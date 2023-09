Bà bầu nên ăn những loại quả gì trong 3 tháng đầu để con nâng cao tầm vóc, phát triển tối đa chỉ số thông minh

Xoài chứa nhiều vitamin (A, B, C, K…), sắt, axit folic, chất xơ, pectin, enzim (có khả năng phá vỡ protein) tạo điều kiện cho quá trình hấp thu các chất dinh dưỡng của cơ thể mẹ bầu diễn ra một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, ăn xoài sẽ giúp mẹ bầu tiêu hóa tốt, ổn định huyết áp, điều hòa cholesteron, sáng mắt, tăng cường hệ miễn dịch… cho mẹ và ngăn ngừa dị tật bẩm sinh ở thai nhi.

Bơ

Quả bơ là lựa chọn hàng đầu cho các bà bầu ở ba tháng đầu thai kì vì thành phần chứa nhiều axit béo chưa bão hòa, chất xơ, vitamin B, vitamin K, kali, đồng, vitamin E và C… hỗ trợ tốt cho sự phát triển da, não và các mô bào thai. Bên cạnh đó, vitamin B (đặc biệt là folate) trong quả bơ sẽ ngăn ngừa các khiếm khuyết ống thần kinh ở thai nhi.

Các chất béo axit chưa bão hòa trong trái bơ rất tốt cho mẹ bầu và thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Dâu tây

Lượng vitamin C dồi dào trong dâu tây sẽ phòng ngừa các triệu chứng cảm lạnh xuất hiện ở mẹ bầu trong 3 tháng đầu. Chất pectin và các axit hữu cơ trong dâu tây sẽ kích thích cơn thèm ăn của chị em. Mẹ bầu cần lưu ý rửa sạch và ngâm bằng nước muối trước khi thưởng thức loại quả đỏ mọng này.

Nho

Vị chua chua ngọt ngọt của nho sẽ giúp các chị em “thổi bay” cơn ốm nghén trong tích tắc. Không chỉ có vậy, hàm lượng dinh dưỡng cao trong quả nho mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của mẹ và con. Có thể kể đến các dưỡng chất quan trọng trong quả nho như: các vitamin (B1, B2, B6, B12, A, C, P, PP, K…), các axit (axit galic, axit oxalic), pectin, đường (glucose, fructose)… và nhiều loại enzim quan trọng khác.

Thanh long

Thanh long ruột trắng và thanh long ruột đỏ là hai loại thanh long được trồng phổ biến ở nước ta - Ảnh minh họa: Internet

Theo Đông y, quả thanh long có vị ngọt, chua, tính mát có tác dụng thanh nhiệt, nhuận phế hóa đàm tốt cho bà bầu. Quả này chứa nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa, vitamin C, sắt, protein vừa giúp mẹ bầu tăng cường sức khỏe, vừa hỗ trợ sự phát triển xương, răng và não bộ của thai nhi.

Táo

Nếu vẫn còn thắc mắc bà bầu nên ăn quả gì trong 3 tháng đầu thì chị em hãy chọn cho mình 1 quả táo cho bữa ăn phụ hoặc món tráng miệng. Táo giúp chị em tăng sức đề kháng trong thời kỳ bầu bí, ngừa các chứng hen suyễn, ho và bệnh chàm ở trẻ.

Lựu

Lựu chứa nhiều canxi, folate, sắt, protein, vitamin C… giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể mẹ bầu, đặc biệt trong thời kì ba tháng đầu nhạy cảm. Chất chống oxy hóa trong quả lựu cao gấp nhiều lần so với việt quất và trà xanh. Ngoài ra, loại quả này còn chứa nhiều dưỡng chất quan trọng ngăn ngừa tình trạng rạn da ở phụ nữ khi mang thai.

Cherry

Để bổ sung chất sắt tự nhiên, bà bầu chớ bỏ qua những quả cherry chín đỏ mọng - Ảnh minh họa: Internet

Màu đỏ đẹp mắt của cherry đủ để cho biết loại quả này có làm lượng chất sắt rất cao, gấp gần 20 lần so với cam hay táo. Mẹ bầu thường xuyên ăn cherry trong ba tháng đầu sẽ giúp tăng cường lưu thông máu, cải thiện chức năng tiêu hóa, kích thích sự phát triển của các tế bào. Những bà bầu có triệu chứng nghén nặng trong thai kì đừng nên bỏ qua loại quả giàu dinh dưỡng này.

Kiwi

Cứ 100gam kiwi sẽ chứa khoảng 99mg vitamin C, nhiều hơn hàm lượng vitamin C chứa trong quả cam. Bà bầu bổ sung vitamin C trong 3 tháng đầu thai kì không chỉ giúp tăng sức đề kháng mà còn tăng cường quá trình sản xuất collagen, hỗ trợ phát triển hệ xương, sụn và mạch máu của thai nhi.

Ngoài ra, lượng axit folic, vitamin E, canxi, sắt, magie, kali… dồi dào trong kiwi cũng hỗ trợ sự phát triển toàn diện của bé, giảm nguy cơ hình thành các chứng bệnh hen suyễn và eczema ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.