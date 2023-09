Tìm hiểu bà bầu nên uống loại sắt nào?

Sắt đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của hệ tim mạch hệ thần kinh, hệ miễn dịch của cơ thể, sự phát triển của các cơ quan nhận thức. Bên cạnh đó, khoáng chất này còn là cần thiết cho sự phát triển và phân chia tế bào, hình thành của tế bào máu. Nếu bà bầu bị thiếu sắt có nguy cơ cao thiếu máu hồng cầu dẫn đến sảy thai cao, sinh non, sinh con nhẹ cân. Em bé sẽ bị khuyết tật ống thần kinh thai nhi (nứt đốt sống và não úng thủy).

Sắt là nguyên tố vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của mẹ bầu và sự phát triển của thai nhi. Tuy nhiên, khi mang thai thì các mẹ bầu lại có nguy cơ thể thiếu sắt rất cao. Thông thường, tình trạng thiếu sắt ở mẹ bầu xảy ra nhiều nhất là vào sau tuần thứ 10 của thai kỳ. Do thai nhi bắt đầu phát triển mạnh, cần một lượng sắt nhất định để hoàn thiện các bộ phận quan trọng của em bé.

Ngoài lượng sắt được bổ sung từ các loại thực phẩm hàng ngày, thì các chị em vẫn cần bổ sung thêm sắt qua đường uống. Hiện nay, trên thị trường có loại thuốc bổ sung sắt chính đó là: sắt sulfate, sắt fumarate và sắt gluconate. Các loại thuốc sắt này đều tốt, nhưng quan trọng nhất là số lượng nguyên tố sắt trong mỗi sản phẩm khác nhau. Do đó, bà bầu nên uống loại sắt nào thì các chị em cần đọc kỹ nhãn sản phẩm để biết được hàm lượng cụ thể, đồng thời nên nghe theo sự chỉ cần của bác sĩ. Bởi bổ sung thừa hoặc thiếu sắt đều gây hại rất lớn đến sức khỏe của thai nhi và mẹ bầu.

Sắt được hấp thu tốt nhất khi dạ dày trống. Vì thế, các mẹ bầu nên uống sắt trước bữa ăn là tốt nhất. Tuy nhiên, chị em cần hạn chế uống sắt vào ban đêm, vì lúc này các cơ quan trong cơ thể có xu hướng nghỉ ngơi, dẫn đến tình trạng, khó tiêu đầy hơn, mẹ bầu bị mất ngủ, ngủ không ngon giấc.

Khi uống sắt mẹ bầu nên bổ sung thêm các thực phẩm giàu vitamin C, để giúp cơ thể hấp thu nguyên tố này tối ưu. Vì thế mẹ bầu có thể uống một ly nước cam hoặc nước trái cây giàu vitamin C khi bổ sung viên sắt. Vitamin C có tác dụng giúp hấp thu sắt, nhưng Canxi thì không. Loại nguyên tố này sẽ làm cản trở quá trình hấp thu sắt của cơ thể. Nếu uống sắt và Canxi cùng một lúc thì lượng sắt được hấp thu vào cơ thể sẽ giảm xuống 50%.

Hạn chế lớn nhất của việc bổ sung sắt qua đường uống là có thể gây táo bón rất cao. Để hạn chế điều này thì bạn hãy cố gắng tăng lượng chất xơ trong chế độ ăn hàng ngày bằng cách ăn nhiều trái cây, rau quả và uống nhiều nước, như vậy hệ tiêu hóa sẽ hoạt động tốt hơn.

Hy vọng với những thông tin mà bài viết cung cấp, bạn đã biết được bà bầu nên ưống loại sắt nào để có cách bổ sung hợp lý, tránh xảy ra một số trường hợp đáng tiếc khi thiếu vi chất này.