Hướng dẫn cách làm chả giò ngon nhất ăn tết

Chỉ cần có 1 đĩa chả giò ăn kèm với nước mắm chua ngọt sẽ giúp mâm cơm ngày tết thêm ấm áp và ngon miệng hơn rất nhiều. Ở miền Trung món chả giò được gọi là chả cuốn, còn ở miền Bắc chả giò được tắt là nem. Món này rất thích hợp để ăn cùng với bún đậu hoặc cơm hàng ngày. Bất kì ai đã thưởng thức hương vị thì sẽ nhớ mãi, vô cùng đậm đà nghĩa tình người dân Việt. Vậy đâu là cách làm món chả giò miền Nam chuẩn ngon nhất? Hãy cùng khám phá chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Theo nhà văn Tô Hoài, món nem Sài Gòn (chả giò) đã một thời thịnh hành ở các nhà hàng lớn ở phố cổ Hà Nội. Theo sự biến đổi của thời gian và gu riêng của người Hà Nội thì món chả giò đã biến thể thành món nem rán Hà Nội và hoàn toàn khác với món gốc ở miền Nam.

Chả giò là một món ăn phổ biến nhiều nơi nhưng được ưa nhất là ở miền Nam. Theo nhiều tài liệu thì chả giò là món ăn ra đời ở miền Nam. Nhà văn Tô Hoài trong cuốn Chuyện cũ Hà Nội có viết: Chả giò ra Hà Nội lúc nào, thời kỳ nào, không biết. Chỉ biết cái chả giò ở Sài Gòn ra Hà Nội đã tân trang.

Theo thời gian, chả giò Việt trở thành đại sứ văn hóa ẩm thực Việt Nam đồng thời với món phở. Nếu món phở là "độc cô bất bại" thì món chả giò lại là món “cao thủ” sánh vai cùng với các món cùng bang hội chả như bún chả, chả cá, chả tôm, chả mực, chả bò, chả quế, chả lụa…vô cùng hấp dẫn và bắt vị!

Thật khó hình dung là nếu các yến tiệc thiết đãi thượng khách hoặc trong đời sống ẩm thực gia đình, đường phố mà thiếu món chả giò và các món chả lừng danh, thì dù có sơn hào hải vị cũng sẽ làm du khách lạc đường, người Việt lạc gốc với cội nguồn hương vị Việt Nam. Vậy đâu là cách chế biến món chả giò chuẩn ngon nhất?!

Cách làm chả giò giòn ngon, chuẩn vị cho ngày Tết

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu làm món chả giò. Ảnh internet

Để làm món chả giò, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau đây:

1 kg thịt lợn nạc (hoặc 1/2 thịt và 1/2 tôm hoặc cua).

1 củ hành tây, 1 củ khoai tây lớn (khoảng 250 g).

1 củ cà rốt (khoảng 130 g).

2 cái trứng gà, 50g miến.

25 g mộc nhĩ hoặc nấm đông cô, nấm hương đều được.

½ thìa muối hoặc ½ bột canh.

¼ thìa hạt tiêu và bánh đa nem.

Các bước tiến hành làm món chả giò chuẩn ngon tại nhà

Muốn làm được món chả giò ngon, giòn để ăn tết và có thể bảo quản lâu trong tủ lạnh thì bạn hãy thực hiện theo đúng hướng dẫn sau nhé!

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu làm chả giò

- Nguyên liệu chính để làm món chả giò chính là thịt heo xay, còn gọi là giò sống. Tuy nhiên, bạn không nên xay thịt heo nhuyễn quá nếu không món chả giò sẽ bị nát mất đi độ dai và kết dính của thịt.

- Các loại rau củ như cà rốt, khoai tây thì gọt vỏ, rửa sạch, sau đó thái và băm nhỏ trộn cùng với thịt heo đã xay.

- Miến thì ngâm trong nước ấm, rồi dùng kéo cắt khoảng 1cm.

- Mộc nhĩ thì ngâm nước nóng cho nở to ra, cắt bỏ chân, rửa sạch, thái nhỏ.

Bước 2: Trộn các nguyên liệu

Trộn các nguyên liệu đều với nhau cho phần nhân đậm đà, hấp dẫn!

- Ở công đoạn này, bạn tiến hành cho toàn bộ nguyên liệu đã sơ chế xong vào 1 cái bát tô to.

- Tiếp đó lần lượt nêm muối, mỳ chính, hạt tiêu cho vừa, sau đó trộn thật đều các nguyên liệu. Tùy theo lượng nguyên liệu mà bạn cho trứng hợp lý, để có độ kết dính giữa các nguyên liệu với nhau.

- Sau đó ướp gia vị khoảng 15-20 phút cho phần nhân ngấm vị là được nhé!

Bước 3: Cuốn chả giò

Muốn chả giò chắc, khi chiên sẽ giòn thì bạn cần phải cuốn chặt tay:

- Đầu tiên, bạn đặt một chiếc khăn sạch lên mặt thớt, sau đó nhúng bánh tráng vào nước lạnh khoảng 1 giây, sau đó rút ra rồi đặt nhẹ lên tấm khăn.

- Ở ngoài miền Bắc, có thể dùng chút dấm ăn vuốt nhẹ lên bánh tráng gói chả giò để khi chiên sẽ giòn, ngon hơn.

- Sau đó, lấy thìa xúc nhân đặt lên mặt bánh tráng, ấn nhẹ cho nhân nằm gọn trong bánh tráng, rồi cuộn cho chặt tay, gấp mép 2 đầu để nhân không bị rơi ra.

Cuốn chả giò cần chặt tay để thành phẩm gọn đẹp!

Bước 4: Chiên chả giò

- Chuẩn bị sẵn 1 cái chảo sạch, bật bếp cho chảo nóng rồi cho dầu ăn vào. Đến khi nào dầu ăn nóng lên thì thả chả giò vào chiên, lật đều tay để không bị cháy, chả giò vàng đều.

- Trong quá tình chiên, bạn nên để lửa nhỏ, lớp thịt bên trong và vỏ bánh bên ngoài chín đều, vàng rụm, trông đẹp mắt hơn.

- Sau khi chiên xong, bạn vớt chả giò ra 1 cái dĩa có lót giấy báo để thấm bớt dầu ăn.

Bước 5: Làm nước mắm chấm chả giò

Nước mắm chua ngọt chấm với chả giò là ngon hết sảy. Chả giò thơm ngon cũng phụ thuộc rất nhiều vào nước chấm ăn kèm. Để pha nước chấm ngon, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu như:

Đường.

Nước đun sôi để nguội.

Nước mắm loại ngon.

Ớt.

Chanh.

Tỏi băm.

Cách thực hiện như sau:

- Đầu tiên, bạn cho nước và đường vào một nồi nhỏ, bắc lên bếp để nấu cho đường tan. Đun cho đến khi nồi sôi lên thì tắt bếp.

- Chờ đến khi hỗn hợp khô thì cho nước chanh, nước mắm, ớt, tỏi băm nhỏ vào, trộn đều.

- Nêm lại vừa ăn là được.

Thành phẩm

Món chả giò thơm ngon, giòn ngon nóng hổi, ăn là ghiền!

Mặc dù mâm cơm ngày tết ở miền Nam và Bắc có đôi chút khác nhau. Song những món ăn truyền thống như chả giò, bánh chưng bánh tét, hành củ muối... đều không thể thiếu. Từng miếng chả giò nóng hổi, giòn rụm cùng phần nhân đậm đà hương vị, điểm thêm chút hương vị từ nước chấm chua ngọt cay cay, đảm bảo ăn mãi cũng không chán nhé!

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách làm chả giò ngày Tết chuẩn giòn ngon, đậm đà hương vị. Hy vọng với công thức này, các chị em sẽ có dịp trổ tài, khiến mâm cơm ngày Tết càng thêm phong phú và hấp dẫn nhé! Chúc các chị em trổ tài thành công!