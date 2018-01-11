Tìm hiểu cách làm nem chua không cần bột làm nem

Vào bếp 11/01/2018 15:00

Trong cách làm nem chua thông thường, bạn cần dùng đến gói gia vị chuyên dùng để làm nem chua. Chính gói gia vị này tạo nên hương vị đặc trưng cho món nem chua. Tuy nhiên, không phải chỗ nào cũng bán gói gia vị này. Nên thay vì tìm kiếm mua cho bằng được gói gia vị thì bạn hãy thử cách làm nem chua không cần bột nem do bài viết này hướng dẫn nhé! Đảm bảo nem vẫn ngon hết sảy, dậy được hương vị đặc trưng.

Cách làm nem chua không cần bột làm nem rất đơn giản giúp bạn vừa thể hiện tài năng bếp núc của mình để cả gia đình thường thức mà không phải vất vả ngược xuôi đi mua gói gia vị bột nem. Để làm món này bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu như sau:

Nguyên liệu để làm món nem chua không cần bột làm nem

Nguyên liệu làm nem chua
Nguyên liệu làm nem chua. Ảnh internet
  • Thịt nạc vai: 500 gr.
  • Bì lợn: 300 gr.
  • Muối: 10 gr.
  • Mì chính: 1 thìa cà phê.
  • Nước mắm: 1 thìa cà phê.
  • Tiêu: 1/2 thìa cà phê.
  • Ớt sừng: 1 quả.
  • Tỏi: 3 củ.
  • Đường phèn tán nhuyễn: 1 thìa cà phê.
  • Thính gạo: 30 gr.
  • Lá đinh lăng: 1 nắm nhỏ.
  • Lá chuối, màng bọc thực phẩm.

Cách làm nem chua không cần bột làm nem

Để làm món nem chua không cần bột làm nem mà vẫn đảm bảo ngon, kích thích vị giác, bạn cần thực hiện theo đúng hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Sơ chế các loại nguyên liệu

  • Thịt nạc sau khi mua về thì bạn rửa sạch, để ráo. Sau đó, thái thành những miếng nhỏ rồi cho vào máy xay thật nhuyễn.
  • Bì lợn cần cạo sạch lông, rửa sạch bằng nước muối để khử mùi hôi, sau đó cho vào nồi nước sôi luộc chín. Sau khi luộc xong, bạn đợi cho bì lợn thật nguội và thật khô rồi mới thái sợi nhỏ và mảnh.  
  • Lá đinh lăng thì nhặt các lá vàng vứt đi, lá xanh để lại rửa sạch, vớt ra rổ cho thật ráo nước. Lá chuối, bạn hơ qua lửa rồi dùng khăn sạch để lau, hoặc rửa bằng nước rồi dùng khăn lau cho khô.
  • Tỏi bóc sạch vỏ, rửa sạch sẽ rồi chia làm hai phần. Một phần băm nhuyễn, phần còn lại bạn thái lát mỏng.
  • Ớt cũng rửa sạch, bỏ hạt rồi thái thành những lát mỏng như tỏi.

Bước 2: Trộn hỗn hợp làm nem chua

Trộn đều các nguyên liệu làm nem chua
Trộn đều các nguyên liệu làm nem chua. Ảnh internet

Sau khi hoàn tất các công đoạn ở bước 1, bạn cần chuẩn bị một cái bát thật to để cho toàn bộ thịt xay, bì lợn cùng với các loại gia vị như muối, mì chính, mắm, tiêu, đường phèn tán nhuyễn, tỏi băm nhỏ và thính gạo. Sau đó, trộn hỗn hợp sao cho thật đều lên rồi ủ trong khoảng 15 phút để ngấm gia vị, đậm đà hơn.

Bước 3: Cuộn nem chua

Sau khi ủ xong các nguyên liệu, bạn lấy hỗn hợp ra trộn thêm 1 lần nữa cho thật đều. Tiếp đó, trải màng bọc thực phẩm ra rồi xếp lên vài lát tỏi, ớt và lá đinh lăng, xếp lớp hỗn hợp nem lên trên. Hoàn tất mọi việc là bạn nhẹ nhàng cuốn nem chua lại thành hình thù mà bạn mong muốn, có thể là hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật, hình tam giác hay dạng thanh dài truyền thống. Sau cùng là bọc lá chuối ra bên ngoài, trông cái nem sẽ đẹp mắt hơn. Để khoảng 5-7 ngày sau là nem lên men, có thể ăn được.

Với những công đoạn trên là bạn hoàn tất cách làm nem chua không cần bột làm nem rồi đấy. Mặc dù không có gói bột làm nem nhưng những chiếc nem chua đã có thính gạo thay thế, đây chính là nguyên liệu giúp nem lên men, đảm bảo thơm ngon và dậy lên hương vị đặc trưng của nem chua.

Nem chua sau khi gói xong
Nem chua sau khi gói xong. Ảnh internet

Món này vô cùng thích hợp cho cánh mày râu nhậu trong ngày tết, không ngấy, mang đậm bản sắc dân tộc người Việt.

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