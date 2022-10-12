Uống lá vối có tác dụng gì? Những công dụng tuyệt vời của lá vối mà bạn cần biết!

Tác dụng của nước lá vối tươi: Lá vối tươi dùng để nấu nước uống hàng ngày với nhiều công dụng vô cùng tuyệt vời. Nước lá vối giúp thanh nhiệt, đào thải độc tố ra ngoài cơ thể và cung cấp vitamin, muối khoáng cần thiết để cơ thể không bị mất nước.

Lá vối là nguyên liệu quan trọng để nấu nước uống hàng ngày. Nước vối được rất nhiều người yêu thích vì hương vị dịu mát, giải nhiệt tốt. Mặc dù vậy, ít ai biết được nước lá vối còn có nhiều công dụng tuyệt vời khác. Vậy uống lá vối có tác dụng gì? Hãy cùng tìm hiểu câu trả lời ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Tác dụng của lá vối khô: lá vối khô có vị hơi đắng và chát, chứa thành phần giúp sát trùng, điều hòa phổi, lợi cho gan và bàng quang, có thể bào chữa được các bài thuốc có khả năng chống viêm, giảm đau, tiêu đờm, ổn định huyết áp,... hiệu quả.

Đồng thời, uống nước vối còn giúp lợi tiểu, rất tốt cho những người có vấn đề về đường tiết niệu. Ngoài ra, nước vối còn giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn nhờ đặc tính kháng khuẩn. Nhờ vậy, nước lá vối còn hỗ trợ giảm cân, giảm mỡ máu rất hiệu quả đấy!

Uống nước lá vối có công dụng gì?

Uống lá vối có tác dụng gì? dưới đây là các công dụng phổ biến nhất của nước lá vối mà các chị em cần note lại ngay nhé:

1. Uống nước lá vối giúp thanh nhiệt, giải độc cơ thể

Sử dụng nước lá vối vào những ngày hè nắng nóng sẽ làm cơ thể dễ chịu, bớt các triệu chứng nóng trong. Cách dùng đơn giản nhất là bạn nấu nước lá vối tươi hoặc hãm lá vối khô như trà để uống hàng ngày.

Nước lá vối giúp thanh lọc cơ thể, giảm triệu chứng nóng trong!

2. Uống nước vối chữa bệnh đại tràng mãn tính

Đối với các bệnh nhân đại tràng, hay bị đau bụng âm ỉ và thường xuyên, không chữa được dứt điểm thì bạn nên tích cực uống nước vối. Cách dùng là hãy xé nhỏ khoảng 200g lá vối tươi sau đó đun sôi với khoảng 2 lít nước rồi uống. Rất đơn giản phải không nào?!

3. Uống nước lá vối để hỗ trợ giảm cân

Uống lá vối có giảm cân không? Nước lá vối có công dụng hỗ trợ giảm cân rất tốt do kích thích tiêu hóa, giảm lượng mỡ thừa tích tụ. Cách giảm cân bằng lá vối là bạn sử dụng lá vối tươi hoặc lá vối khô để hãm như trà sau đó uống thay nước lọc để giúp cảm cân hiệu quả hơn.

Nước lá vối hỗ trợ giảm cân hiệu quả cho chị em!

4. Chữa lở da đầu hoặc bị chốc đầu

Đối với bệnh nhân bị các vấn đề về da đầu như lở, nấm, chốc đầu thì nước lá vối giúp diệt khuẩn, kháng viêm và làm lành rất hiệu quả. Bạn chỉ cần dùng 1 nắm lá vối đun nước để gội đầu thay cho dầu gội vừa giúp trị bệnh, vừa giúp da đầu khỏe mạnh và tóc mượt mà hơn.

5. Hỗ trợ điều trị bệnh gout hiệu quả

Để ngăn ngừa và giảm các triệu chứng do bệnh gout gây ra, bạn hãy sử dụng lá vối tươi để sắc lấy nước uống. Cách này sẽ giúp trung hòa bớt lượng axit uric dư thừa trong cơ thể. Tuy nhiên, đây chỉ là cách hỗ trợ điều trị, bạn vẫn cần sử dụng các phương pháp đặc trị gout để chữa bệnh nhé.

Lá vối giúp hỗ trợ điều trị bệnh gout!

6. Hỗ trợ giải độc lá ngón

Đối với người bị nhiễm độc từ lá ngón, bạn cần giã nát hoặc xay nát và chắt lấy nước lá vối đặc để uống. Tuy nhiên, cách này chỉ mang tính hỗ trợ tạm thời, người bị nhiễm độc lá ngón vẫn cần chuyển gấp tới bệnh viện để kịp thời cứu chữa.

7. Nước lá vối lợi sữa

Đối với mẹ bầu trong những ngày đầu của thai kỳ, nước lá vối sẽ giúp kích thích các tuyến sữa. Mẹ bầu uống nước vối còn giúp thai nhi khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, đối mẹ sau sinh, nước vối sẽ giúp mẹ ngủ ngon, vùng bụng săn chắc và đẹp da, lợi sữa cho con bú. Các mẹ bầu đừng bỏ qua nhé!

Bà bầu uống nước vối mang lại nhiều lợi ích cho thai nhi!

Mẹ bầu có thể uống nước lá vối tươi hoặc hãm lá vối khô thành trà để uống. Tuy nhiên, mẹ bầu nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng nước lá vối.

8. Nước lá vối giúp phòng ngừa và điều trị tiểu đường

Lá vối có chứa hàm lượng polyphenol cao giúp kiểm soát lượng đường trong máu và giảm các triệu chứng do bệnh tiểu đường gây ra. Bệnh nhân tiểu đường có thể uống chè vối hàng ngày để ổn định đường huyết và bình ổn lượng lipid máu trong cơ thể.

Thường xuyên uống nước vối để ổn định đường huyết!

Bạn dùng 20-30g lá vối đun lấy nước hoặc hãm như trà và uống khoảng 3 lần trong ngày. Nên sử dụng liên tục trong khoảng 1-2 tháng để ổn định lại lượng đường huyết.

9. Nước vối là thuốc sát khuẩn rất tốt cho làn da

Uống lá vối có tác dụng gì? Đối với các căn bệnh ngoài da, nhiễm trùng da, lở loét, ghẻ,... có thể dùng nước vối tắm để sát khuẩn và hỗ trợ điều trị tốt hơn. Đồng thời, trong lá vối có các thành phần diệt được các vi khuẩn gây bệnh như: Staphylococcus, Streptococcus,... Ngoài ra, lá vối giúp hạn chế tiết dịch và sự lây lan của các vi khuẩn có hại này.

Trên đây là thông tin trả lời cho câu hỏi uống lá vối có tác dụng gì. Có thể nói, nước lá vối đặc biệt tốt cho sức khỏe và hỗ trợ nhiều căn bệnh như: tiểu đường, mỡ máu, đại tràng, giải độc rất tốt và hiệu quả, bạn hoàn toàn có thể bổ sung nước lá vối một cách khoa học vào cuộc sống hàng ngày để có được một sức khỏe và vẻ đẹp viên mãn nhé! Chúc các chị em áp dụng được hiệu quả nhanh chóng!