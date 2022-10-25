Vậy phải làm gì để tốt cho tim mạch? Cách đơn giản và hiệu quả nhất mà bạn cần thực hiện chính là chú ý đến chế độ sinh hoạt, ăn uống, làm việc hàng ngày của mình.

Bệnh tim mạch làm suy giảm chức năng và hoạt động của tim và mạch máu, từ đó gây nên những vấn đề rất nghiêm trọng về sức khỏe . Các bệnh lý về tim mạch phổ biến như: bệnh lý động mạch vành, tăng huyết áp, huyết áp thấp, bệnh động mạch ngoại biên, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp tim, suy tim, bất thường về cơ tim,…và một số bệnh khác.

Thật vậy, chế độ ăn uống vô cùng quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe tim mạch. Khi áp dụng một chế độ ăn lành mạnh và có được hiểu biết về vấn đề bệnh tim mạch nên ăn gì thì các vấn đề tim mạch của bạn sẽ thuyên giảm hiệu quả. Ngược lại, khi áp dụng một phần ăn quá dư thừa lượng calo, chất béo và cholesterol xấu sẽ khiến tình trạng bệnh tim của bạn trầm trọng hơn.

Đặc biệt, hàm lượng cholesterol trong máu tăng lên cũng là nguyên nhân gây ra quá trình xơ vữa động mạch. Đây cũng là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tăng huyết áp, bệnh lý động mạch vành, động mạch chủ, động mạch chi dưới… Vì thế, một chế độ ăn ít chất béo, ít cholesterol, ít muối là việc làm cần thiết để bảo vệ sức khỏe tim mạch của bạn.

Người mắc bệnh tim mạch nên ăn gì?

Việc làm thường ngày và ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe tim mạch đó chính là chọn lựa những thứ chúng ta ăn hàng ngày. Đầu tiên, bạn nên cân nhắc xem khi bị bệnh tim mạch nên ăn gì? và tham khảo những nhóm thực phẩm dưới đây nhé:

1. Nhóm các loại chất béo có lợi cho tim mạch

Chất béo là một trong 4 nhóm chất không thể thiếu trong khẩu phần ăn của mỗi người. Thông thường, người bị bệnh tim mạch thường được khuyến nghị là không nên ăn các loại thịt, mỡ, chất béo vì nó chứa nhiều cholesterol xấu và gây nặng hơn tình trạng tim mạch.

Tuy nhiên, có những loại chất béo tốt cho sức khỏe của người bị bệnh tim mạch, nếu được ăn ở một lượng vừa đủ.

Dầu oliu, quả bơ, óc chó, cá hồi là những thực phẩm có chứa chất béo có lợi!

Cụ thể, nguồn chất béo có lợi hay còn gọi là chất béo không bão hòa - có tác dụng giảm lượng cholesterol xấu, tăng cường các cholesterol tốt, duy trì lượng đường trong máu và kiểm soát cơn đói hiệu quả. Các chất béo không bão hòa này giúp giảm nguy tắc nghẽn động mạch hay các bệnh tim mạch khác.

Chất béo không bão hòa này bạn có thể tìm được từ dầu oliu, dầu đậu nành, dầu hạt cải, dầu lạc, dầu vừng, dầu cá, cá thu, cá mòi, cá hồi, quả bơ hay các loại hạt như hướng dương, hồ đào, óc chó, macca…

2. Các loại trái cây, rau xanh

Các loại hoa quả là cực kỳ tốt cho người bị bệnh tim mạch, nhất là chuối và các loại quả nhiều vitamin như cam, bưởi, dưa đỏ,... vì những loại hoa quả này có chứa nhiều kali, là một khoáng chất rất có lợi cho tim mạch.

Chuối rất tốt cho những ai đang bị bệnh về tim mạch!

Kali giúp hạ huyết áp, duy trì sự ổn định của áp lực dòng máu và hoạt động của tim. Ngoài ra, chuối hay các loại trái cây còn chứa nhiều chất xơ, giúp làm giảm lượng cholesterol xấu trong máu, làm giảm nguy cơ tăng nặng hay biến chứng của bệnh tim mạch hiệu quả nữa. Vì vậy, bạn đừng quên bổ sung những loại quả tươi ngon, lành mạnh này vào thực đơn mỗi ngày nhé!

3. Các loại rau xanh, củ quả

Rau xanh luôn là một thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn hằng ngày giúp ngăn ngừa lão hóa và phòng chống nhiều loại bệnh. Đặc bieeth, rau xanh còn là nhóm thực phẩm được đánh giá cao trong cải thiện các loại bệnh tật nói chung và đặc biệt là bệnh tim mạch nói riêng.

Do đó, nếu bạn muốn biết bệnh tim mạch nên ăn gì thì chắc chắn không thể thiếu các loại rau xanh tươi, ngon, sạch trong khẩu phần ăn mỗi ngày nhé. Rau xanh chứa nhiều vitamin, khoáng chất và đặc biệt là nhiều chất xơ rất tốt cho tim mạch. Bên cạnh đó, trong rau xanh còn có rất nhiều chất chống oxy hóa, có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Chế độ ăn của người bị tim mạch không thể thiếu rau xanh!

Đặc biệt, trong các loại rau xanh thì các loại rau họ cải được cho là tốt nhất cho tim mạch. Bởi trong rau cải có chứa nhiều axit béo bão hòa omega-3, nhiều chất chống oxy hóa giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa các mối đe dọa nguy hiểm do các bệnh tim mạch gây ra.

4. Các loại đậu, đặc biệt đậu nành

Đậu nành là cũng là một loại thực phẩm tốt, rất được khuyến khích cho người bị bệnh tim mạch. Bởi vì trong đậu nành có chứa nhiều chất xơ, vitamin khoáng chất cùng hàm lượng chất béo không bão hòa ở mức độ cao,... nên có công dụng giúp điều hòa nhịp tim, cân bằng huyết áp hiệu quả.

Các thực phẩm chế biến từ đậu nành rất tốt cho tim mạch!

Bạn có thể sử dụng đậu nành và các thực phẩm chế biến từ đậu nành thường xuyên như: đậu phụ, tào phớ, sữa đậu nành nguyên chất, thịt chay từ đậu nành, dầu đậu nành không chứa cholesterol… Ngoài đậu nành ra thì các loại hạt đậu khác như đậu gà, đậu lăng, đậu xanh, đậu đỏ,… cũng là thực phẩm tốt cho sức khỏe tim mạch.

5. Các loại ngũ cốc

Thực đơn tốt cho tim mạch không thể thiếu các loại ngũ cốc. Hạt ngũ cốc như các loại hạt đậu, yến mạch, ngô, khoai lang,… đều là các thực phẩm giúp cải thiện sức khỏe của người bệnh tim, vừa giúp cung cấp năng lượng, chất xơ, giúp điều hòa lượng cholesterol, giúp giảm mỡ máu, đồng thời cũng cung cấp nhiều vitamin nhóm B rất quan trọng cho sức khỏe.

Ngũ cốc - thực phẩm vàng cho người bị tim mạch!

6. Các loại cá

Các loại cá tươi sạch không chỉ cung cấp nguồn đạm tốt cho sức khỏe mà còn rất tốt đối với những người bị bệnh tim mạch. Bởi trong cá có nhiều chứa axit béo bão hòa Omega-3 có tác dụng điều hòa lượng chất béo trong cơ thể, làm giảm đi lượng cholesterol xấu, từ đó giảm nguy cơ các biến chứng về bệnh tim mạch. Ngoài ra, Omega 3 còn có tác dụng ngăn cản quá trình kết dính tiểu cầu, giảm nguy cơ bị tắc nghẽn mạch máu, đau tim hay vỡ mạch máu.

Cá mòi, cá ngừ, cá thu là các loại cá rất giàu omega-3!

Chính vì vậy, nếu bạn đang không biết bệnh tim mạch nên ăn gì tốt thì đừng quên bổ sung các loại cá vào trong danh sách nhé.

Trong các loại cá thì cá hồi, cá mòi, cá chép, cá thu là loại cá rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Bởi cá hồi chứa rất nhiều Omega 3. Các có thể được chế biến thành các món như: hấp, kho, nấu canh, chiên tùy theo sở thích của mình. Tuy nhiên nên ưu tiên các món hấp, luộc hạn chế dầu mỡ và hạn chế muối đường.

Như vậy là bạn đã biết được khi bị bệnh tim mạch nên ăn gì để cải thiện tình hình sức khỏe rồi đấy. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, bạn sẽ biết lựa chọn các loại thực phẩm tốt để tăng cường sức khỏe trái tim của mình. Đồng thời, bạn cũng nhớ hạn chế tuyệt đối các loại thực phẩm gây hại như đồ ăn mặn, đồ ăn nhiều dầu mỡ, đồ ăn nhiều đường, đồ ăn cay, chua, nóng… Cộng với việc áp dụng một chế độ luyện tập thể dục thể thao và nghỉ ngơi hợp lý, để bảo vệ trái tim của mình nhé! Chúc bạn luôn khỏe mạnh và vui khỏe!