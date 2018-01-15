Khám phá cách muối dưa món su hào cà rốt giòn ngon miễn chê 

Để làm dưa món su hào cà rốt ngon, giòn cho Tết cổ truyền năm nay thêm đậm đà hương vị món ăn quê nhà thì bạn hãy thực hiện theo các hướng dẫn sau nhé!

Để làm dưa món su hào ngon, giòn và đẹp mắt thì bạn phải chọn lựa được những nguyên liệu tươi ngon nhất, đồng thời kết hợp với một số bí quyết sau đây.

Ngâm su hào và cà rốt trong khoảng 30 phút. Ảnh internet

Sau khi tạo “hình hài” cho su hào và cà rốt xong, bạn hãy rắc một chút muối tinh lên chúng rồi xóc đều, để ngâm trong khoảng 30 phút. Nếu không xóc thì dùng bao tay nilong trộn đều cũng được.

Công đoạn này có ý nghĩa sẽ giúp bạn loại bỏ tối đa vi khuẩn có hại cho sức khỏe còn bám dính trên nguyên liệu, điều này cực kỳ cần thiết đối với những món ăn không sử dụng nhiệt.

Bước 3: Pha nước muối ngâm

Bạn chuẩn bị một chiếc tô to, cho vào khoảng 500 ml nước lọc hoặc nước sôi để nguội, rồi thêm 2 thìa muối tinh, 2 thìa đường kính, 2 thìa nước mắm cốt và 2 thìa giấm, cho tỏi ớt băm vào chung, cuối cùng dùng thìa khuấy đều cho tan đường.

Bước 4: Cho nguyên vào hũ để muối

Dưa món xu hào cà rốt. Ảnh internet

Bạn cần có 1 chiếc lọ thủy tinh thật sạch, rồi lần lượt xếp xen kẽ su hào và cà rốt vào. Tiếp đó, trút hỗn hợp mắm giấm đã pha vào lọ.

Sau đó, bạn trộn thật đều su hào, cà rốt lên cho nước mắm giấm thấm đều. Đậy nắp kín lại để trong khoảng từ 2 đến 3 ngày trong nhiệt độ phòng, cho nguyên liệu lên men ở một mức độ vừa phải, có độ chua, ngọt và mặn nhất định.

Lưu ý: Bạn chỉ nên bảo quản và sử dụng dưa món su hào cà rốt trong khoảng 1 tuần để tránh dưa bị lên men nhiều gây chua, mất ngon lại ảnh hưởng tới sức khỏe. Chúc các bạn làm món này thành công nhé!