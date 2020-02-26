Cách làm giảm cận thị tự nhiên tại nhà đơn giản, hiệu quả

Sức khỏe 26/02/2020 06:09

Cách nào để khắc phục bệnh cận thị tốt nhất, dễ thực hiện nhất? Bạn có thể tham khảo cách làm giảm cận thị tự nhiên tại nhà đơn giản, hiệu quả dưới đây.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng trong thời đại ngày nay, vấn đề thị lực suy giảm ở khắp mọi nơi. Đặc biệt là do tình trạng sử dụng các thiết bị thông minh nhiều kèm theo các yếu tố tác động khác, tỷ lệ người bị cận thị ngày càng tăng. Việc đeo kính thường xuyên rất bất tiện và phiền toái. Vậy có cách nào để khắc phục hay không? Bạn có thể tham khảo cách làm giảm cận thị tự nhiên tại nhà đơn giản, hiệu quả dưới đây.

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Cách làm giảm cận thị tự nhiên tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập đảo mắt, xoa gáy để giảm độ cận thị

Đây là cách giảm cận thị tự nhiên mà bạn có thể áp dụng hàng ngày. Chỉ cần bạn kiên trì và thực hiện đúng phương pháp, bạn có thể hoàn toàn giảm độ cận thị sau một thời gian nhất định.

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Bài tập đảo mắt, xoa gáy để giảm cận thị - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện: Bạn giữ đầu cố định, không dịch chuyển, phần tròng mắt cố gắng đảo sang trái khoảng 25 đến 30 lần sau đó đổi bên, đảo sang phải cũng với số lần tương tự. Khi thực hiện bài tập này, phần gáy của bạn dễ bị tức, bạn có thể dùng tay xoa bóp gáy để cải thiện. Sau đó, bạn thử nhìn sẽ cảm thấy thị lực có thể tốt hơn ngay lập tức.

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Xoa bóp gáy khi thấy có cảm giác tức - Ảnh minh họa: Internet

Để áp dụng phương pháp này hiệu quả, bạn cần lưu ý là phần sau gáy cần phải có cảm giác tức thì mới cải thiện. Nếu bạn đảo tròng mắt 25-30 lần chưa thấy cảm giác tức gáy thì thêm số lần, có thể lên tới 50 lần, sau khi gáy có cảm giác tức thì dùng tay day day thêm vài phút.

Bài tập Trataka cải thiện khả năng tập trung của mắt

Cận thị có giảm độ được không? Nếu bạn biết cách và kiên trì áp dụng một số cách làm giảm cận thị đã được khoa học chứng minh là hiệu nghiệm, bạn hoàn toàn có thể giảm được độ cận của mắt.

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Bài tập Trataka cải thiện khả năng tập trung của mắt - Ảnh minh họa: Internet

Trataka là một trong những cách giảm độ cận thị hiệu quả dựa trên cơ sở cải thiện khả năng tập trung của đôi mắt. Đây là phương pháp có nguồn gốc từ Ấn Độ và được nhiều quốc gia áp dụng thành công.

Bạn nên để một vật nhỏ trước tầm nhìn, đặt cố định. Đôi mắt tập trung nhìn vào vật đó cho đến khi hình ảnh thật rõ ràng và não đã ghi nhận lại. Khi bạn nhìn lâu, nước mắt sẽ chảy ra, lúc đó bạn cho mắt nghỉ ngơi một lát rồi lại thực hiện tiếp. 

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Bài tập giúp để tăng sức bền của mắt, thị lực sẽ tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Mục đích của bài tập này còn để tăng sức bền của mắt. Sau này khi thực hiện bài tập như một thói quen, bạn sẽ không cảm thấy bị hoa mắt, mờ mắt nếu phải tập trung làm việc hoặc học tập trong thời gian dài.

Phương pháp đảo tròng mắt

Đầu tiên, bạn đảo tròng mắt theo chiều kim đồng hồ. Tốc độ đảo tròng mắt cần phải thật chậm, theo chu kỳ từ trái lên trên, sang phải và xuống dưới. Điểm chỉnh của đảo mắt là đầu của bạn cần phải có định và luôn hướng về phía trước, chỉ có mắt là chuyển động.

Mỗi lần đảo mắt sang một bên, ánh mắt của bạn có thể nhìn xa tới tầm nhìn nào thì hãy cố hết sức có thể để nhìn xa nhất. Đối với các hướng còn lại, bạn cũng thực hiện tương tự, cố gắng nhìn tới điểm xa nhất có thể, đầu vẫn phải giữ nguyên, không được chuyển động.

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Đảo mắt theo hình chuyển động tròn - Ảnh minh họa: Internet

Quỹ đạo di chuyển của tròng mắt nên là hình tròn, không nên chỉ là 4 điểm ở 4 phía. Đây là cách chữa cận thị nặng tại nhà rất hiệu quả. Áp dụng cách làm giảm cận thị này liên tục trong vài tuần, không những thị lực được nâng cao mà còn phòng ngừa được rất nhiều căn bệnh, tật về mắt.

Massage mắt nhẹ nhàng

Massage mắt cũng là cách làm giảm cận thị tự nhiên được nhiều người áp dụng. Trước hết, bạn làm ấm tay bằng cách xoa vào nhau trong khoảng 15 giây.

Tiếp tục, bạn dùng ngón trỏ và ngón giữa rồi ấn nhẹ nhàng vào khu vực nhãn cầu, không nên ấn mạnh sẽ gây đau. Sau đó, bạn tiếp tục dùng ngón tay trỏ ấn nhẹ vào những điểm còn lại. Động tác massage này nên lặp lại 3-5 lần.

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Massage mắt nhẹ nhàng rất tốt cho thị lực - Ảnh minh họa: Internet

Cách giảm cận thị tự nhiên này không những giúp bạn cải thiện mắt, giảm độ cận, mà còn kích thích lưu thông mạch máu ở khu vực nhãn cầu. Bạn nên áp dụng phương pháp này, đặc biệt là những khi mắt bị hoạt động quá nhiều dẫn tới mỏi mắt.

Xây dựng những thói quen tốt để giảm cận thị

Không thể phủ nhận, nhiều người cận thị là do một số thói quen hàng ngày sai lệch. Vì vậy, xây dựng những thói quen khoa học là cách làm giảm cận thị an toàn, hiệu quả lâu dài:

  • Mỗi ngày, nên dành thời gian đi bộ ở những nơi có không gian rộng như công viên, bờ hồ,...
  • Hạn chế tối đa việc sử dụng các thiết bị điện tử quá nhiều trong thời gian dài. Đây là một trong những thói quen xấu hại mắt.
  • Hạn chế thời gian đeo kính để tránh bị phụ thuộc vào kính quá nhiều. Chỉ nên đeo kính khi đọc sách, làm việc trên máy tính,... Một số thời gian nên để cho mắt nghỉ ngơi, thư giãn.
  • Sử dụng các thực phẩm bổ mắt, tốt cho thị lực như: dầu cá, dầu oliu, các thực phẩm có màu đỏ tươi, nhiều vitamin A,...

Trên đây là cách làm giảm cận thị tự nhiên tại nhà đơn giản, hiệu quả. Bạn có thể áp dụng các phương pháp phù hợp với bản thân để cải thiện thị lực, giảm độ cận. Đối với mỗi phương pháp, bạn cần có sự kiên trì để đạt được kết quả tốt nhất.

Cách chữa cận thị nặng tại nhà, không cần phẫu thuật

Cách chữa cận thị nặng tại nhà, không cần phẫu thuật

Có cách chữa cận thị nặng tại nhà không? Cận thị là căn bệnh khá phổ biến trong thời hiện đại, nguyên nhân chính là do dành quá nhiều thời gian để xem phim, lướt web trên các thiết bị điện tử. Để cải thiện bệnh cận thị bạn cần áp dụng đúng phương pháp. Cùng tìm hiểu một số phương pháp chữa trị dưới đây nhé!

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