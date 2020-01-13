Râu bắp có tác dụng gì với sức khoẻ con người

Râu bắp rất tốt cho những người có tiền sử huyết áp cao, giúp giảm đường huyết bằng cách tăng insulin. Nó cũng là cách điều trị tự nhiên tuyệt vời với những người đang mắc bệnh tiểu đường, bị suy tim xung huyết và những người đang gặp triệu chứng cholesterol cao ... Ngoài ra, dùng râu bắp nấu nước uống sẽ giúp cải thiện là làm mát thân nhiệt rất tốt.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, râu bắp có thể dùng được ở cả dạng tươi lẫn khô. Thứ nguyên liệu rẻ tiền này cũng được biết đến như một vị thuốc cho nhiều loại bệnh khác nhau. Cụ thể râu bắp có tác dụng gì ? theo Đông Y, râu bắp được sử dụng để chữa viêm bàng quang, sỏi thận, tiểu đường, viêm đường tiết niệu, suy tim xung huyết, bệnh huyết áp cao, mệt mỏi.

Gout là chứng viêm khớp phát triển ở những người có chứa nồng độ axít uric cao trong máu, dẫn đến biến chứng đau khớp nghiêm trọng. Sử dụng râu bắp thường xuyên sẽ giúp giảm những cơn đau liên quan đến bệnh gout rất tốt. Bạn có thể dùng râu bắp để nấu trà và uống hai lần mỗi ngày để cơn giảm đau.

Râu bắp có chứa rất nhiều vitamin C, các chất chống ôxy hóa mạnh sẽ giúp ngăn ngừa các về bệnh tim mạch. Râu bắp cũng giúp kích thích tuần hoàn máu, cần thiết cho chức năng tối ưu của hầu hết các cơ quan quan trọng trong cơ thể.

Hỗ trợ những vấn đề về thận

Nước râu bắp trị sỏi thận cũng như điều trị các vấn đề về thận rất tốt. Nó được chỉ ra là có hiệu quả trong việc kiểm soát các bệnh liên quan về thận, bao gồm cả nhiễm trùng đường tiểu, viêm đường tiết niệu, sỏi thận, viêm bàng quang,…

Tăng cường hệ tiêu hóa

Thức ăn được bổ sung thêm râu bắp vào sẽ giúp tăng cường tiêu hóa, điều trị những vấn đề liên quan tiêu hóa. Nhiều nghiên cứu cũng đã cho thấy râu bắp giúp kích thích sự bài tiết mật trong gan. Mật được lưu trữ từ trong túi mật có công dụng giúp tiêu hóa thức ăn.

Thức ăn được bổ sung thêm râu bắp vào sẽ giúp tăng cường tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát chảy máu

Râu bắp có chứa vitamin K, thành phần vitamin này rất quan trọng để giúp kiểm soát chảy máu. Đặc biệt là với trường hợp phụ nữ đang mang thai. Bạn có thể uống nước râu bắp để làm cầm máu do ảnh hưởng của vết cắt hoặc vết thương.

Giảm chứng đau đầu

Nếu thắc mắc liệu râu bắp có tác dụng gì trong việc làm giảm chứng đau đầu thì câu trả lời chính là nhờ có chứa chất chống viêm, khi dùng nước râu bắp sẽ giúp giảm đau đầu mạn tính. Uống trà râu bắp cũng có tác dụng làm giảm căng thẳng và giảm độ cứng ở phần vai, cổ, hàm.

Hỗ trợ giảm cân

Nước râu bắp giảm cân hiệu quả nhờ có chứa hàm lượng calo rất thấp, có tác dụng trong việc giảm cân nhanh. Uống trà râu bắp thường xuyên sẽ kéo dài cảm giác sung mãn, kiểm soát viêm, cải thiện trao đổi chất và tạo điều kiện thuận lợi cho cơ thể loại bỏ chất thải.

Uống trà râu bắp có tác dụng trong việc giảm cân nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Làm mát da

Nước râu bắp thường được sử dụng nhiều trong điều trị những vấn đề về da như: sốt phát ban, nổi u nhọt, giúp giảm ngứa, giảm đau do vết cắn từ côn trùng, làm dịu các vết xước, vết cắt nhỏ. Râu bắp cũng có chứa tính chất kháng khuẩn, sát khuẩn, có tác dụng ngăn ngừa tình trạng nhiễm trùng.

Tránh bị loãng máu

Tình trạng loãng máu làm cho máu chảy ra khỏi cơ thể nhiều hơn, rất khó cầm máu khi gặp phải chấn thương. Do vậy, việc sử dụng nước râu bắp hàng ngày có thể giúp hỗ trợ những người hay bị chảy máu cam, chảy máu chân răng, chảy máu niêm mạc, xuất huyết tử cung… rất hiệu quả.

Tránh tích nước trong cơ thể

Đây là tác dụng có liên quan đến lợi tiểu, nên bạn sẽ không phải lo cơ thể bị sưng phù, béo giả, hay những triệu chứng đau bụng, khó chịu trước kỳ nguyệt san. Không chỉ có thế, việc đào thải các chất dịch thừa trong cơ thể ra ngoài sẽ có tác dụng thanh lọc và làm đẹp da.

Nấu nước râu bắp giúp giảm cân

Nấu với râu bắp tươi

Râu bắp lấy trực tiếp từ quả ngô khoảng 20 - 30 gram đem rửa sạch. Sau khi rửa sạch, cho vào trong nồi cùng 300ml nước rồi nấu cho thật sôi, đến khi thấy nước chuyển sang màu nâu thì tắt bếp và để nguội, dùng uống hàng ngày. Bạn có thể cho vào nồi thêm mía lau hoặc lá dứa để tạo mùi thơm cho nước râu bắp dễ uống hơn.

Uống nước râu bắp giúp giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Nấu với râu bắp khô

Lấy khoảng 20 gram râu bắp khô đem rửa sạch rồi cho vào trong bình. Đổ một lượng nước sôi vừa đủ ngập râu bắp rồi chắt bỏ đi phần nước đầu. Cho tiếp nước sôi vào lần hai và ngâm trong khoảng 10 phút là có thể dùng được. Bạn có thể cho vào thêm chút đường vào nước râu bắp để dễ uống, hoặc nếu muốn làm tăng thêm hương vị có thể cho thêm vài lát chanh hoặc một ít mật ong.

Nấu nước râu bắp với rau má

Lấy khoảng 15gram râu bắp (có thể dùng râu tươi hoặc khô), khoảng 15gram rau má đem rửa sạch, cho vào trong nồi và thêm vào khoảng 250ml nước rồi đun sôi thì tắt bếp. Dùng nước râu bắp, rau má thường xuyên sẽ giúp giảm cân, lọc máu rất hiệu quả.

Nước râu bắp, rau má giúp lọc máu - Ảnh minh họa: Internet

Những đối tượng không nên dùng nước râu bắp

Bên cạnh những thông tin về râu bắp có tác dụng gì, bạn cũng cần lưu ý dù râu bắp được đánh giá là thực phẩm hiệu quả với sức khoẻ con người thì cũng không nên quá lạm dụng và dùng nước râu bắp thay nước lọc hàng ngày. Ngoài ra, một số đối tượng dưới đây được khuyến cáo là không nên dùng nước râu bắp.

Người đang mắc bệnh máu đông hoặc người đang sử dụng thuốc chống đông máu

Không dùng thay thế nước lọc (nhất là với trẻ em) vì sẽ làm cơ thể đi tiểu tiện nhiều, gây mất nước.

Trẻ em không nên uống nhiều nước râu bắp bởi sẽ dễ bị mất cân bằng điện giải, gây kém hấp thu các vi chất.

Phụ nữ đang trong thời kì nguyệt san cũng được khuyến cáo không nên dùng nước râu bắp bởi sẽ làm chứng đau bụng trong thời kì kinh nguyệt nặng hơn.

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Người đang mắc bệnh máu đông không nên uống nước râu bắp - Ảnh minh họa: Internet

Cách dùng nước râu bắp hiệu quả

Râu bắp có tác dụng trong việc lợi tiểu. Vì thế, chỉ nên dùng thức uống này vào buổi sáng hoặc trưa, không nên sử dụng vào buổi tối bởi có thể làm ảnh hưởng đến giấc ngủ, gây tiểu đêm

Râu bắp khi đem kết hợp cùng với những loại rau cỏ có tác dụng lợi tiểu khác như rễ tranh, mã đề, kim tiền thảo… sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn.

Ngoài ra, để có thể mang đến những công dụng tốt nhất, bạn có thể giữ nguyên râu bắp trong bắp ngô khi đem luộc, thêm chút đường, muối vào trong nước luộc.

Để dùng râu bắp an toàn, nên chọn râu ngô có nguồn gốc rõ ràng, ngâm và làm sạch râu bắp để tránh râu còn đọng chất dư thừa từ thuốc bảo vệ thực vật.

Trên đây là một vài thông tin về râu bắp có tác dụng gì mà nhiều người vẫn thường thắc mắc. Thực tế, thứ nguyên liệu mà nhiều người vẫn thường bỏ đi này lại mang đến nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khoẻ mà không phải ai cũng biết. Hy vọng, qua bài viết này sẽ giúp bạn hiểu hơn về tác dụng của râu bắp cũng như biết sử dụng râu bắp đúng cách.