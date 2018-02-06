Hàng nghìn người đã giảm độ cận thị bằng cách này, bạn sẽ ‘tiếc hùi hụi’ vì không biết sớm hơn

Sống khỏe 06/02/2018 11:38

Đã đến lúc “hội cận thị” có thể vứt đi cặp kính dày cộm nhờ thường xuyên áp dụng những cách giảm độ, tăng cường thị lực cực hiệu quả này.

Cận thị là tật khúc xạ ở mắt khiến người mắc phải gặp khó khăn khi nhìn xa và việc đeo kính thường xuyên có thể gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt đối với những người làm việc văn phòng phải tiếp xúc nhiều với máy tính, sẽ dễ bị đau nhức mắt, khó chịu.

Tuy nhiên, chỉ cần áp dụng những cách giảm độ cận thị cực đơn giản dưới đây, thị lực của bạn sẽ được cải thiện đáng kể.

Những cách giúp giảm độ cận thị nhanh chóng

Không để mắt quá căng thẳng

Mắt luôn cần được nghỉ ngơi và thư giãn sau khoảng 2-3 giờ hoạt động liên tục. Sự điều tiết quá mức có thể khiến thị lực giảm, tăng độ cận của mắt. Chính vì vậy, sau khoảng vài giờ, bạn nên nhắm mắt lại trong vài phút để thư giãn hoặc nhìn xa trong không trung khoảng 5 phút.

Hàng nghìn người đã giảm độ cận thị bằng cách này, bạn sẽ ‘tiếc hùi hụi’ vì không biết sớm hơn - Ảnh 1
Tránh để mắt làm việc liên tục trong thời gian dài - Ảnh: Internet

Giảm thời gian đeo kính

Các chuyên gia cho biết, nếu bạn chỉ bị cận dưới 0,75 độ thì không cần đeo kính thường xuyên để giảm áp lực cho mắt. Đối với những người cận khoảng 1-2 độ thì chỉ nên đeo kính khi nhìn các vật ở xa.

Tốt nhất bạn không nên đeo kính liên tục cả ngày vì sẽ dễ bị phụ thuộc vào kính. Để mắt được thư giãn, bạn nên tháo kính cho mắt nghỉ ngơi khoảng 60 phút 1 lần.

Mát xa mắt mỗi ngày

Phương pháp mát xa mắt sẽ giúp giảm độ cận thị hiệu quả và đã được nhiều người áp dụng. Sau khoảng 60 phút làm việc, bạn nên dành khoảng 5 phút để mát xa vùng mắt. Cách làm rất đơn giản, bạn dùng ngón trỏ và ngón giữa nhấn vào nhãn cầu rồi xoay theo chiều vòng tròn hoặc dùng hai bàn tay chà xát vào nhau rồi úp lên vùng mắt.

Hàng nghìn người đã giảm độ cận thị bằng cách này, bạn sẽ ‘tiếc hùi hụi’ vì không biết sớm hơn - Ảnh 2
Thường xuyên mát xa mắt để giúp mắt thư giãn - Ảnh: Internet

Uống nước ép cà rốt

Hàm lượng lớn vitamin A trong cà rốt có khả năng tăng cường thị lực, giảm độ cận thị hiệu quả. Bên cạnh đó, những dưỡng chất đặc biệt trong thực phẩm này còn có tác dụng tăng cường lưu thông máu và giúp ổn định thị lực.

Thường xuyên uống nước ép cà rốt mỗi ngày sẽ giúp duy trì đôi mắt khỏe mạnh, đồng thời ngăn ngừa hiệu quả các bệnh về mắt, ngăn ngừa sự mệt mỏi và giúp đôi mắt sáng hơn.

Hàng nghìn người đã giảm độ cận thị bằng cách này, bạn sẽ ‘tiếc hùi hụi’ vì không biết sớm hơn - Ảnh 3
Những dưỡng chất trong cà rốt có tác dụng giảm độ cận thị hiệu quả - Ảnh: Internet

Tránh sử dụng các thiết bị điện tử 2 tiếng trước khi ngủ

Sự điều tiết của mắt cận thường chậm chạp và yếu hơn nên bạn cần tránh thức khuya, nhất là sử dụng các thiết bị điện tử trước khi đi ngủ. Nguyên nhân là vì thói quen này có thể khiến đôi mắt của bạn phải chịu nhiều áp lực nặng nề.

Trong trường hợp bạn bắt buộc phải làm việc vào ban đêm thì cần tránh để ánh sáng chiếu trực tiếp vào mắt và phải để mắt hoạt động trong môi trường đủ ánh sáng.

Trên đây là những cách giúp giảm độ cận thị cực hiệu quả, bạn có thể áp dụng ngay từ hôm nay.

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