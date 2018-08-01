Bật mí bài thuốc chữa cận thị với hạt óc chó giúp bạn sở hữu đôi mắt sáng đẹp

Vào những năm 1960, vị bác sĩ nhãn khoa và phẫu thuật người Nga tên Vladimir Filatov đã tự nên một phương thuốc cực kì hiệu quả từ thảo dược thiên nhiên để áp dụng song hành với cách chữa mắt hiện tại. Phương thuốc này mang đến hiệu quả cải thiện thị lực rất cao. Đồng thời có công hiệu ngăn ngừa tình trạng suy nhược mắt trong tương lai.

+ Bạn cho tất cả các nguyên liệu trên vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn để tạo thành hỗn hợp đồng nhất.

Với những công dụng đáng kinh ngạc mà không ai có thể phủ nhận mà phương thuốc này đã mang lại, nó đã được rất nhiều người sử dụng, lan truyền rộng rãi trong dân chúng và được tin dùng cho đến ngày nay.

Bài thuốc nha đam mật ong và quả óc chó

+ Cho hỗn hợp đã xay nhuyễn vào hũ thủy tinh, đậy kín nắp, cho vào ngăn mát tủ lạnh bảo quản được trong khoảng 10 ngày.

Cách dùng:

Dùng 1 muỗng canh hỗn hợp nha đam mật ong và quả óc chó này 30 phút trước bữa ăn chính. Chia ra dùng 3 lần mỗi ngày. Mỗi lần uống 1 thìa (khoảng 15ml).

Dùng bài thuốc theo đúng hướng dẫn sẽ giúp thị lực được cải thiện rất nhanh

Kiên trì dùng đúng theo hướng dẫn cho đến khi thị lực của bạn được cải thiện hẳn. Nhìn chung quá trình tiến triển của mắt khi dùng bài thuốc diễn ra rất nhanh, tùy vào tình trạng của mắt. Nhiều người chỉ cần áp dụng bài thuốc này trong 7 ngày là đã thấy được mắt sáng, khỏe hơn.

Lưu ý:

Trước khi áp dụng biện pháp chăm sóc tự nhiên này, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ đang điều trị để đảm bảo an toàn.

Không nên dùng ngay lá lô hội mà nên bọc giấy báo và để trong tủ lạnh 10-12 ngày. Sơ chế kĩ để loại sạch nhớt có chứa hợp chất aloin A,B trong lá lô hội. Không nên chọn cây lô hội quá 2-3 năm tuổi.

Không dùng cho người mắc các bệnh như tim mạch, thận, rối loạn tiêu hóa, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai trong 3 tháng cuối thai kỳ.

Có thể thấy, bài thuốc chữa cận thị với hạt óc chó là bí quyết thần kỳ giúp mắt sáng rõ từng ngày. Công thức tự nhiên này có thành phần là những nguyên liệu hết sức dễ tìm rất tốt cho thị lực của bạn. Bài thuốc giúp thị lực cải thiện khá rõ rệt bởi cung cấp đầy đủ vitamin cần thiết cho mắt. Bên cạnh đó, nó còn cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn rất hiệu quả.