Khám phá cách muối dưa món su hào cà rốt giòn ngon miễn chê 

Cách muối dưa món su hào cà rốt cực kỳ đơn giản, dù bạn không khéo léo trong việc bếp núc cũng có thể làm được. Vì thế, để Tết này thêm ý nghĩa, có nhiều món ăn ngon chiêu đãi người thân và bạn bè, thì bạn hãy bắt tay vào làm dưa món ngay nhé!
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Để làm dưa món su hào ngon, giòn và đẹp mắt thì bạn phải chọn lựa được những nguyên liệu tươi ngon nhất, đồng thời kết hợp với một số bí quyết sau đây.
Cách chọn nguyên liệu để muối dưa món su hào cà rốt
- Đối với su hào thì bạn chọn những củ nào to, mẩy nhưng còn non và giòn, còn nguyên lá và có màu trắng xanh đẹp mắt. Không nên mua su hào già vì khi chế biến sẽ rất sơ và khó ăn. Chọn 1-2 củ là có thể đủ ăn cho cả 1 tuần.
- Còn cà rốt bạn cũng chọn củ to, không quá thô, tránh những củ cà rốt có tật ở vỏ ngoài. Khoảng 2-3 là đủ.
- Muối tinh: Nên mua ở các hệ thống siêu thị hoặc cửa hàng buôn bán có uy tín để đảm bảo vệ sinh, không lẫn tạp chất.
- Đường: Bạn nên chọn mua loại đường tinh luyện được đóng túi có bao bì, thương hiệu đảm bảo, tránh mua loại đường bán theo cân đóng túi sơ sài ngoài chợ cóc.
- Giấm: Tốt nhất bạn nên chọn mua giấm gạo thông thường hoặc có thể dùng giấm táo cũng được.
- Nước mắn: Những loại nước mắm cốt, có nồng độ đạm cao và hương thơm đậm đặc, thơm hơn, giàu dinh dưỡng, nên khi muối dưa món su hào cà rốt bạn nên chọn loại mắn này nhé!
- Tỏi: Nên chọn mua loại tỏi ta vì chúng có hương thơm nồng và đậm vị hơn.
- Ớt tươi: Mua những trái ớt đỏ tươi, không bị thâm đen và khô héo để dễ chế biến và cho màu sắc đẹp mắt hơn.
Hướng dẫn thực hiện cách muối dưa món su hào cà rốt
Để làm dưa món su hào cà rốt ngon, giòn cho Tết cổ truyền năm nay thêm đậm đà hương vị món ăn quê nhà thì bạn hãy thực hiện theo các hướng dẫn sau nhé!
Bước 1: Sơ chế nguyên liệu
- Đầu tiên, bạn gọt sạch vỏ su hào, loại bỏ những phần già, rồi rửa thật sạch với nước lạnh. Sau đó để ráo, tiếp theo cắt thành từng miếng nhỏ dài khoảng 4 đến 5 cm. Tỉa hoa nếu bạn thích. Còn với cà rốt thì bạn nên cạo vỏ thật sạch, cắt nhỏ, làm tương tự như su hào.
- Cắt gốc tỏi trước đập dập, lúc này lớp vỏ sẽ tách ra và dễ dàng dùng tay loại bỏ. Rửa sạch sau đó băm tỏi cho thật nhuyễn.
- Đối với ớt, bạn rửa thật sạch, cắt bỏ cuống ớt, cắt đôi quả ớt theo chiều dọc, dùng mũi dao loại bỏ phần ruột ớt và hạt ớt, rồi xắt thật nhỏ.
Bước 2: Ngâm su hào cà rốt trong 30 phút
Sau khi tạo “hình hài” cho su hào và cà rốt xong, bạn hãy rắc một chút muối tinh lên chúng rồi xóc đều, để ngâm trong khoảng 30 phút. Nếu không xóc thì dùng bao tay nilong trộn đều cũng được.
Công đoạn này có ý nghĩa sẽ giúp bạn loại bỏ tối đa vi khuẩn có hại cho sức khỏe còn bám dính trên nguyên liệu, điều này cực kỳ cần thiết đối với những món ăn không sử dụng nhiệt.
Bước 3: Pha nước muối ngâm
Bạn chuẩn bị một chiếc tô to, cho vào khoảng 500 ml nước lọc hoặc nước sôi để nguội, rồi thêm 2 thìa muối tinh, 2 thìa đường kính, 2 thìa nước mắm cốt và 2 thìa giấm, cho tỏi ớt băm vào chung, cuối cùng dùng thìa khuấy đều cho tan đường.
Bước 4: Cho nguyên vào hũ để muối
Bạn cần có 1 chiếc lọ thủy tinh thật sạch, rồi lần lượt xếp xen kẽ su hào và cà rốt vào. Tiếp đó, trút hỗn hợp mắm giấm đã pha vào lọ.
Sau đó, bạn trộn thật đều su hào, cà rốt lên cho nước mắm giấm thấm đều. Đậy nắp kín lại để trong khoảng từ 2 đến 3 ngày trong nhiệt độ phòng, cho nguyên liệu lên men ở một mức độ vừa phải, có độ chua, ngọt và mặn nhất định.
Lưu ý: Bạn chỉ nên bảo quản và sử dụng dưa món su hào cà rốt trong khoảng 1 tuần để tránh dưa bị lên men nhiều gây chua, mất ngon lại ảnh hưởng tới sức khỏe. Chúc các bạn làm món này thành công nhé!