Ở giai đoạn đầu, thai nhi còn rất nhỏ và chưa ổn định nên dễ bị ảnh hưởng và tác động bởi môi trường xung quanh, các vi rút gây bệnh. Trong chế độ ăn uống khi mang thai, mẹ bầu cần kiêng những món ăn sau:

Giai đoạn 3 tháng đầu thai kì là thời điểm vô cùng nhạy cảm đối với cả mẹ bầu và thai nhi . Lúc này, thai nhi còn khá nhỏ và mẹ bầu chưa quen với những biến đổi trong cơ thể. Do đó, mẹ bầu cần phải chú ý kiêng một số điều cơ bản dưới đây để bảo vệ bé.

- Không ăn các loại cá có hàm lượng thủy ngân cao ảnh hưởng đến sự phát triển của bé như: cá mập, cá kiếm, cá thu, cá kình…

- Kiêng ăn các loại thịt gia súc, gia cầm sống hoặc tái, thức ăn để lạnh hoặc các thực phẩm chứa thành phần trứng sống, phô mai mềm chưa được tiệt trùng, pate đông lạnh. Những loại thực phẩm này đều chứa vi khuẩn gây hại cho thai nhi.

- Tránh ăn thực phẩm quá mặn, quá nhiều muối.

- Trong 3 tháng đầu mang thai, cần kiêng ăn các thực phẩm có thể gây co bóp tử cung dẫn đến sảy thai như: dứa, đu đủ xanh, rau răm, rau ngót, rau sam, ngải cứu, nước dừa...

- Kiêng rượu, bia và các đồ uống có chứa caffeine, có cồn, có ga…

Quan hệ khi mang thai

Quan hệ tình dục khi mang thai đem lại những lợi ích nhất định nếu các cặp vợ chồng biết cách làm "chuyện ấy" lành mạnh, an toàn. Chuyện sinh hoạt vợ chồng diễn ra điều độ sẽ gắn kết tình cảm hai người trong thời gian chờ con chào đời. Khi quan hệ, các hormone oxytocin và endorphin được giải phóng giúp tâm trạng mẹ bầu cảm thấy thoải mái, hạnh phúc và ngủ ngon hơn, giảm thiểu cảm giác khó chịu khi mang thai.

Quan hệ tình dục trong thời kỳ mang thai mang lại vô vàn lợi ích cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, bác sĩ sẽ khuyên mẹ bầu nên kiêng cử chuyện quan hệ tình dục trong 3 tháng đầu, cụ thể:

- Có hiện tượng dọa sảy thai.

- Có hiện tượng chảy máu âm đạo nhiều.

- Bị nhau tiền đạo.

- Mẹ bầu có tiền sử sinh non, sảy thai.

- Có sự bất thường về nước ối, nhau thai.

Làm đẹp trong 3 tháng đầu thai kì

- Nhuộm tóc: Chưa có nghiên cứu kết luận về sự ảnh hưởng của thuốc nhuộm đến thai nhi trong bụng mẹ. Tuy nhiên, để an toàn, trong giai đoạn đầu mai thai này mẹ bầu nên kiêng nhuộm tóc.

- Massage, xông hơi khi mang thai là hoạt động mẹ bầu cần tuyệt đối tránh xa. Sự gia tăng nhiệt độ cơ thể khi mang thai, đặc biệt trong 3 tháng đầu có thể làm tăng nguy cơ dị tật thai nhi.

- Kiêng sơn móng tay khi mang thai: Mùi của sơn móng tay và các hóa chất trong tiệm làm tóc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe bà bầu và sự phát triển của bé.

Mẹ bầu cần kiêng sơn móng tay để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bé - Ảnh minh họa: Internet

- Kiêng tẩy trắng răng: Khi mang thai, nướu răng của mẹ rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Mẹ bầu nên đợi sau khi sinh con rồi hãy thực hiện hoạt động làm đẹp này.

Những hoạt động khác mẹ bầu cần tránh

- Kiêng chạy nhảy, xoay người, gập người quá mạnh hoặc tập thể thao với cường độ cao.

- Kiêng leo trèo, làm việc nặng nhọc.

- Trong tư thế ngồi, mẹ bầu nên kiêng ngồi xổm, ngồi chùng lưng, thõng vai. Đặc biệt là kiêng việc bắt chéo chân và gập gối. Hành động này sẽ làm hạn chế lưu thông máu xuống chân gây suy giãn tĩnh mạch.

Bà bầu không nên ngồi vắt chéo chân để tránh hiện tượng suy giãn tĩnh mạch - Ảnh minh họa: Internet

- Kiêng đứng quá lâu hoặc đứng lên ngồi xuống đột ngột.

- Tránh tiếp xúc với các loại hóa chất độc hại: thuốc xịt muỗi, các hóa chất tẩy rửa…