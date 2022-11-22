Bà bầu uống Canxi vào thời điểm nào trong ngày tốt nhất?

Phần lớn, các chị em mới biết bà bầu cần uống Canxi ngay từ khi mang thai và tùy theo từng giai đoạn sẽ có hàm lượng bổ sung khác nhau. Nhưng ít ai biết rằng bà bầu uống Canxi vào thời điểm nào trong ngày là tốt nhất.

Vậy đâu là "thời điểm vàng" cho bà bầu bổ sung canxi? Hãy cùng tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp luôn bổ sung Canxi cho cơ thể nhưng vẫn chưa đáp ứng được lượng Canxi mà cơ thể cần. Chính bởi bổ sung không đúng thời điểm, cơ thể sẽ không hấp thu hết và sẽ đào thải ra ngoài qua đường nước tiểu. Nghiêm trọng hơn, có những trường hợp canxi không tự đào thải ra được, nên sẽ dẫn đến các bệnh như sỏi thận, táo bón,...cho mẹ bầu.

Bà bầu uống Canxi vào thời điểm nào trong ngày là tốt nhất?

Trong suốt quá trình mang thai mẹ bầu luôn cần được bổ sung Canxi!

Canxi là nguyên tố hoạt động nhất trong cơ thể con người, chiếm 1,5-2% trọng lượng cơ thể, trong đó 99% tồn tại trong xương, răng, móng chân, móng tay và chỉ có 1% tồn tại trong máu, trong tổ chức tế bào và dịch ngoài tế bào. Ngoài đóng vai trò thiết yếu cho việc phát triển xương, làm chắc xương, răng, chống loãng xương, còi xương, nhuyễn xương,...thì Canxi còn rất quan trọng trong việc duy trì hoạt động của cơ bắp, thông máu, phát tín hiệu cho các tế bào thần kinh và giúp tiết chế một số kích thích tố. Do đó, nếu hàm lượng Canxi trong cơ thể bị phá vỡ, cơ thể sẽ cảm thấy khó chịu và sinh ra nhiều bệnh tật biến chứng đi kèm.

Đặc biệt, đối với thai nhi luôn cần được bổ sung đầy đủ Canxi thông qua chế độ dinh dưỡng từ mẹ. Vì thế để hạn chế tình trạng luôn bổ sung Canxi mà cơ thể vẫn thiếu hụt khoáng chất này, khiến cho quá trình phát triển của thai nhi gặp “trục trặc” thì mẹ bầu nên uống Canxi vào buổi sáng là tốt nhất.

Bởi thời điểm này có ánh nắng mặt trời cung cấp vitamin D cho cơ thể để chuyển hóa và hấp thụ Canxi tối đa. Vitamin D sẽ thúc đẩy quá trình tạo thành phức hợp protein-canxi, từ đó tăng cường hấp thu lượng Canxi được bổ sung bằng đường uống và từ thức ăn nhằm đảm bảo cho quá trình tạo xương, các chức năng sinh lý hoạt động bình thường, làm tăng hấp thu calcium, phốt pho ở thận.

Uống Canxi buổi sáng giúp cơ thể mẹ bầu hấp thụ được tốt nhất!

Bên cạnh đó, lưu ý không nên uống canxi vào buổi chiều hoặc tối, đặc biệt là sau 9 giờ tối, vì lúc này các cơ quan trong cơ thể có xu hướng nghỉ ngơi, sẽ gây đầy bụng, khó tiêu và ngủ không say giấc, đồng thời dễ dẫn đến hình thành bệnh sỏi thận cho thai phụ. Đối với trường hợp bạn đang dùng các loại kháng sinh khác thì nên uống cách hai tiếng. Chú ý không nên uống cùng sữa, café, nước hoa quả... không uống canxi cùng với ăn đồ ăn quá mặn vì như vậy có thể tăng lượng thải canxi qua nước tiểu gây ra mất canxi.

Hàm lượng Canxi cần bổ sung cho mẹ bầu theo từng giai đoạn

Bên cạnh "thời điểm vàng" để bổ sung canxi, thì liều lượng cũng là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng mà mẹ bầu cần lưu ý.

Cụ thể, theo từng giai đoạn, mẹ bầu nên bổ hàm lượng Canxi như sau:

- Giai đoạn 1 - 3 tháng đầu thai kỳ: Trong giai đoạn này, lượng canxi mà các bà bầu cần được bổ sung mỗi ngày là 800mg. Tuy nhiên, việc sử dụng các viên uống bổ sung vào thời điểm này là chưa hoàn toàn cần thiết. Các mẹ có thể chú ý đến chế độ dinh dưỡng thường ngày và bổ sung bằng các thực phẩm có chứa canxi như sữa, các loại rau xanh và ngũ cốc…

- Giai đoạn 2 - 3 tháng giữa thai kỳ: Đây là giai đoạn vàng của quá trình hình thành xương của thai nhi. Ở giai đoạn này, nhu cầu bổ sung canxi của mẹ bầu cũng sẽ tăng lên nhiều chính vì thế bên cạnh chế độ ăn uống các mẹ cũng được khuyên bổ sung viên uống giàu canxi và vitamin D3. Thời kỳ này, mỗi ngày mẹ sẽ phải cung cấp khoảng 1.200mg canxi để đáp ứng nhu cầu của cơ thể.

- Giai đoạn 3 - 3 tháng cuối thai kỳ: Đây cũng là giai đoạn mà thai nhi sẽ phát triển mạnh mẽ nhất, mỗi ngày mẹ cần đáp ứng từ 1.500mg đến 2.000mg canxi cho cơ thể.

Ngoài bổ sung Canxi từ thực phẩm, mẹ bầu vẫn cần bổ sung thêm với các viên uống!

Có thể thấy, các giai đoạn về sau, lượng Canxi cần bổ sung cho mẹ bầu càng tăng. Do đó, hàng ngày mẹ bầu nên ăn nhiều các thực phẩm như tôm, cua đồng, sữa, thịt, trứng...để bổ sung đủ lượng Canxi dồi dào cho cơ thể.

Tuy nhiên, trong quá trình chế biến thức ăn lượng Canxi rất dễ thất thoát. Vì thế, việc bổ sung thêm Canxi bằng đường uống cho mẹ bầu là điều vô cùng cần thiết. Để cơ thể hấp thu hoàn toàn thì mẹ nên bổ sung Canxi nano cho cơ thể. Loại Canxi này khắc phục được hạn chế của Canxi thường, vô cùng thích hợp đối với những có cơ địa kém hấp thu khoáng chất này. Do có kích thước siêu nhỏ (<60nm) và đồng nhất nên Canxi nano nhanh chóng từ thành ruột ngấm vào máu, không gây dư thừa hình thành nên các bệnh táo bón, sỏi thận, dù sử dụng lâu dài cũng không gây ra tác dụng phụ cho người dùng.

Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả đang có "baby" sẽ biết được thời điểm nào uống Canxi là tốt nhất, để có thể bổ sung khoáng chất này một cách hợp lý cho quá trình phát triển của cả mẹ và bé nhé! Chúc các mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh và đầy niềm vui nhé!