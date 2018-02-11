Bác sĩ sản khoa mách chị em cách làm mờ sẹo mổ sau sinh đơn giản và hiệu quả

Vết sẹo mổ sau sinh luôn là nỗi ám ảnh của các chị em phụ nữ. Những cách làm đơn giản dưới đây sẽ giúp vết sẹo trên vùng bụng chị em mờ đi nhanh chóng.

Sinh mổ là phương pháp em bé ra đời từ vết rạch ở vụng bùng của người mẹ. Trong quá trình mổ lấy thai, bác sĩ sẽ cắt thành bụng sản phụ với chiều dài 10 – 15cm để em bé dễ dàng chào đời. Vết mổ sau khi lành sẽ để lại sẹo khiến không ít chị em lo lắng, hoang mang. Một vài gợi ý dưới đây sẽ giúp chị em nhanh chóng làm mờ vết sẹo trong quá trình sinh mổ.

Cách làm mờ sẹo mổ sau sinh Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, Ths. Bs Lê Thị Kiều Dung - Khoa sản Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cho biết: “Tùy thuộc vào cơ địa của các sản phụ mà vết mổ có bị lồi hay không, tối màu hay sáng màu. Cách sinh hoạt và đặc biệt là chế độ ăn uống của các chị em sẽ quyết định phần lớn tình trạng vết mổ. Ngoài ra, chị em cần bôi kem trị sẹo sau khi sinh mổ để sẹo nhanh mờ”. Vệ sinh vết mổ đúng cách Chị em lưu ý luôn giữ vệ sinh vết mổ, tránh nhiễm trùng. Trong vòng 1 ngày sau khi sinh, sản phụ nên tháo bỏ băng để vết mổ được khô ráo. Vết mổ cần được làm sạch bằng nước sôi để nguội và sát trùng bằng dung dịch chuyên dụng theo hướng dẫn.

Chị em nên sát trùng vết mổ hàng ngày để tránh nhiễm khuẩn - Ảnh minh họa: Internet Sau bước vệ sinh vết mổ là công đoạn quan trọng giúp chị em xóa mờ sẹo: Bôi kem trị sẹo. Tùy theo cơ địa của từng người, chị em sẽ được tư vấn sử dụng thuốc trị sẹo tương ứng. Thời điểm từ 2 – 6 tuần sau sinh là khoảng thời gian vết thương bắt đầu kéo da non. Lúc này, chị em nên tranh thủ bôi thuốc xóa mờ sẹo mổ. “Bên cạnh việc bôi thuốc đặc trị, chị em vẫn có thể bôi thêm dầu dừa để vùng da bụng mềm mại, tăng độ đàn hồi và nhanh trở về trang thái ban đầu hơn”, Bác sĩ Kiều Dung thông tin. Chế độ ăn uống để vết mổ sau sinh nhanh lành Bác sĩ Kiều Dung cho biết: “Sau khi sinh xong, các mẹ cần thời gian nhất định để khôi phục cơ thể, lấy lại sức khỏe. Để vết mổ nhanh lành, chị em cần tăng cường ăn đa dạng các thực phẩm khác nhau theo 4 nhóm chính: Nhóm chất bột đường; Nhóm chất đạm; Nhóm chất béo; Nhóm vitamin và khoáng chất”. Chị em cần ăn đầy đủ các chất để vết thương nhanh kéo da non - Ảnh minh họa: Internet Bên cạnh đó, chị em cũng nên kiêng ăn một số loại thức ăn vốn có thể khiến tình trạng vết sẹo nổi rõ hơn. Cụ thể: - Kiêng ăn rau muống: Trong rau muống có chứa thành phần làm tăng tế bào hạt, khiến vết mổ của chị em có nguy cơ bị sẹo lồi. - Kiêng ăn đồ nếp: Gạo nếp có tính nóng, dẻo dễ gây mưng mủ và khó lành những vết thương hở. - Kiêng ăn thịt bò: Vết thương mổ sau sinh của chị em có nguy cơ bị thâm, tối màu nếu khẩu phần ăn hàng ngày có thịt bò hoặc các món ăn làm từ thực phẩm này (chả bò, bò viên…).

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