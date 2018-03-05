Cách làm sữa từ hạt óc chó cho thai nhi phát triển trí thông minh, bà bầu không lo tăng cân

Óc chó chứa đến 65% chất béo không bão hòa đa giúp chuyển hóa các dưỡng chất, rất tốt cho cơ thể mẹ bầu và không gây tăng cân nhiều khi mang thai. Ngoài ra, các acid béo omega-6, omega-3 trong quả óc chó còn giúp thai nhi phát triển trí thông minh. Mẹ bầu có thể dùng óc chó như món ăn vặt hàng ngày hoặc chế biến sữa hạt óc chó để uống.

Óc chó là thực phẩm vàng cho phụ nữ mang thai. Nghiên cứu của các chuyên gia Hoa Kỳ ở 8.000 trẻ em có mẹ mang thai thường xuyên ăn quả óc chó cho thấy: Những đứa trẻ này ít khi bị dị ứng thực phẩm, hen suyễn và có chỉ số thông minh cao hơn những đứa trẻ có mẹ không ăn hạt óc chó khi mang thai.

- Đường phèn: 30g

- Vani: 2 ống (nếu muốn sữa có mùi thơm)

Thực hiện:

Bước 1: Óc chó ngâm vào nước sôi để nguội trong vòng 4 – 6 tiếng. Trong thời gian ngâm, mẹ bầu thay nước khoảng 2 – 3 lần.

Bước 2: Rửa lại thật sạch hạt óc chó, nếu cẩn thận chị em có thể bóc bỏ vỏ lụa bên ngoài. Cho nhân hạt óc chó vào máy xay sinh tố, thêm 1 – 1,2l nước sôi để nguội vào xay thật nhuyễn.

Bước 3: Lọc hỗn hợp hạt óc chó đã xay, bỏ bã. Sau đó bắc lên bếp đun lửa riu riu từ 7 – 10 phút, thêm đường phèn, vani vào sữa.

Bước 4: Sữa hạt óc chó sau khi để nguội cho vào lọ thủy tinh và bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh dùng dần.

Lưu ý: Mẹ bầu nên lắc đều sữa óc chó trước khi sử dụng. Nếu thấy hiện tượng sữa tách nước chỉ cần lắc nhẹ là dùng được. Thời gian sử dụng tối đa ít nhất 2 ngày.

Sữa hạt óc chó hạnh nhân đậu tương

Sự kết hợp của hạt óc chó, hạnh nhân, đậu tương trong món sữa tự nấu sẽ cung cấp nhiều dinh dưỡng cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Hạnh nhân: 100g

- Óc chó: 100g

- Đậu tương: 200g

- Lá dứa: 2 lá

- Nước sạch: 1,5 lít

Thực hiện:

Bước 1: Ngâm lần lượt óc chó, hạnh nhân, đậu tương vào 3 tô khác nhau khoảng 5 tiếng. Sau đó óc chó, hạnh nhân bỏ vỏ lụa; Đậu tương đãi bỏ vỏ đậu và hạt lép.

Bước 2: Cho óc chó, hạnh nhân, đậu tương vào máy xay sinh tố xay nhuyễn đến khi hỗn hợp sánh mịn. Tiếp đến cho thêm 500ml nước sôi để nguội vào khuấy đều, lọc lấy nước. (Chị em có thể sử dụng dụng cụ lọc hoặc dùng chiếc khăn xô sạch để lọc bã). Phần bã sau khi lọc đem xay với 1 lít nước rồi lọc lại một lần nữa.

Bước 3: Bắc nồi sữa vừa lọc lên bếp, cho lá dứa vào nấu sôi với lửa vừa phải. Vừa đun chị em lưu ý khuấy đều và hớt bỏ bọt.

Bước 4: Khi sữa sôi, mẹ bầu vặn nhỏ bếp, đun lửa nhỏ trong vòng 5 phút thì tắt bếp để nguội, đổ vào chai thủy tinh và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh dùng dần.

Sữa hạt óc chó có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và dùng trong vòng 2 ngày - Ảnh minh họa: Internet

Chúc chị em thành công với cách làm sữa từ hạt óc chó bổ dưỡng, thơm ngon cho bà bầu!