Khám phá cách làm giò thủ tai heo ngon “tuyệt đỉnh”

Vào bếp 08/01/2018 15:30

Thay vì đi mua giò thủ ở ngoài chợ, có nguy cơ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì bạn hãy bớt chút thời gian, tự tay chọn nguyên liệu sạch để làm món này. Chỉ cần thực hiện theo đúng cách làm giò thủ tai heo ngon sau đây, chắc chắn rằng bạn sẽ có một món ăn ngon, đậm đà bản sắc dân tộc trong tết cổ truyền năm nay. 

Nếu không có món giò thủ trong mâm cơm ngày tết, thì mọi thứ sẽ không chọn vẹn. Bởi vì món này tượng trưng cho sự ấm no, sung túc, hạnh phúc cả năm. Để làm món giò thủ thì bạn phải có đầy đủ các nguyên liệu của thủ heo như: tai heo, da heo, lưỡi heo, cộng thêm với một số nguyên liệu và gia vị khác.

Nguyên liệu để làm món giò thủ bằng tai heo

Cụ thể, để làm 1 cái giò thủ thì cần có các nguyên liệu sau:

Các nguyên liệu cần có để làm giò thủ tai heo ngon
Các nguyên liệu cần có để làm giò thủ tai heo ngon. Ảnh internet

- 2kg thịt heo bao gồm: 2 tai, 1 mũi, 1 lưỡi và 400g thịt chân giò.

- 50g nấm hương khô.

- 150g mộc nhĩ khô.

- 5 củ hành khô.

- 50g hạt tiêu.

- Gia vị, nước mắm nêm theo khẩu vị.

- 1 chút gừng (không có cũng được).

Chỉ cần có đủ những nguyên liệu này là bạn đã có thể bắt tay vào thực hiện cách làm giò thủ tai heo ngon được rồi.

Tuy nhiên, vẫn có 1 số người thắc mắc, có thể làm giò thủ chỉ với nguyên liệu là tai heo thôi được không? Hoặc là chỉ cần 1 trong 3 loại thịt là thịt mũi, thịt lưỡi, thịt chân giò. Câu trả lời là vẫn có thể làm được với những nguyên liệu này, nhưng món giò thủ sẽ không còn đạt được độ giòn, độ ngậy và dai như khi kết hợp tất cả những loại thịt này với nhau. Vì thế, khi làm món giò thủ tai heo, bạn nhớ chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu từ các loại thịt này nhé!

Hướng dẫn cách làm giò thủ tai heo

Giò thủ hay còn có tên gọi khác là giò xào. Đây là món ăn truyền thống đi vào tâm khảm của người Việt từ bao đời nay. Để làm được món này, bạn hãy thực hiện tuần tự theo các bước sau:

  1. Sơ chế nguyên liệu
  •  Mộc nhĩ ngâm trong nước nóng cho nở ra, cắt bỏ chân, rửa sạch và thái sợi.
  •  Hành tím bóc vỏ, rửa sạch, băm nhỏ.
  •  Thịt chân giò, thịt lưỡi, thịt tai heo cạo sạch lông, rửa sạch, luộc qua nồi nước sôi khoảng chừng từ 3-4 phút, vớt ra rồi để ráo và thái thành những lát mỏng và dài.
  1. Ướp thịt

Sau khi sơ chế xong, cho thịt vào ướp cùng gia vị gồm: 1 thìa bột canh, 1 thìa mỳ chính và ½ thìa cà phê hạt tiêu. Uớp thịt trong khoảng 20-30 phút để ngấm đều gia vị.

Sau ki ướp gia vị cho thịt xong thì xào
Sau ki ướp gia vị cho thịt xong thì xào. Ảnh internet
  1. Xào thịt

Bạn bắc chảo lớn lên bếp, sau đó cho dầu ăn vào, đợi nóng lên rồi phi hành cho thơm, tiếp theo cho thịt vào xào. Trong quá trình xào đảo cho đều tay và nêm nếm gia vị cho đều, đến khi nào thịt săn thì cho thêm mộc nhĩ và nấm vào, đảo khoảng 3-4 phút rồi tắt bếp, bắc ra. Để đến khi thịt gần nguội thì bạn bắt đầu quá trình gói.

  1. Gói giò thủ

Để làm giò thủ bằng tai heo ngon thì bạn có thể chọn cách gói truyền thống, dùng lấy chuối và nẹp tre, hoặc có thể dùng khuôn cho dễ làm.

- Nếu dùng nẹp tre và lá chuối thì những người yếu tay sẽ khó làm được, vì không thể nẹp giò cho chắc.

- Còn cách dùng khuôn thì người nào cũng có thể làm được. Do đó, nếu có khuôn sẵn thì bạn hãy dùng cách này nhé!

Bạn rửa sạch khuôn, bọc 1 lớp nilong vào trong, tiếp theo cho thịt vào, rồi ép cho thật chắc, để khoảng 3-4 tiếng cho mỡ giò chảy bớt thì bạn có thể cho vào tủ lạnh bảo quản và dùng dần.

Món giò thủ tai heo thơm ngon, giàu giá trị dinh dưỡng cho ngày tết
Món giò thủ tai heo thơm ngon, giàu giá trị dinh dưỡng cho ngày tết. Ảnh internet

Chú ý: Muốn giò thủ ngon, ăn sần sật thì phải ép thật mạnh tay, như vậy các miếng thịt mới kết dính vào nhau và chắc.

Cách làm giò thủ bằng chai nhựa như thế nào? Bật mí cách làm siêu đơn giản tại nhà!

Cách làm giò thủ bằng chai nhựa như thế nào? Bật mí cách làm siêu đơn giản tại nhà!

Giò thủ hay còn gọi là giò xào, món này ăn ngon, sần sật nên rất nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, nếu không biết cách chế biến thì giò sẽ bị cứng, ăn sẽ hôi và dễ bị ngấy. Vậy đâu là phương pháp làm giò thủ với chai nhựa đẹp ngon và nhanh chóng nhất?

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