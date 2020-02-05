Mẹo dân gian chữa mụn nhọt bằng lá cây

Mụn nhọt là tình trạng da bị nhiễm khuẩn, phát triển từ lỗ chân lông do vi khuẩn tụ cầu gây ra. Mụn nhọt có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhất là những người không vệ sinh da sạch sẽ khiến vi khuẩn sinh sôi, khiến bạn đau nhức khó chịu.

Mụn nhọt nhỏ như thế mà lại có võ, khiến nhiều người đau đớn, mất ăn mất ngủ. Tuy nhiên, nếu bạn phát hiện sớm và chữa trị bằng những mẹo chữa mụn nhọt bằng lá cây đơn giản ngay tại nhà dưới đây thì hoàn toàn có thể đánh bay được các nốt mụn nhọt đáng ghét này.

Chữa mụn nhọt bằng lá cây là mẹo dân gian hay mà bạn nên áp dụng tại nhà khi mụn nhọt đang ở mức độ nhẹ. Cụ thể, bạn có thể sử dụng những loại lá sau đây để trị mụn nhọt:

Mụn nhọt thường không hoặc ít gây nên những biến chứng nguy hiểm. Tuy nhiên, tình trạng mụn có thể kéo dài nếu bạn không nắm được cách trị được mụn nhọt tận gốc. Đồng thời, mụn lây lan và nhiễm khuẩn lan rộng, hoại tử hoặc nhiễm khuẩn huyết khiến cho việc điều trị càng trở nên khó khăn.

Cây lược vàng chữa mụn nhọt

Cây lược vàng với thành phần chủ yếu là vitamin B2, vitamin PP và các nguyên tố vi lượng, paraffinic, quercetin,... có công dụng giải độc, tiêu viêm, thanh nhiệt. Do đó, nó rất hiệu quả trong việc trị mụn.

Trị mụn nhọt bằng lá cây lược vàng - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện như sau:

Đắp ngoài: Đem 1 đến 2 lá cây lược vàng rửa sạch rồi giã nát hoặc nhai nhỏ. Rửa sạch chỗ bị mụn nhọt rồi đắp bã lá cây lược vàng lên, giữ nguyên trong 15-20 phút.

Ngâm lá cây lược vàng với rượu để điều trị bên trong: Bạn có thể dùng thân cây hoặc toàn bộ cây để trị mụn theo phương pháp này. Trước tiên, đem thân cây lượng vàng rửa sạch rồi cắt thành từng khúc nhỏ dài khoảng 1,5 đến 2 cm. Sau đó, ngâm thân cây lược vàng vào bình thủy tinh với tỷ lệ 1:5 (1kg thân cây lược vàng : 5 lít rượu). Ngâm trong khoảng 2 tháng là có thể dùng để uống.

Hút mủ bằng củ hành

Thành phần của củ hành chứa chất quercetin thuộc nhóm chống oxy hóa, nguồn gốc thực vật, có công dụng kháng viêm, tiêu diệt các tế bào mụn nhọt, mụn mủ, mụn viêm. Nếu kết hợp cùng chất selen có trong hành tây sẽ có khả năng khử các gốc tự do - đây là nguyên nhân chính tạo nên những nếp nhăn và da bị chai, tốt cho điều trị sẹo thâm do mụn gây ra.

Trị mụn nhọt bằng hành tây - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện trị mụn bằng hành tây:

Cắt nhỏ 1 củ hành tây rồi cho vào chai dầu oliu, ngâm khoảng 3 tuần.

Sau đó, lọc bỏ bã hành tây, lấy ra tinh dầu.

Trộn 30gr tinh dầu hành tây, 30gr tinh dầu hoa hồng, 30gr sáp ong thành hỗn hợp rồi cho vào lò vi sóng đun nóng đến khi sáp ong tan chảy. Bắc ra và thêm 2 muỗng cà phê gel lô hội vào hỗn hợp rồi trộn đều. Cuối cùng, trộn thêm cùng 4 viên nang vitamin E. Cho tất cả vào trong lọ rộng miệng, đậy kín dùng để bôi lên nốt mụn nhọt.

Bên cạnh đó, nếu bạn vẫn còn thắc mắc đắp lá cây gì để hút mủ thì đây là những loại lá cây cực kỳ dễ tìm bạn có thể áp dụng.

Lá khoai lang

Cây khoai lang không độc, có tính bình và vị ngọt, vô cùng dễ kiếm trong vườn nhà. Do đó, bạn có thể sử dụng lá khoai lang để trị mụn nhọt cực kỳ hiệu quả.

Trị mụn nhọt bằng lá cây khoai lang - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện: Rửa sạch 50g lá khoai lang non, 12g đậu xanh, thêm một chút muối rồi giã nhuyễn. Bọc hỗn hợp vào vải sạch rồi đắp lên chỗ có mụn nhọt. Ngày thay 1 lần, kiên trì thực hiện trong vài ngày đến khi nốt mụn nhọt sạch mủ và lành.

Lá dâm bụt

Với vị ngọt đắng, tính mát giúp thanh nhiệt, lợi tiểu, tiêu viêm, giải độc, sát khuẩn hiệu quả, cây dâm bụt được nhiều người sử dụng để chữa mụn nhọt.

Trị mụn nhọt bằng cây dâm bụt - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện: Dùng lá và hoa dâm bụt giã nát, thêm chút mật ong rồi trộn đều rồi đắp lên chỗ mụn nhọt. Đến khi thấy khô thì gỡ ra. Kiên trì thực hiện vài ngày đến khi thấy nốt mụn xẹp dần.

Lá cây lô hội (cây nha đam)

Cây lô hội chứa hoạt chất giảm viêm đồng thời diệt khuẩn hiệu quả. Do đó, bạn có thể sử dụng loại cây này để trị mụn nhọt tại nhà.

Trị mụn nhọt bằng lá cây lô hội - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện: Rửa sạch nha đam tươi, tách lấy phần gel bên trong rồi đắp lên vùng da bị mụn nhọt. Kiên trì thực hiện sau một thời gian, bạn sẽ thấy mụn nhọt sẽ xẹp dần.

Lá sen

Cây sen từ lâu đã được biết đến như một loại thực phẩm bổ dưỡng đồng thời là vị thuốc quý chữa được nhiều bệnh như mất ngủ, đau mắt, ho, nôn, sốt xuất huyết,... Đặc biệt, lá sen được nhiều chị em áp dụng để làm đẹp và trị mụn nhọt.

Trị mụn nhọt bằng lá sen - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện: Dùng lá sen rửa sạch, giã nát cùng với một ít cơm nếp rồi đắp vào nơi có mụn nhọt. Mỗi ngày thay 1 lần. Bạn cũng có thể lấy cuống lá sen nấu nước cho đặc rồi rửa vùng mụn nhọt.

Mong rằng, với những cách chữa mụn nhọt bằng lá cây trên đây, bạn đã trang bị thêm kiến thức bổ ích để đối phó với những nốt mụn đáng ghét làm phiền. Hãy theo dõi website Phụ nữ và Gia đình để đón đọc những bài viết hay tiếp theo!