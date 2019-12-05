Loạn thị là một tật khúc xạ của mắt rất thường gặp. Người bị loạn thị khi quan sát hình ảnh sẽ thấy hình ảnh bị mờ và không rõ nét. Tất cả là bởi hình ảnh không hội tụ được ở võng mạc.

Đôi mắt được ví như cửa sổ tâm hồn ở đó ẩn chứa những thông điệp, tâm tư, vui buồn mà người đối diện chỉ cần nhìn vào đã có thể nắm bắt được. Tuy nhiên hiện nay, trước sự tác động của môi trường sống, thói quen sinh hoạt, làm việc và học tập dẫn đến một số bệnh về mắt. Trong đó phải kể đến loạn thị. Bạn đã biết loạn thị là gì và cách chữa loạn thị như thế nào chưa? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Đối với những người bình thường thì hình ảnh sẽ hội tụ một điểm tại võng mạc. Nhưng ở người loạn thị, hình ảnh sẽ hội tụ tại nhiều điểm khác nhau khiến cho hình ảnh bị thay đổi.

Theo nguyên lý hoạt động của mắt thì đầu tiên, ánh sáng sẽ phản xạ từ vật thể được khúc xạ đến mắt của bạn. Chúng đi qua giác mạc, vào đến thủy tinh thể và hội thụ ở phần võng mạc của mắt. Đến võng mạc, các tín hiệu từ ánh sáng sẽ được thực hiện chuyển thành các tín hiệu thần kinh để chuyển lên não.

Loạn thị là tật khúc xạ ở mắt thường gặp - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân của bệnh loạn thị

Loạn thị đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau tuy nhiên chủ yếu là do giác mạc của người bệnh bị biến dạng bất thường. Khi nhìn vào hình ảnh giác mạc của người bình thường, bạn sẽ thấy chúng hình chỏm cầu. Còn nhìn vào giác mạc của người bị loạn thị, giác mạc không còn có hình dạng ban đầu nữa vì vậy mà hình ảnh không thể hội tụ được tại 1 điểm chung.

Bên cạnh đó, loạn thị cũng có thể do sự bất thường trong độ cong của thủy tinh thể. Những trường hợp sau đây sẽ có nguy cơ cao bị loạn thị là:

Gia đình có người bị loạn thị, bị rối loạn ở mắt. Nếu bố mẹ, ông bà bị loạn thị dẫn đến trẻ bị loạn thị bẩm sinh.

Người bị tổn thương mắt ví dụ như sẹo giác mạc.

Người bị cận thị hoặc bị viễn thị quá nặng cũng dẫn đến loạn thị.

Nguyên nhân từ tuổi tác của con người. Người lớn tuổi sẽ bị mắc loạn thị cao hơn so với người trẻ.

Do học tập, làm việc, sinh hoạt thường xuyên trong môi trường thiếu ánh sáng.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh loạn thị ở một người - Ảnh minh họa: Internet

Triệu chứng của bệnh loạn thị

Khi bạn thấy xuất hiện những triệu chứng sau đây có nghĩa là đã bị loạn thị:

Mắt không được tinh tường, mờ dần. Khi nhìn vào hình ảnh bị mờ, nhòe và méo mó.

Nhìn vào 1 vật thấy xuất hiện nhiều bóng mờ khiến bạn không nhìn rõ.

Dù nhìn vật ở khoảng cách nào cũng thấy khó khăn.

Các triệu chứng đi kèm với việc nhìn hình ảnh không rõ khác như: mắt nhức mỏi, chảy nước mắt, thỉnh thoảng đau đầu, đau phần cổ, vai gáy…

Để biết chính xác bạn có mắc bệnh hay không hãy đi khám mắt để được kiểm tra tổng thể một cách kỹ lưỡng. Bao gồm: đo thị lực, kiểm tra độ cong của giác mạc, độ khúc xạ, độ tập trung ánh sáng trong mắt bạn. Từ đó có cách chữa cũng như cách chăm sóc mắt bị loạn thị chính xác để không bị bệnh quá nặng gây khó khăn trong cuộc sống và công việc.

Nhận biết các triệu chứng của loạn thị để có phương pháp điều trị sớm - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa loạn thị

Mục đích của việc chữa loạn thị là điều chỉnh lại độ cong của giác mạc sao cho chúng trở lại bình thường nên chắc chắn có thể điều trị được bệnh. Nếu bạn mới bị hoặc bị nhẹ thì không cần phải điều trị. Còn khi đã bị nặng, bạn nên điều trị sớm và dứt điểm.

Nhiều người lựa chọn chữa loạn thị bằng đông y hoặc chữa loạn thị bằng phương pháp tự nhiên vì nghĩ những cách này an toàn, hiệu quả. Tuy nhiên, không nên tự ý điều trị vì đối với con người mắt là bộ phận vô cùng quan trọng. Loạn thị có bị mù không là hoàn toàn phụ thuộc vào cách chăm sóc mắt và điều trị bệnh của bạn.

Vấn đề là bạn phải biết loạn thị bao nhiêu là nặng để bắt đầu điều trị. Hãy đi kiểm tra thật kỹ và nếu bạn bị loạn trên 2,5D là mức độ nặng có thể dẫn đến nhược thị. Và chắc chắn loạn thị cũng sẽ tăng độ theo như cận thị và viễn thị. Cho đến năm 25 tuổi thì độ loạn của mắt sẽ ổn định.

Đi khám sớm để xác định độ nặng của bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Có 2 cách chính chữa loạn thị hiệu quả được nhiều người áp dụng hiện nay đó là:

Điều trị loạn thị bằng thuốc: Phương pháp này được thực hiện thông qua việc đeo kính của người bị loạn thị. Những chiếc kính thuốc giúp điều chỉnh độ cong của giác mạc được sử dụng rất phổ biến. Bởi chúng được thực hiện khá đơn giản và hầu như không để lại biến chứng. Tuy nhiên, thời gian điều trị sẽ khá lâu.

Điều trị bằng cách phẫu thuật: Nếu như bệnh của bạn quá nặng, việc điều trị bằng thuốc không thể chữa được thì hãy thực hiện phẫu thuật. Việc phẫu thuật mắt bị cận hiện nay sử dụng dao vi phẫu hoặc tia laser giúp điều chỉnh lại độ cong của giác mạc. Nhiều người không muốn phải đeo kính trong thời gian dài và giúp cải thiện nhanh chóng cũng đang dần chuyển sang thực hiện phương pháp này.

Đeo kính là một cách chữa loạn thị được nhiều người áp dụng - Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy loạn thị là một căn bệnh khá phổ biến ở mắt và chúng hoàn toàn có thể điều trị được. Hãy chọn cho mình cách chữa loạn thị phù hợp để có được đôi mắt khỏe đẹp và cuộc sống không bị ảnh hưởng.