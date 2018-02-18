Cách làm mặt nạ tinh bột nghệ cho bà bầu theo từng loại da giúp chị em sở hữu làn da trắng hồng, mềm mịn

Tùy thuộc vào từng loại da mà mẹ bầu có những cách làm mặt nạ tinh bột nghệ khác nhau. Để đạt hiệu quả khi sử dụng, mẹ bầu nên kiên trì đắp mặt nạ tinh bột nghệ 2 – 3lần/tuần liên tục trong khoảng 1 tháng.

Không chỉ dùng trong chế biến các món ăn hàng ngày, nghệ còn được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Đối với mẹ bầu , ngoài công dụng bổ máu, trị táo bón, lưu thông khí huyết, nghệ còn hỗ trợ chị em trong việc làm đẹp . Chính vì thế, mặt nạ tinh bột nghệ là lựa chọn hàng đầu trong việc chăm sóc da tự nhiên cho các chị em thời kỳ mang thai.

Làn da hỗn hợp của mẹ bầu có đặc điểm: Vùng trán, mũi và cằm rất nhờn nhưng vùng hai bên má, xương quai hàm lại bị khô. Với đặc điểm này, mặt nạ tinh bột nghệ trộn sữa tươi là lựa chọn thích hợp.

- Mật ong: 1 muỗng cà phê

- Sữa tươi: 1 muỗng cà phê

- Nước cốt chanh: 5 – 7 giọt

Thực hiện:

Mẹ bầu rửa tay sạch rồi lau bằng khăn khô. Tiếp đến, trộn đều hỗn hợp với các nguyên liệu đã chuẩn bị rồi bôi lên mặt. Đắp mặt nạ trong vòng 10 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm. Để đạt hiệu quả tối đa, mẹ bầu nên đắp mặt nạ vào buổi tối hoặc trước khi đi ngủ.

Da dầu: Mặt nạ tinh bột nghệ, mật ong và chanh

Mẹ bầu có làn da dầu đừng bỏ qua mặt nạ tinh bột nghệ trộn mật ong, chanh - Ảnh minh họa: Internet

Một số mẹ bầu có lượng dầu tiết trên da khá nhiều tại các vùng trán, má và vùng chữ T. Để kiểm soát lượng dầu tiết ra, mẹ bầu nên đắp mặt nạ nghệ mật ong và chanh hàng tuần.

Nguyên liệu:

- Tinh bột nghệ: 1 muỗng cà phê

- Mật ong: 1 muỗng cà phê

- Nước cốt chanh: 5 - 7 giọt

Thực hiện:

Mẹ bầu trộn đều các nguyên liệu sau đó đắp lên mặt 2 lần/tuần, mỗi lần khoảng 10 phút vào buổi tối trước khi đi ngủ để da hấp thụ tối đa các dưỡng chất. Da tiết nhiều dầu có thể làm lỗ chân lông to, nổi mụn. Để cải thiện tình trạng này, mẹ bầu cũng nên hòa tinh bột nghệ với nước để uống mỗi ngày 1 ly.

Da khô: Mặt nạ tinh bột nghệ trộn lòng trắng trứng

Làn da khô của mẹ bầu sẽ được cấp đầy đủ độ ẩm khi đắp mặt nạ tinh bột nghệ lòng trắng trứng - Ảnh minh họa: Internet

Những mẹ bầu sở hữu làn da khô có đặc điểm: Da ít sinh dầu, khô ráp, có cảm giác sần sùi, hơi rát khi rửa mặt và thỉnh thoảng trên mặt xuất hiện những vảy nhỏ. Da khô ít khi bị nổi mụn, lỗ chân lông nhỏ nhưng rất dễ xuất hiện nếp nhăn khi cười. Để khắc phục tình trạng này, mẹ bầu nên đắp mặt nạ tinh bột nghệ trộn lòng trắng trứng.

Nguyên liệu:

- Tinh bột nghệ: 1 muỗng cà phê

- Mật ong: 1 muỗng cà phê

- Lòng trắng trứng gà

Thực hiện

Mẹ bầu rửa tay thật sạch và lau khô, sau đó trộn đều hỗn hợp và bôi lên mặt trong vòng 10 phút. Sau cùng, rửa sạch bằng nước ấm. Tương tự như việc đắp mặt nạ cho da dầu hay da hỗn hợp, mẹ bầu cũng cần kiên trì đắp mặt nạ cho da khô từ 2 – 3 lần/tuần để đạt hiệu quả cao nhất.