6 thực phẩm tốt cho mắt cận, giúp mắt sáng khỏe

Cá hồi chứa rất nhiều omega-3. Vì vậy, ăn cá hồi trong các bữa ăn hàng ngày có thể giúp bảo vệ võng mạc khỏi những tác động tiêu cực và ngăn ngừa tình trạng giảm thị lực. Ăn loại cá này còn giúp giảm thiểu tình trạng khô mắt.

Đối với những người bị cận thị , chế độ ăn uống có ảnh hưởng rất lớn đến việc giảm hoặc tăng độ cận của mắt. Vì vậy, bạn cần lưu ý bổ sung thêm các thực phẩm tốt cho mắt cận trong thực đơn hàng ngày nếu muốn cải thiện thị lực. Dưới đây là 6 thực phẩm bổ mắt giúp mắt sáng khỏe.

Cà rốt là loại củ quả chứa dồi dào beta-carotene, tiền thân của vitamin A. Vitamin A giúp tăng cường sức khỏe của đôi mắt, bảo vệ các tế bào tốt hơn.

Thành phần omega-3 trong cá hồi cũng giúp giảm tình trạng thoái hóa điểm vàng khi tuổi tác tăng lên. Vì vậy, bạn nên tăng cường món này trong thực đơn. Ít nhất một tuần bạn nên ăn 2 bữa có cá hồi. Ngoài ra, bạn có thể bổ sung một số thực phẩm tương tự như cá trích, cá mòi, cá ngừ và cá thu.

Ngoài beta-carotene, cà rốt còn có chứa lutein, là thành phần giúp tăng mật độ sắc tố trong vùng võng mạc của mắt. Nhờ đó, võng mạc được khỏe mạnh và an toàn. Đồng thời, quá trình thoái hóa điểm vàng cũng diễn ra chậm hơn.

Cà rốt rất giàu vitamin A giúp sáng mắt - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ là thực phẩm giảm độ cận, cà rốt còn chứa rất nhiều vitamin và chất xơ có lợi cho hệ tiêu hóa và cả cơ thể. Bạn nên tăng cường ăn cà rốt, có thể chế biến thành nhiều món để hợp khẩu vị. Ngoài ra, bạn cũng có thể lựa chọn một số loại rau, củ, quả tương tự như cà rốt như gấc, ớt, cà chua...

Trứng gà

Là thực phẩm rẻ, phổ biến và dễ kiếm, trứng gà là thực phẩm tốt cho mắt cận mà ít người biết. Trong bữa sáng hàng ngày, nếu bạn ăn trứng gà, thị lực sẽ dần được cải thiện đáng kể.

Trong trứng gà có chứa zeaxanthin - một thành phần có công dụng bảo vệ mắt tránh khỏi những tác hại của tia cực tím. Vì vậy, nếu bạn đang xây dựng một thực đơn cho người cận thị thì đừng quên bổ sung trứng gà để mắt sáng và khỏe mạnh hơn.

Trứng gà có thành phần bảo vệ mắt khỏi tác động tiêu cực của tia cực tím - Ảnh minh họa: Internet

Món ăn đơn giản nhất mà bạn nên áp dụng là trứng gà luộc. Ngoài ra, bạn có thể chế biến nhiều món ăn ngon khác nhau từ trứng gà để đa dạng hóa thực đơn hàng ngày.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý là không nên ăn quá nhiều trứng gà vì sẽ gây khó tiêu. Lý do là vì trứng gà chứa nhiều protein. Mỗi tuần bạn chỉ nên ăn khoảng 3 quả trứng gà là vừa đủ cung cấp dưỡng chất.

Rau chân vịt - thực phẩm tốt cho mắt cận

Nếu bạn đang tìm những thực phẩm để chữa cận thị bằng ăn uống thì đừng bỏ qua rau chân vịt. Với hàm lượng vitamin C và beta-carotene lớn, ăn rau chân vịt thường xuyên sẽ tạo nên một lớp màng giúp bảo vệ mắt tốt.

Rau chân vịt giúp bảo vệ võng mạc, làm chậm quá trình lão hóa của mắt - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, trong rau chân vịt còn có chứa lượng lutein và zeaxanthin dồi dào giúp bảo vệ võng mạc, làm chậm quá trình lão hóa của mắt. Thậm chí chúng còn giúp bạn tránh được bệnh đục thủy tinh thể khi về già.

Hạnh nhân

Hạnh nhân là thực phẩm đứng đầu trong nhóm thực phẩm tốt cho mắt cận. Nhờ hàm lượng vitamin E dồi dào, hạnh nhân giúp mắt sáng khỏe, tăng cường thị lực và phòng tránh được nhiều bệnh về mắt.

Hạnh nhân giúp tăng cường thị lực và phòng tránh được nhiều bệnh về mắt - Ảnh minh họa: Internet

Hạnh nhân có hương vị thơm ngon và bùi nên rất dễ chế biến thành các món ăn ngon miệng. Bạn có thể chế biến thành hạnh nhân nướng quế để làm món ăn vặt.

Hoặc cách đơn giản và dễ ăn nhất là nấu chè hạnh nhân với hạt sen. Món chè này ăn vào những ngày nóng không những mát và thơm mà còn bổ sung nhiều dưỡng chất cho cơ thể, đặc biệt nhiều vitamin bổ cho mắt.

Tuy nhiên, bạn cũng không nên ăn quá nhiều hạnh nhân. Đặc biệt là với những người bị thừa cân, hạnh nhân chứa nhiều chất béo nên dễ khiến bạn tăng cân hoặc táo bón. Đối với người có tiền sử dị ứng đậu phộng thì không nên ăn hạnh nhân.

Bông cải xanh

Cùng với rau chân vịt, bông cải xanh cùng là thực phẩm bổ mắt cung cấp lượng vitamin B2 dồi dào giúp tăng sức đề kháng cho mắt, phòng các bệnh viêm nhiễm mắt. Quan trọng nhất là vitamin B2 giúp ngăn ngừa nguy cơ bị đục thủy tinh thể do quá trình lão hóa của cơ thể.

Bông cải xanh giúp ngăn ngừa nguy cơ bị đục thủy tinh thể do quá trình lão hóa của cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là 6 thực phẩm tốt cho mắt cận giúp mắt sáng khỏe. Chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng giúp đôi mắt của bạn sáng và khỏe mạnh hơn. Vì vậy, bạn hãy lưu ý xây dựng thực đơn có nhiều món bổ mắt để bảo vệ mắt và tăng cường thị lực, góp phần giảm độ cận hiệu quả.