Cách làm bánh kem flan cực ngon tại nhà cho bà bầu

Bánh kem flan có thành phần chính là trứng gà, nước đường, sữa tươi cung cấp thêm năng lượng và các dưỡng chất cần thiết cho mẹ và thai nhi. Do đó, bà bầu vẫn có thể thêm bánh kem flan vào bữa ăn phụ trong ngày.

Thời kỳ mang thai, mẹ bầu cần bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng thông qua các loại thực phẩm và chất dinh dưỡng từ sữa. Tuy nhiên những mẹ bầu bị nghén nặng, không uống được sữa có thể sử dụng các sản phẩm làm từ sữa khác như: Rau câu sữa, bánh kem flan hoặc các loại kem làm từ sữa khác.

- Sữa đặc: 1 hộp 380g

- Đường: 100g

- Nước sôi: 500ml

- Khuôn làm bánh, nồi hấp cách thủy

Thực hiện:

Bước 1: Làm nước đường kem flan bằng cách cho đường lên chảo để lửa nhỏ cho chảy ra từ từ. Đến khi đường bắt đầu nóng chảy và có màu cánh gián thì thêm nước, đợi đến khi hỗn hợp caramen sền sệt thì tắt bếp. Tiếp đến, tráng đều đáy khuôn một lớp vừa phải (khoảng 1 – 1,15 muỗng canh).

Bước 2: Cho 250ml sữa tươi, nửa chén sữa đặc vào khuấy đều, nhẹ tay để tránh sủi bọt. Nêm nếm và thêm đường để có độ ngọt vừa phải tùy khẩu vị mẹ bầu. Sau đó bắc lên bếp để lửa vừa. Đến khi sữa bắt đầu sôi thì tắt bếp, không để sữa sôi quá lớn.

Bước 3: Trong thời gian nấu sữa trên bếp, mẹ bầu đập 6 quả trứng gà lấy lòng đỏ để bánh kem flan mịn, không có mùi tanh. Đánh đều nhẹ tay cùng một chiều tránh để trứng nổi bọt. Sau khi đánh, lọc trứng qua rây để loại bỏ phần lòng trắng trứng còn lợn cợn.

Bước 4: Đổ sữa vừa nấu vào trứng và khuấy nhẹ một chiều. Lọc lại hỗn hợp này một lần nữa.

Bước 5: Cho hỗn hợp trứng sữa vào khuôn đã tráng caramen. Sử dụng màng bọc thực phẩm bọc qua miệng khuôn trước khi đậy nắp để tránh hơi nước rơi xuống mặt khiến bánh bị rỗ. Nếu không có màng bọc thực phẩm, chị em có thể đậy nắp và lót miếng khăn hút hơi nước trước khi đậy nắp nồi.

Để bánh không bị rỗ, mẹ bầu nên bọc một lớp màng bọc thực phẩm trước khi đậy nắp khuôn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 6: Đem bánh đi hấp. Nếu không có nồi hấp, chị em có thể dùng chảo hoặc nồi để hấp bánh kem flan. Chị em cho các khuôn bánh vào nồi, đặt chiếc đĩa nặng lên trên để giữ bánh (khi nước sôi bánh không bị chạy lung tung). Tiếp đến đổ nước trực tiếp vào nồi ngập nửa hộp bánh. Đợi 7 – 10 phút là xong một mẻ bánh kem flan với sữa đặc cho bà bầu.

Lưu ý:

- Để bánh kem flan có màu vàng tươi đẹp mắt, an toàn, giàu dinh dưỡng, chị em có thể chọn mua trứng gà ta. Nếu không có trứng gà ta, bạn có thể dùng trứng gà công nghiệp.

Trứng gà ta sẽ làm cho bánh kem flan có màu vàng đẹp mắt - Ảnh minh họa: Internet

- Khi đánh trứng, không nên đánh quá mạnh tay khiến trứng nổi bọt dẫn đến rỗ trứng.

- Mẹ bầu nên đổ sữa vào trứng gà đã đánh, không làm ngược lại (đổ trứng vào sữa) để tránh làm trứng chín bị vón cục, bánh kem flan sẽ bị rỗ.

Chúc chị em thành công với cách làm bánh kem flan với sữa đặc đơn giản cho bà bầu!