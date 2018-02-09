Bà bầu nên ăn rau gì trong 3 tháng đầu để con thông minh, ngăn ngừa dị tật?

Mẹ bầu 09/02/2018 14:00

Nên ăn rau gì trong 3 tháng đầu để hỗ trợ tối đa cho sự phát triển trí não của bé và tăng cường sức khỏe của mẹ là mối quan tâm hàng đầu của các chị em.

Ở giai đoạn tam cá nguyệt thứ nhất (3 tháng đầu), hệ thần kinh của bé bắt đầu phát triển và dần hoàn thiện. Do đó, bà bầu cần ăn các loại rau giàu axit folic, chất xơ, sắt và các dưỡng chất cần thiết khác nhằm tăng cường sức khỏe của mẹ và thúc đẩy sự phát triển trí thông minh của con.

Bà bầu nên ăn rau gì trong 3 tháng đầu?

Cải bó xôi

Bà bầu nên ăn rau gì trong 3 tháng đầu để con thông minh, ngăn ngừa dị tật? - Ảnh 1
Cải bó xôi giàu axit folic hỗ trợ tối đa sự phát triển ống thần kinh của thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Cải bó xôi còn được gọi là rau bina hay rau chân vịt. Đây là loại rau dồi dào chất dinh dưỡng, được mệnh danh là “thần dược” cho sức khỏe mẹ bầu. Thành phần axit folic trong rau bó xôi đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển ống thần kinh thai nhi. Lượng sắt dồi dào cung cấp đầy đủ cho cả mẹ và bé.

Cải bó xôi nở rộ nhất vào mùa đông xuân. Thời điểm này, mẹ bầu hãy chọn ngay những bó rau chân vịt non, nhỏ lá xanh sáng để sử dụng.

Măng tây

Măng tây giàu khoáng chất, axit folic, các vitamin D, K... giúp thai nhi phát triển toàn diện, hỗ trợ đặc biệt trong việc vận chuyển canxi nuôi cơ thể bé. Một chén măng tây cung cấp hơn một nửa nhu cầu vitamin K hàng ngày của mẹ bầu, hạn chế ngăn ngừa khuyết tật ống thần kinh.

Súp lơ xanh

Bà bầu nên ăn rau gì trong 3 tháng đầu để con thông minh, ngăn ngừa dị tật? - Ảnh 2
Mẹ bầu nên bổ sung súp lơ xanh trong 3 tháng đầu - Ảnh minh họa: Internet

Trong số các loại rau giàu axit folic giúp phát triển ống thần kinh thai nhi, chị em không thể bỏ qua súp lơ xanh. Đây là thực phẩm phổ biến trong các bữa ăn với cách chế biến đa dạng: salad, nấu canh, làm súp, xay nhuyễn làm sốt…

Đậu bắp

Cứ nửa chén đậu bắp chín sẽ cung cấp 36.5g axit folic cho mẹ bầu giúp hạn chế nguy cơ dị tật ống thần kinh thai nhi và các dị tật bẩm sinh khác. Chất xơ trong đậu bắp cũng giúp nhuận tràng, giảm tình trạng táo bón ở chị em. Quan trọng hơn, lượng calorie thấp và chất xơ dồi dào sẽ giúp mẹ bầu kiểm soát tốt lượng đường trong máu, phòng ngừa bệnh đường huyết trong thai kỳ.

Rau dền

Rau dền chứa nhiều protid, lipid, glucid, các vitamin và khoáng chất khác tốt cho sức khỏe mẹ bầu. Bên cạnh đó, lượng canxi dồi dào trong rau dền tạo điều kiện cho cơ thể mẹ bầu hấp thu tối đa. Đây là loại rau cực kỳ hiệu quả trong việc thanh nhiệt, lợi tiểu, giúp mẹ bầu giải tỏa cơn nóng bức vào mùa hè.

Rau mồng tơi

Bà bầu nên ăn rau gì trong 3 tháng đầu để con thông minh, ngăn ngừa dị tật? - Ảnh 3
Rau mồng tơi có rất nhiều công dụng đối với mẹ bầu trong 3 tháng đầu thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Rau mồng tơi giúp mẹ bầu giảm lượng cholesterol, kiểm soát cân nặng trong thai kì. Chất xơ, chất nhầy và khoáng có tác dụng nhuận tràng, ngăn ngừa tình trạng táo bón cho chị em. Vitamin A và flavonoid phòng chống ung thư; vitamin C trong rau mồng tơi giúp tăng sức đề kháng, chống viêm nhiễm.

Cà chua

Cà chua có vai trò cải thiện lưu thông máu trong thời kỳ mang thai vì tác dụng lọc máu của loại rau quả này. Axit nicotinic trong cà chua làm giảm lượng cholesterol trong máu, ngăn ngừa rối loạn nhịp tim ở mẹ bầu. Ngoài ra, vitamin A giúp thị giác của thai nhi phát triển tốt.

Cà chua còn giúp mẹ bầu có làn da căng mịn, ngăn ngừa lão hóa. Tuy nhiên, chị em không nên ăn quá nhiều cà chua vì nguy cơ làm tăng nhịp tim ở người mẹ.

Củ cải đường

Một chén củ cải đường cung cấp 30% lượng axit folic hàng ngày của mẹ bầu. Lượng chất xơ trong loại củ này cũng giúp ngăn ngừa tình trạng táo bón. Thành phần kali sẽ hỗ trợ phụ nữ mang thai chống lại những cơn mệt mỏi, hạn chế tình trạng phù nề.

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