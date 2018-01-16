Bà bầu có được ăn măng không?

Mẹ bầu 16/01/2018 14:09

Bà bầu có được ăn măng không là một trong những câu hỏi mà nhiều chị em thắc mắc nhất hiện nay. Bởi mẹ bầu ăn gì, uống gì đều ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự phát triển của thai nhi. Vì thế, trước khi ăn bất cứ thực phẩm gì, nhất là măng thì các chị em cần phải tìm hiểu thật kỹ.

Măng là phần tre, nứa, giang, trúc, vầu… non mới nhú lên và đang còn mềm, được bao bọc bởi một lớp vỏ khá cứng. Đây là một thực phẩm khá phổ biến trong bữa ăn hàng ngày của nhiều gia đình Á Đông, đặc biệt là Việt Nam, một số mẹ bầu cũng rất thích ăn loại thực phẩm này. Ngoài nước, măng có hàm lượng chất xơ khá dồi dào, đồng thời, chứa nhiều protein, các loại vitamin, khoáng chất khác như canxi, sắt, kali và phốt pho... Nhất là hàm lượng kali trong măng khá cao, cứ 100g măng chứa khoảng 533 mg kali có tác dụng rất tốt trong việc làm giảm nguy cơ đột quỵ. Còn chất Phytosterol có trong măng hoạt động như một chất chống oxy hóa, có tác dụng giảm viêm và cải thiện sức khỏe của các tế bào trong cơ thể. Hơn nữa, chứa ít chất béo và đường nên bạn không phải quá lo lắng về vấn đề cân nặng hoặc nguy cơ tiểu đường khi ăn loại thực phẩm này. Mặc dù có những công dụng tốt như thế, nhưng các chị em vẫn còn rất lo lắng về việc bà bầu có được ăn măng không? Vậy thực hư chuyện này ra sao, bài viết sau đây sẽ giúp các bạn có câu trả lời thỏa đáng.

Bà bầu có được ăn măng không?

Măng không phải là thực phẩm tốt dành cho bà bầu
Măng không phải là thực phẩm tốt dành cho bà bầu. Ảnh internet

Trên thực tế có rất nhiều mẹ bầu bị ngộc độ do ăn măng mà các triệu chứng điển hình như: nôn, đau bụng, đau đầu gần giống với hiện tượng ngộ độc sắn. Có những trường hợp nặng có thể dẫn đến tử vong, nhẹ thì gây ảnh hưởng đến thai nhi, dẫn đến sinh non, dị tật bẩm sinh.

Do đó, trong những tháng đầu thai kỳ (3 tháng đầu tiên), mẹ bầu chưa thích nghi được với sự thay đổi của cơ thể, đồng thời bị các cơn ốm nghén hành hạ, thì măng không phải là một loại thực phẩm tốt dành cho bà bầu. Bởi trong măng chứa nhiều chất xơ, có thể gây đầy hơi, no lâu. Thay vào đó, các mẹ nên có những sự lựa chọn cho phù hợp và bổ sung những dưỡng chất từ những nguồn dinh dưỡng khác nhé.

Theo các chuyên gia, nếu mẹ bầu ăn măng trong 3 tháng đầu thai kỳ, rất dễ gặp các nguy cơ xấu như:

Ngộc độ thực phẩm:

Dưới tác dụng của các enzyms tiêu hóa, cyanide trong măng sẽ chuyển hóa thành axit cyanhydric (HCN), gây ra các triệu chứng ngộ độc như đau đầu, nôn ói, khó thở, tụt huyết áp… Vì vậy các mẹ bầu nên thận trong với loại thực phẩm có tính chất dinh dưỡng hai mặt này.

Gây thiếu máu

Mẹ bầu ăn măng có thể bị ngộ độc
Mẹ bầu ăn măng có thể bị ngộ độc. Ảnh internet

Độc tố cyanide trong măng tươi còn tác động lên chuỗi hô hấp làm bất hoạt các enzym sắt, khiến mẹ bầu có nguy cơ bị thiếu oxy, gây ra tình trạng thiếu máu. Do đó, mẹ bầu nên hạn chế ăn măng, đặc biệt là măng tươi khi đang mang bầu để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của cả mình và em bé.

Một số lưu ý khi bà bầu ăn măng

Nếu mẹ bầu rất muốn ăn măng cho đỡ cơn thèm thì cần lưu ý các điều sau đây:

- Khi mua măng về, các mẹ bầu cần rửa nhiều lần với nước sạch, ngâm muối, sau đó là luộc kỹ khoảng 3 lần mới nên ăn. Trong khi luộc măng nên mở vung để độc tố bay đi, vì đa số chất độc thường đọng lại trong nước

Cần phải luộc kĩ măng trước khi chế biến
Cần phải luộc kĩ măng trước khi chế biến. Ảnh internet

- Để đảm bảo an toàn cho sự phát triển của cả thai phụ và thai nhi, mẹ bầu không nên ăn măng thường xuyên. Chỉ nên ăn khoảng 2 bữa mỗi tháng, mỗi bữa khoảng 200 – 300gr thôi nhé.

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