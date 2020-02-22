Chế độ sinh hoạt là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra mụn. Vậy chế độ sinh hoạt cho người bị mụn như nào để nhanh chóng khắc phục tình trạng này?

Bạn thường ăn gì, ngủ mấy tiếng mỗi ngày, suy nghĩ nhiều hay ít, v.v. đều ảnh hưởng đến việc xuất hiện những nốt mụn trên khuôn mặt. Do vậy, nếu bạn nằm trong số những người đang “phiền não” vì những nốt mụn “không mời mà đến”, hãy thiết lập cho mình một chế độ sinh hoạt cho người bị mụn. Đặc biệt là chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Việc này sẽ giúp bạn loại bỏ những nốt mụn đáng ghét nhanh và hiệu quả hơn. Chế độ sinh hoạt cho người bị mụn giúp da sạch mụn nhanh bất ngờ – Ảnh minh họa: Internet Cách ăn uống khoa học để trị mụn Tránh xa những thực phẩm khiến mụn trở nên nghiêm trọng hơn Rượu hoặc đồ uống có cồn: Rượu có thể gây ra mất cân bằng một số loại hormone trong cơ thể và hậu quả là mụn trứng cá sẽ nổi lên nhanh, nhiều hơn. Bên cạnh đó, việc uống rượu thường xuyên có thể làm suy yếu hệ miễn dịch, sức chiến đấu của cơ thể với vi khuẩn sẽ bị giảm đi, do vậy dễ dẫn đến viêm nhiễm ở những nốt mụn. Hơn thế nữa, nếu trong một số loại đồ uống có cồn có thêm thành phần đường thì tình trạng viêm còn diễn ra nặng nề hơn. Do vậy, bạn cần loại bỏ hết những loại đồ uống này ra khỏi chế độ sinh hoạt cho người bị mụn.

Hãy nói không với đồ uống có cồn nếu bạn muốn trị mụn nhanh chóng – Ảnh minh họa: Internet Đường tinh luyện: Việc nạp quá nhiều đường vào trong cơ thể sẽ khiến cho hệ miễn dịch bị suy giảm, ảnh hưởng đến tình trạng cân bằng nội tiết trong cơ thể, đồng thời còn là tác nhân phá hủy collagen ở da khiến da nhanh lão hóa hơn. Nguy hiểm hơn nữa, đường còn là nguồn dinh dưỡng chính cho vi khuẩn gây ra các nốt mụn viêm. Do vậy, để không khiến cho các nốt mụn trở nên nghiêm trọng hơn, hãy tránh xa bánh kẹo, nước ngọt có ga, bánh mì, nhãn, vải, mía, v.v. Đường khiến mụn trở nên nghiêm trọng hơn – Ảnh minh họa: Internet Sữa hoặc các sản phẩm làm từ sữa: Sữa có chứa tiền chất androgen và có thể chuyển đổi thành nội tiết tố nam khi tiếp xúc với một số enzyme đặc biệt. Trong một số nghiên cứu, người ta thấy những enzyme này ở lỗ chân lông trong da. Do vậy, khi tiền chất androgen có trong sữa kết hợp với các enzyme này sẽ có thể dẫn đến sự hình thành mụn nhọt, mụn đầu đen và các tổn thương da khác. Ngoài ra, một số chuyên gia cho rằng, sữa còn khiến cho các vết thâm trên da khó trị hơn do trong sữa có IGF-1. Việc IGF-1 tăng lên sẽ khiến cho da tiết nhiều bã nhờn hơn. Mà bã nhờn là một nhân tố trực tiếp gây nên mụn trứng cá. Sữa làm tăng tiết bã nhờn trên da gây ra hiện tượng nổi mụn – Ảnh minh họa: Internet Đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ: Dầu mỡ kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh, làm bít tắc lỗ chân lông, tạo môi trường trú ẩn cho vi khuẩn, từ đó khiến cho mụn bọc, mụn trứng cá trở nên càng nghiêm trọng hơn. Thực đơn dinh dưỡng cho người bị mụn Ngoài việc tránh xa những thực phẩm “cùng phe” với những nốt mụn, bạn cần xây dựng cho mình thực đơn dinh dưỡng khoa học, từ đó sẽ giúp cơ thể có thêm dưỡng chất để đẩy lùi những nốt mụn.

Axit béo omega-3: Omega 3 giúp giảm viêm, từ đó sẽ khiến cho các nốt mụn bọc nhanh lành hơn. Omega 3 có nhiều trong cá hồi, cá mòi hay trong một số các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, hạt lanh. Bạn có thể dùng các loại hạt này trong các bữa ăn nhẹ trong ngày.

Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa: Chất chống oxy hóa giúp da chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời, giảm thời gian bùng phát của các đợt nổi mụn, các nốt mụn mới nhỏ và tổn thương da nhẹ hơn. Chất chống oxy hóa có nhiều trong các loại hoa quả mọng nước, do vậy hãy nhớ ăn trái cây mỗi ngày cho da khỏe đẹp. Thực phẩm giàu chất oxy hóa giúp giảm các đợt mụn bùng phát – Ảnh minh họa: Internet Trà xanh: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng dùng trà xanh tại chỗ hay uống nước trà xanh đều có thể giúp chống lại mụn trứng cá bằng cách giảm viêm. Bạn có thể xông mặt bằng lá trà xanh 3 lần/tuần và uống trà xanh như thức uống hàng ngày để các nốt mụn giảm viêm và nhanh biến mất hơn. Trà xanh giúp kháng viêm ở các nốt mụn - Ảnh minh họa: Internet Men vi sinh: Men vi sinh được các chuyên gia da liễu khuyến nghị cho những bệnh nhân bị mụn trứng cá. Men vi sinh có thể có trong sữa chua v.v. Chế độ ăn trị mụn nội tiết Khi nội tiết trong cơ thể mất cân bằng, mụn nội tiết sẽ mọc lên. Để điều trị tận gốc mụn nội tiết, cần phải quay về nguyên nhân cốt lõi là cân bằng nội tiết. Nội tiết trong cơ thể rất dễ bị ảnh hưởng bởi giấc ngủ, đồ ăn, thuốc uống, chu kỳ sinh lý, v.v. Do vậy tìm ra tác nhân khởi phát cũng rất quan trọng. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm giúp trị mụn nội tiết hiệu quả. Bạn có thể tham khảo một trong những sản phẩm sau: Tinh dầu hoa anh thảo

Tinh dầu lanh

Vitex Ngoài ra, để việc điều trị được hiệu quả hơn, bạn cần duy trì lối sống lành mạnh, chăm vận động, ngủ đủ giấc, không thức khuya và tránh xa các loại đồ ăn giúp da dễ nổi mụn. Bên cạnh việc dùng dược phẩm hoặc mỹ phẩm, việc duy trì chế độ sinh hoạt cho người bị mụn một cách khoa học cũng góp phần không nhỏ trong việc đẩy lùi các nốt mụn. Hy vọng những thông tin chia sẻ trong bài viết này sẽ giúp cho bạn sớm thiết lập cho mình một chế độ sinh hoạt hàng ngày phù hợp để điều trị mụn hiệu quả.

Bị mụn nhọt kiêng ăn gì và nên ăn gì để nhanh khỏi? Bạn thường xuyên thấy cơ thể mình nổi mụn nhọt, đặc biệt vào những mùa nóng? Để giúp cải thiện các triệu chứng, ngoài việc điều trị bên ngoài bằng những loại thuốc bôi, bạn cần phải hết sức lưu ý đến chế độ ăn của bản thân. Vậy khi bị mụn nhọt kiêng ăn gì và nên ăn gì? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đến bạn những thông tin hữu ích về tình trạng mụn nhọt và cách xử lý.

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