi dào cho da, hỗ trợ tái tạo các tế bào bị tổn thương trên da.

Mụn ở trán biểu hiện bệnh gì? Nguyên nhân và cách trị mụn ở trán hiệu quả ảnh 5
Dùng mật ong để trị mụn trán - Ảnh minh họa: Internet

Mướp đắng tươi

Mướp đắng cũng là một trong những món quà của thiên nhiên dành tặng cho sắc đẹp của phụ nữ. Nếu bạn nhận thấy trên trán của mình mụn xuất hiện quá nhiều thì hãy nghĩ ngay đến mặt nạ mướp đắng. Mướp đắng có tác dụng làm khô nhân mụn đối với các loại mụn bọc, đẩy nhân mụn lên bề mặt da đối với mụn ẩn. Sử dụng mướp đắng tươi chữa mụn rất hiệu quả, an toàn mà lại rất tiết kiệm. Đều đặn mỗi ngày vào buổi tối trước khi đi ngủ, bạn thái mướp đắng thật mỏng và đắp lên vùng da bị mụn. Sau đó rửa sạch lại với nước ấm, thế là hoàn thành.

Mụn ở trán biểu hiện bệnh gì? Nguyên nhân và cách trị mụn ở trán hiệu quả ảnh 6
Dùng mướp đắng để trị mụn ẩn - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây chính là lời giải thích cho câu hỏi mụn ở trán biểu hiện bệnh gì. Mụn tuy là hiện tượng da liễu nhưng các bạn nên để ý và cẩn thận bởi vì biết đâu đó chính là dấu hiệu của bệnh tật trong cơ thể.

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