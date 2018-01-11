Tìm hiểu cách làm nem chua không cần bột làm nem

Để làm món nem chua không cần bột làm nem mà vẫn đảm bảo ngon, kích thích vị giác, bạn cần thực hiện theo đúng hướng dẫn sau đây:

Cách làm nem chua không cần bột làm nem rất đơn giản giúp bạn vừa thể hiện tài năng bếp núc của mình để cả gia đình thường thức mà không phải vất vả ngược xuôi đi mua gói gia vị bột nem. Để làm món này bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu như sau:

Trộn đều các nguyên liệu làm nem chua. Ảnh internet

Sau khi hoàn tất các công đoạn ở bước 1, bạn cần chuẩn bị một cái bát thật to để cho toàn bộ thịt xay, bì lợn cùng với các loại gia vị như muối, mì chính, mắm, tiêu, đường phèn tán nhuyễn, tỏi băm nhỏ và thính gạo. Sau đó, trộn hỗn hợp sao cho thật đều lên rồi ủ trong khoảng 15 phút để ngấm gia vị, đậm đà hơn.

Bước 3: Cuộn nem chua

Sau khi ủ xong các nguyên liệu, bạn lấy hỗn hợp ra trộn thêm 1 lần nữa cho thật đều. Tiếp đó, trải màng bọc thực phẩm ra rồi xếp lên vài lát tỏi, ớt và lá đinh lăng, xếp lớp hỗn hợp nem lên trên. Hoàn tất mọi việc là bạn nhẹ nhàng cuốn nem chua lại thành hình thù mà bạn mong muốn, có thể là hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật, hình tam giác hay dạng thanh dài truyền thống. Sau cùng là bọc lá chuối ra bên ngoài, trông cái nem sẽ đẹp mắt hơn. Để khoảng 5-7 ngày sau là nem lên men, có thể ăn được.

Với những công đoạn trên là bạn hoàn tất cách làm nem chua không cần bột làm nem rồi đấy. Mặc dù không có gói bột làm nem nhưng những chiếc nem chua đã có thính gạo thay thế, đây chính là nguyên liệu giúp nem lên men, đảm bảo thơm ngon và dậy lên hương vị đặc trưng của nem chua.

Nem chua sau khi gói xong. Ảnh internet

Món này vô cùng thích hợp cho cánh mày râu nhậu trong ngày tết, không ngấy, mang đậm bản sắc dân tộc người Việt.