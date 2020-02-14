Bị mụn nhọt kiêng ăn gì để nhanh chóng trị khỏi?

Theo các thầy thuốc Đông Y thịt gà là một loại thực phẩm không độc, tính ôn và rất tốt cho phổi. Hơn thế nữa thịt gà còn có công dụng chữa nhiều căn bệnh như kiết lỵ, băng huyết hay ung nhọt. Mặc dù vậy khi bạn bị mụn nhọt không nên ăn thịt gà bởi mụn là vết thương hở nên sẽ làm cho tình trạng sưng mủ và tấy nặng hơn.

Mụn nhọt không chỉ gây nên tình trạng khó chịu cho người bị mụn mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến thẩm mỹ. Trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu những thực phẩm nên ăn khi bị mụn nhọt và bị mụn nhọt kiêng ăn gì ?

Vì những lý do trên mà bác sĩ da liễu khuyên bạn không nên ăn thịt gà khi bị mụn nhọt.

Hơn thế nữa khi ăn thịt gà mụn sẽ dẫn đến tình trạng đông phong làm cho vùng da mụn bị ngứa ngáy và khó chịu cho người bị mụn. Khi bị như vậy người bệnh sẽ gãi và làm vết thương lan rộng thậm chí là chảy mủ, vi khuẩn xâm nhập vào sâu trong da.

Bị nhọt có nên ăn thịt bò không?

Không nên ăn thịt bò khi bị mụn nhọt - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh thịt gà thì thịt bò cũng là một loại thực phẩm được khuyên không nên ăn khi đang bị mụn nhọt. Thịt bò làm cho những vết thương hở do mụn lâu khép miệng hơn.

Bị mụn nhọt ăn xôi được không?

Nên kiêng ăn xôi khi bị mụn nhọt - Ảnh minh họa: Internet

Những thực phẩm từ gạo nếp có tính nóng nên khi bạn bị mụn nhọt hay bị vết thương hở miệng không nên ăn đồ nếp. Xôi được nấu từ gạo nếp vì vậy bạn nên tránh thực phẩm này, nó sẽ khiến vết thương mưng mủ và sưng tấy và hơn thế nữa nó để lại sẹo khó lành trên da. Dù là trong giai đoạn bị mụn hay điều trị sẹo thì xôi nói riêng hay đồ nếp nói chung cũng là loại thực phẩm bạn không nên ăn.

Kiêng đồ ngọt khi bị mụn nhọt

Khi bạn để cơ thể hấp thụ quá nhiều đường sẽ làm da sản sinh ra nhiều bã nhờn, làm bít kín lỗ chân lông hình thành nên mụn và cũng làm cho tình trạng mụn trở nên nghiêm trọng hơn. Chính vì vậy bạn nên kiêng đồ ngọt để cải thiện tình trạng da mụn.

Bị mụn nhọt nên kiêng ăn thực phẩm nhiều dầu mỡ

Thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ không chỉ là tác nhân gây ra những căn bệnh về béo phì, tim mạch, cao huyết áp...mà còn là nguyên nhân dẫn đến mụn. Dầu mỡ khiến làn da của bạn tăng bã nhờn và mồ hôi, làm bít kín lỗ chân lông gây viêm nang lông. Từ đó tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập và phát triển, mụn cũng vì vậy mà lan rộng hơn.

Người bị mụn nhọt nên ăn gì?

Các chuyên gia y tế khuyên người bị mụn nhọt nên bổ sung cho cơ thể những loại thực phẩm có công dụng thanh nhiệt, tiêu viêm, giải độc và mát gan như một số thực phẩm bên dưới:

Đậu xanh

Đậu xanh là loại thực phẩm thanh nhiệt, giải nhiệt và tiêu mủ do mụn nhọt rất tốt. Bạn có thể kết hợp giữa đậu xanh và nha đam để tăng tính mát và cũng tăng khẩu vị hơn.

Trà xanh, hoa cúc

Để dưỡng và chăm sóc da từ bên trong bạn có thể pha trà xanh, trà thảo dược hay trà hoa cúc. Những loại trà trên có công dụng làm đẹp da, ngăn ngừa và trị những loại mụn như mụn trứng cá, mụn mủ, mụn nhọt...

Rau xanh các loại

Rau xanh tốt cho người bị mụn nhọt - Ảnh minh họa: Internet

Những loại rau xanh như rau má, rau lang, rau dền, rau ngót, rau cải xanh, bông atiso, rau mồng tơi...có tính thanh mát, giải nhiệt tốt. Chúng không chỉ có công dụng trong việc trị mụn nhọt mà còn rất tốt cho sức khỏe và da.

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Trái cây và rau củ

Ăn hoa quả cải thiện tình trạng mụn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang trong tình trạng mụn nhọt thì nên ăn những loại rau củ và trái cây như dưa chuột, khổ quá, bí đao, dưa hấu, cam, chanh, bưởi, dâu tây, kiwi hay dưa hấu...có chứa rất nhiều vitamin C, một thành phần có tác dụng tăng cường sức đề kháng và giải độc tố trong cơ thể.

Bổ sung đầy đủ lượng nước mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó người bị mụn nhọt nên bổ sung đầy đủ lượng nước mỗi ngày cho cơ thể để quá trình thanh lọc và đào thải độc tố được diễn ra thuận lợi từ đó điều hoà quá trình lưu thông máu và trao đổi chất. Ngoài ra bạn có thể cung cấp cho cơ thể thêm những loại nước khác như nước mía, nước chanh, nước cam hay nước ép từ các loại rau củ hoa quả khác. Nhờ những dưỡng chất trong các loại nước mà cơ thể sẽ thanh mát từ đó làn da cũng khoẻ mạnh hơn.

Bạn đã tham khảo được những thông tin về bị mụn nhọt kiêng ăn gì và nên ăn gì khi gặp tình trạng nổi mụn nhọt. Khi bạn chú ý được chế độ dinh dưỡng của mình thì tình trạng của bạn sẽ dần dần được cải thiện nên hãy thật kiên nhẫn để điều trị mụn nhọt.