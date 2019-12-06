Cách chữa trị được nhiều người mách nhau thực hiện đó là áp dụng các cách chữa cận thị tại nhà. Vậy nó có phải là phương pháp hiệu quả nhất?

Việc tập với bảng thị lực Landolt C chỉ giúp xác định tình trạng cận thị của mắt đã nặng hay nhẹ, xác định biên độ điều tiết của mắt và giúp gia tăng khoảng nhìn rõ của mắt và giúp mắt thư giãn, ngăn ngừa cận thị chứ không thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh cận thị.

Hiện nay rất nhiều người chia sẻ với nhau cách chữa cận thị tại nhà, chỉ cần tập luyện, không cần phải phẫu thuật. Vậy thực hư ra sao? Theo như các chuyên gia và bác sĩ có kinh nghiệm về chuyên khoa mắt thì hiện nay chưa có một công trình nghiên cứu nào chứng minh sẽ chữa được cận thị bằng luyện tập .

2. Cách làm giảm cận thị tại nhà

Ở độ tuổi từ 10-22 tuổi, cơ thể chúng ta có sự thay đổi về cấu trúc của mắt. Chính vì vậy mà khi mắc bệnh cận thị trong giai đoạn này, bác sĩ thường khuyên chúng ta áp dụng những cách chữa cận thị nặng tại nhà không cần phẫu thuật. Đó là sử dụng các bài luyện tập mắt.

2.1. Chữa cận thị bằng xoa mắt tập nhìn xa trên đồng hồ số

Cách làm giảm cận thị tại nhà bằng đồng hồ số - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cần chọn một chiếc đồng hồ số có chất lượng trong nhà để thực hành bài tập này. Mắt nhìn thẳng vào số 12 sau đó đưa mắt nhìn theo thứ tự các số 1, 2, 3,... thuận chiều kim đồng hồ. Cuối cùng sau khi nhìn xong một vòng sẽ trở về số 12, lặp lại bài tập này 3 lần.

Sau khi mắt đã quen với bài tập này, tự động bệnh nhân có thể mường tượng trong đầu hình ảnh chiếc đồng hồ tương tự như vậy. Và bạn sẽ tiếp tục các cử động nhìn như trên nhưng thực hiện trong tưởng tượng. Chú ý mắt mở thật lớn, lặp lại bài tập 6 lần thuận chiều kim đồng hồ, với các lần ngược lại cũng vậy. Phương pháp này sẽ giúp xoáy tròn mắt hiệu quả.

2.2. Cách chữa cận thị nặng tại nhà bằng bài tập nhìn vật ở xa

Bài tập tiếp theo nếu bạn kiên trì sẽ giúp giảm cận thị 1-2 độ không cần phẫu thuật khiến bạn bất ngờ đấy. Đầu tiên hãy tháo kính cận ra và đưa mắt nhìn ra xa trong khoảng thời gian từ 5-10 phút.

Bạn nhìn những thứ to lớn, gần mình như căn nhà hiện hữu ngay trước mặt, sau đó nhìn dần dần ra những ngôi nhà nằm ở vị trí xa hơn và hãy cố gắng tìm kiếm các chi tiết nhỏ mà bình thường lúc mang kính bạn quan sát, nhìn được (ví dụ cửa sổ, các vật trang trí, chậu cảnh trên ban công...).

2.3. Cách chữa cận thị tại nhà bằng bài tập nhìn vào góc cạnh

Cách hồi phục thị lực tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài nhìn những vật thể ở xa, bạn hãy tập nhìn vào góc cạnh của một vật thể. Ví dụ như khi nhìn vào một góc của một cánh cửa lớn hình chữ nhật trong khoảng từ 4-5 giây. Tiếp theo, bạn hãy nháy mắt rồi nhìn sang cạnh khác, thực hiện nháy mắt lặp lại cử động này cho đến khi bạn đã nhìn hết 4 cạnh.

Thực hiện một cách liên tiếp từ trái sang phải trong 6 lần, làm tương tự và cùng số lần với chiều ngược lại. Bài tập này có tác dụng giúp gân mắt của bạn dẻo dai hơn và khỏe hơn. Lúc đầu chọn nhìn vào những vật lớn rồi sau đó là những vật nhỏ dần có thể là cái cửa sổ, bàn ăn, cái ghế…

3. Thay đổi những thói quen hàng ngày

Thói quen hằng ngày có ảnh hưởng rất nhiều đến việc tăng giảm độ cận của đôi mắt. Vậy thì nếu thay đổi những thói quen không tốt cho mắt cũng là cách giảm cận thị tự nhiên, bạn hoàn toàn có thể giảm cận thị 1-2 độ không cần phẫu thuật.

3.1. Đọc sách ở điều kiện đủ ánh sáng

Một trong những thói quen không tốt thường thấy ở độ tuổi học sinh đó là đọc sách báo ở điều kiện ánh sáng yếu hoặc thiếu ánh sáng. Các bạn học sinh thường thức khuya học bài, đọc tài liệu mà không mở đèn điện. Với thói quen xấu như vậy sẽ làm hại rất nhiều đến đôi mắt. Thế nên hãy chú ý việc cải thiện vấn đề ánh sáng nơi học tập, làm việc và đừng bắt đôi mắt của bạn làm việc quá sức và điều tiết nhiều.

3.2. Điều tiết thời gian hợp lý khi sử dụng các thiết bị điện tử

Một thói quen làm ảnh hưởng đến mắt khác mà bất kỳ bạn trẻ nào cũng mắc phải đó là sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều trong ngày. Ngoài việc sử dụng quá mức các thiết bị nêu trên, các bạn còn có thói quen kê sát mắt vào màn hình điện thoại, máy tính bảng, laptop, … khiến mắt thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng đèn LED phát ra từ các thiết bị này cũng là nguyên nhân gây ra cận thị và tiếp tục làm tăng độ cho mắt.

Để thực hiện hiệu quả cách chữa cận thị nặng tại nhà không cần phẫu thuật, đầu tiên bạn cần điều tiết thời gian sử dụng các thiết bị điện tử trong ngày lại hoặc có khoảng nghỉ ngơi cho mắt giữa quá trình sử dụng. Bên cạnh đó, bạn nên chủ động lắp đặt tivi internet vị trí phù hợp bảo vệ đôi mắt cho cả gia đình.

3.3. Ngồi đúng tư thế

Ngồi đúng tư thế là thói quen vô cùng tốt giúp chúng ta tránh được các bệnh về mắt, cột sống và giúp giảm thiểu việc tăng độ cận. Tuy nhiên ngồi học sai tư thế lại gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Cách giảm cận thị tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy mà bạn cần hướng dẫn con em tư thế ngồi học sao cho đúng để phòng tránh cận thị cũng như giúp giảm cận thị 1-2 độ không cần phẫu thuật và các bệnh lý cột sống. Tư thế ngồi học đúng là tư thế ngồi một cách thật thoải mái, cột sống giữ thẳng và so với mặt ghế ngồi tạo thành một góc vuông. Giữ mắt ở độ cao 25-30 cm so với sách vở.

Hai tay đặt vào đúng điểm tựa quy định: tay trái sẽ đặt xuôi theo chiều ngồi đồng thời đặt trên mép vở để giữ cho vở không xê dịch khi viết và làm điểm tựa cho nửa người bên trái cơ thể . Hai chân để một cách thoải mái, không nên ngồi gác chân lên quá cao hoặc ngồi duỗi, co chân.

Đặc biệt quan trọng chính là ánh sáng từ đèn học phải đảm bảo đủ độ sáng, được chiếu theo chiều thuận từ bên trái sang, không để tay cầm viết che bóng xuống mặt vở đang viết.

3.4. Chỉ sử dụng kính khi cần thiết

Một cách giảm cận thị tự nhiên, không cần phẫu thuật tiếp theo nghe có vẻ lạ nhưng lại vô cùng hiệu quả đó là không nên đeo kính cận quá thường xuyên, khi không cần thiết. Bởi vì khi đeo kính quá nhiều sẽ làm cho chúng ta có cảm giác mỏi mắt. Một điều quan trọng không kém chính là bạn nên lựa chọn cho mình những loại gọng kính cận phù hợp, chất lượng.

4. Sử dụng các loại thực phẩm tốt cho mắt

Có rất nhiều cách giảm cận thị tự nhiên không cần phẫu thuật, thế nhưng giảm cận thị từ chế độ ăn uống hợp lí, tốt cho mắt lại hiệu quả nhất. Bạn nên thường xuyên sử dụng các loại thực phẩm tươi sạch nhiều vitamin dinh dưỡng giúp sáng mắt.

Cách giảm cận thị tự nhiên bằng thực phẩm - Ảnh minh họa: Internet

4.1. Rau bina, rau xanh

Để cải thiện thị lực, phải thường xuyên ăn rau bina cùng với các loại rau xanh khác, như cải xoăn, các loại rau xanh. Trong rau bina có chứa nhiều chất dinh dưỡng bao gồm vitamin A, lutein và zeaxanthin rất tốt cho mắt.

Vitamin A giúp bảo vệ giác mạc, lutein bảo vệ mắt khỏi ánh sáng tia cực tím và zeaxanthin góp phần phát triển thị giác. Cách ăn rau bina tốt nhất là uống một cốc nước rau bina tươi xay vào mỗi buổi sáng trước khi ăn sáng.

4.2. Cá hồi

Ăn cá hồi thường xuyên có thể giúp bảo vệ võng mạc khỏi bị hư hại và ngăn ngừa suy giảm thị lực. Cá hồi rất giàu axit béo omega-3, giúp ngăn ngừa bệnh khô mắt.

Các axit béo omega-3 cũng giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác. Để hấp thụ tối đa lượng axit omega -3 nên ăn một tuần hai bữa cá hồi. Ngoài cá hồi, các loại cá nước lạnh khác giúp duy trì sức khỏe mắt là cá mòi, cá trích, cá thu và cá ngừ.

4.3. Cà rốt

Cà rốt chứa rất nhiều beta-carotene, tiền thân của vitamin A. Vitamin A ngăn ngừa mù đêm, giúp tăng cường sức khỏe giác mạc, bảo vệ các tế bào trong mắt và khắp cơ thể.

Bên cạnh đó, cà rốt chữa cận thị do chứa lutein, giúp tăng mật độ sắc tố trong võng mạc (tế bào hình bầu dục màu vàng gần trung tâm của võng mạc). Điều này giúp bảo vệ võng mạc và làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng. Cà rốt cũng giàu chất xơ và kali.

4.4. Quả việt quất

Quả việt quất hỗ trợ sự hoạt động của mắt thông qua các chất chống oxy hóa, chống viêm, ổn định collagen, bảo vệ mạch. Ăn quả việt quất thường xuyên cải thiện tầm nhìn và tăng cường mạch máu ở phía sau mắt.

Quả việt quất cũng có chứa anthocyanins, giúp hạ thấp huyết áp và viêm cũng như ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch cung cấp oxy cho võng mạc. Ngoài quả việt quất, thường xuyên ăn quả mâm xôi, dâu tằm, dâu tây.

4.5. Khoai lang

Khoai lang chứa một lượng vitamin A dồi dào, một chất dinh dưỡng thiết yếu cho mắt. Vitamin A cải thiện thị lực và cũng ngăn ngừa đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng và tăng nhãn áp. Vitamin A cũng hạn chế tình trạng khô mắt và bảo vệ mắt khỏi nhiễm khuẩn và vi-rút.

Khoai lang cũng rất giàu beta-carotene, kali và chất xơ. Khoai lang có khoảng 400 giống khác nhau và có thể được chế biến với nhiều cách khác nhau như nướng, chiên hoặc luộc.

4.6. Ớt

Tất cả các loại ớt xanh, đỏ, vàng, cam, thậm chí tím, nâu và đen đều rất tốt cho sức khỏe mắt. Ớt là một trong những nguồn giàu vitamin A và C. Vitamin A giúp duy trì thị lực, vitamin C bảo vệ mắt chống lại bệnh đục thủy tinh thể.

Ngoài ra ớt cũng rất giàu vitamin B6, lutein, zeaxanthin, beta-carotene và lycopene. Tất cả các chất dinh dưỡng này là cần thiết để duy trì sức khoẻ tổng thể của mắt.

4.7. Quả óc chó

Óc chó chứa một lượng lớn các axit béo omega-3 đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khoẻ tổng thể của mắt. Ngoài ra, quả óc chó chứa chất chống oxy hóa, kẽm và vitamin E, giúp chống viêm và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Ngoài quả óc chó, bạn cũng có thể ăn các loại hạt khác như hạnh nhân, hạt lanh và đậu phộng. Ăn một ít quả óc chó hàng ngày có thể cải thiện sức khoẻ mắt và bảo vệ mắt khỏi nhiều loại vấn đề về thị lực khác nhau.

Ngoài hạt óc chó, một số loại hạt khác cũng có công dụng tương tự - Ảnh minh họa: Internet

4.8. Bơ

Bơ cũng rất tốt cho đôi mắt. Trong bơ chứa lutein giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể và các bệnh về mắt khác liên quan đến tuổi tác. Chúng cũng chứa chất beta-carotene và vitamin B6, C, và E cần thiết để thị lực tốt và để bảo vệ đôi mắt khỏi những tổn thương do oxy hóa dẫn đến suy giảm thị lực.

4.9. Bông cải xanh

Bông cải xanh chứa một lượng vitamin B2 dồi dào. Thiếu vitamin B2 có thể khiến mắt nhạy cảm với ánh sáng, có thể gây viêm, mờ mắt và mệt mỏi mắt. Vitamin B2 cũng đóng một vai trò trong việc ngăn ngừa đục thủy tinh thể hoặc trì hoãn đục thủy tinh thể do tuổi tác.

Bông cải xanh cũng chứa các chất chống oxy hoá như lutein và zeaxanthin, và vitamin A rất cần thiết cho thị lực khỏe mạnh. Để có được lợi ích dinh dưỡng tối đa, hãy ăn bông cải xanh sống, như trộn salad hoặc xay sinh tố.

>>> Xem thêm:

- Cách làm giảm cận thị tự nhiên tại nhà đơn giản, hiệu quả

- Bật mí bài thuốc chữa cận thị với hạt óc chó giúp bạn sở hữu đôi mắt sáng đẹp

4.10. Dâu tây

Dâu tây có chứa một lượng vitamin C dồi dào giúp giữ cho mắt khỏi bệnh viêm. Các chất chống oxy hóa khác nhau có trong dâu tây có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề mắt như khô mắt, thoái hóa điểm vàng và khuyết tật thị lực. Ăn dâu tây hàng ngày có thể làm giảm khả năng xảy ra các vấn đề về mắt liên quan đến tuổi tác.

Trên đây là những cách chúng ta có thể áp dụng để khắc phục cận thị tại nhà mà không cần phẫu thuật. Tuy nhiên thực tế cho thấy, những cách chữa cận thị nặng tại nhà chỉ thực sự hiệu quả khi tuân thủ đúng những lưu ý cũng như thay đổi thói quen sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng. Hãy đảm bảo những điều trên để có đôi mắt khỏe mạnh, sáng rõ.