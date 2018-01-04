Bà bầu bị tiểu đường nên ăn gì để tốt cho mẹ và bé

Khi mang thai mà mẹ bầu bị tiểu đường thì cần phải thay đổi chế độ ăn uống cho phù hợp, giúp ổn định lượng đường trong máu. Do đó, bà bầu bị tiểu đường nên ăn gì cần được quan tâm hơn cả, để có thể bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho mẹ, tạo tiền đề tốt cho sự phát triển của thai nhi.

Khi bị tiểu đường có nhiều bà mẹ sẽ ăn kiêng, điều này là hoàn toàn không nên. Vì như vậy có thể dẫn đến việc trẻ không nhận đủ chất dinh dưỡng, bị còi xương, chậm phát triển, đồng thời tăng nguy cơ sinh non. Do đó, việc lựa chọn thực phẩm là điều rất quan trọng, cần cân nhắc kỹ vấn đề bà bầu bị tiểu đường nên ăn gì để có sự lựa chọn đúng, xây dựng thực đơn hợp lý. Tại sao phải chú ý đến việc bà bầu bị tiểu đường nên ăn gì? Mẹ bầu có thể kiểm soát việc tăng lượng đường trong máu bằng cách kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh với tập thể dục thường xuyên. Có đến 90% các mẹ bầu mắc bệnh tiểu đường thai kỳ đã thành công với cách này.

Bầu bầu ăn uống khoa học giúp ổn định lượng đường trong máu. Ảnh internet Do đó, mục đích của việc nên tìm hiểu bà bầu bị tiểu đường nên ăn gì chính là: Đưa đường huyết về mức ổn định : Mẹ bầu cần phải điều chỉnh từ từ chế độ ăn để lượng đường trong máu không bị tăng mạnh hoặc tụt quá mức. Vì thế những loại thức ăn ngọt mẹ bầu cần kiểm soát, có hàm lượng bổ sung hợp lý.

Mẹ bầu cần phải điều chỉnh từ từ chế độ ăn để lượng đường trong máu không bị tăng mạnh hoặc tụt quá mức. Vì thế những loại thức ăn ngọt mẹ bầu cần kiểm soát, có hàm lượng bổ sung hợp lý. Bảo vệ tim mạch, không làm tăng huyết áp và chống lại các loại chất béo có hại cho tim mạch, giúp trẻ phát triển tốt hơn.

Giữ cân nặng ở mức hợp lý (tăng khoảng 13kg trong kỳ mang thai), để tránh bị bệnh béo phì, khó sinh đẻ.

Làm chậm xuất hiện các biến chứng của tiểu đường, để bảo vệ sức khỏe tốt hơn.

Giúp mẹ bầu luôn cảm thấy thoải mái, lạc quan. Bà bầu bị tiểu đường nên ăn gì để cải thiện sức khỏe và tốt cho sự phát triển của thai nhi Bà bầu nên ăn các thực phẩm có GI thấp để đảm bảo sức khỏe tốt và không bị gia tăng lượng đường. Ảnh internet Khi bị tiểu đường thai kỳ, mẹ bầu nên ăn đầy đủ các bữa trong ngày và bổ sung các thực phẩm sau vào trong thực đơn hàng ngày của mình.

Ăn sáng lành mạnh bằng cháo, các loại ngũ cốc nguyên cám và bánh mì đen với một phần nhỏ thực phẩm giàu protein như trứng luộc hoặc sữa chua ít béo sẽ rất tốt vì giúp giải phóng năng lượng chậm và đều. Đây cũng là những thực phẩm GI thấp.

Ăn đa dạng các thực phẩm để món ăn trở nên hấp dẫn. Vì thế mẹ bầu có thể cho thêm các loại thực phẩm có màu đẹp mắt như ớt đỏ, rau xanh, hoặc một số quả mâm xôi và nho, xoài… để bữa ăn ngon hơn.

Ăn thực phẩm nhiều chất xơ có GI thấp như trái cây tươi và rau quả, bánh mì ngũ cốc nguyên hạt, đậu, ngũ cốc… giúp tránh làm tăng lượng đường đột ngột trong máu. Bên cạnh đó, mẹ bầu nên chia thành nhiều bữa nhỏ để ăn, để cơ thể dễ hấp thu. Đồng thời cắt giảm chất béo bão hòa, thay vào đó là sử dụng các chất béo không bão hòa, từ dầu hướng dương hoặc ô liu để nấu ăn và trộn salad. Ngoài ra, mẹ bầu cũng có thể ăn nhẹ với các loại hạt, giàu chất béo không bão hòa và hạn chế chất béo từ thịt, thay bằng cá, đặc biệt là cá hồi rất tốt cho thai nhi. Đặc biệt là mẹ bầu không nên bỏ bữa để cắt bớt khẩu phần ăn hàng ngày không những không giúp ổn định lượng đường trong máu, mà còn khiến cơ thể mệt mỏi, thiếu chất dễ bị ngất xỉu. Mẹ bầu nên ăn nhiều bữa trong ngày để cơ thể dễ hấp thu. Ảnh internet Hy vọng với những thông tin bài viết cung cấp, các chị đã biết được bà bầu bị tiểu đường nên ăn gì là tốt nhất. Như vậy, sẽ nhanh chóng giúp ổn định lượng đường trong máu, để thai nhi phát triển khỏe mạnh hơn.

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