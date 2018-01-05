Bật mí cách làm món cơm chiên cá mặn chuẩn khẩu vị nhà hàng hạng sang

Vào bếp 05/01/2018 15:20

Tại các thành phố biển ở nước ta, cơm chiên cá biển là món ăn quen thuộc, cực kì nổi niếng, vừa thơm ngon lại còn bổ dưỡng. Tuy nhiên, để làm được món này cần có bí quyết riêng, cũng không cơm và cá sẽ nát, có mùi tanh, khó chịu. Do đó, muốn có được hương vị đậm đà khó quên thì bạn hãy học cách làm món cơm chiên cá mặn mang đậm hơi thở đặc trưng của biển nhé!

Theo các đầu bếp lâu năm trong nghề, món cơm chiên cá mặn có nguồn gốc xuất phát từ thành phố biển Vũng Tàu, sau đó lan rộng ra khắp các thành phố khác. Món này được bán ở nhiều nơi, từ quán ăn bình dân cho đến các nhà hàng hạng sang. Do có hương vị đậm đà, mang đậm hơi thở của biển, nên bất kì ai đã thưởng thức rồi sẽ không bao giờ quên.

Hiện nay, để phù hợp với khẩu vị của từng miền thì món này có sự biến tấu đa dạng. Do đó, trong khuôn khổ của bài viết này, sẽ hướng dẫn bạn cách làm món cơm chiên cá mặn mang hương vị đặc trưng của miền nam, có nguồn gốc từ Vũng Tàu nhé!

Cơm chiên cá mặn có nguồn gốc từ TP biển Vũng Tàu
Cơm chiên cá mặn có nguồn gốc từ TP biển Vũng Tàu. Ảnh internet

Nguyên liệu để làm món cơm chiên cá mặn

- 1 chén cơm nguội.

- 100g cá thu mặn.

- 2 quả trứng gà hoặc vịt đều được.

- 100g thịt gà.

- Hành, tỏi, gừng, hành lá.

- Cùng các gia vị như: dầu ăn, đường, tiêu, nước tương, hạt nêm.

Hướng dẫn cách làm món cơm chiên cá mặn

Sau đây là cách làm món cơm chiên cá mặn chuẩn khẩu vị nhà hàng hạng sang mang phong cách miền nam.

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

- Hành và tỏi, gừng bóc vỏ, rửa sạch, sau đó băm nhỏ.

- Cá cắt khoanh, rồi ngâm trong nước nóng cho mềm, bớt mặn, sau khoảng 1h rửa sạch, để ráo.

Thịt gà rửa sạch, để ráo. 

Bước 2: Chiên cá

Chiên cá vàng, sau đó để nguội và xé càng nhỏ càng tốt
Chiên cá vàng, sau đó để nguội và xé càng nhỏ càng tốt. Ảnh internet

- Cho dầu vào chảo, đợi nóng lên rồi cho cá vào chiên, lật mặt đều tay để cho cá chín đều.

- Khi cá chín, để nguội sau đó xé càng nhỏ càng tốt.

Bước 3: Luộc gà

Bắc một nồi nước nhỏ lên bếp đun sôi, sau đó cho gà vào luộc chín. Rồi vứt ra để nguội, tiếp theo xé nhỏ.

Bước 4: Tiến hành làm món cơm chiên cá mặn

Bắc chảo lớn lên bếp, cho dầu ăn, tỏi và gừng vào phi thơm. Tiếp theo cho cá vào vào chiên đều cùng 1 muỗng cà phê hạt nêm và 1 muỗng đường.

Sau khi cá chín thì cho thịt gà vào xào chung cùng 1 muỗng nước tương. Sau khi thịt gà thấm gia vị thì cho thêm 2 quả trứng vào trộn đều. Cuối cùng là cho cơm vào chiên với lửa lớn. Đến khi nào hạt cơm se lại, thấm đều gia vị thì tắt bếp. Như vậy là bạn đã hoàn thành món cơm chiên cá mặn rồi đó.

Lưu ý: Trong quá trình chiên cơm thì bạn cần đảo đều tay để cơm không bị vón cục.

Sau khi làm xong bạn sẽ có món cơm chiên cá mặn hấp dẫn
Sau khi làm xong bạn sẽ có món cơm chiên cá mặn hấp dẫn. Ảnh internet

Cơm chiên cá mặn có thể ăn kèm với tương ớt, để có thêm vị cay cay, kích thích vị giác, thêm phần hấp dẫn hơn. Đặc biệt, món này có mùi thơm của hành, cùng hương vị đầm đà của cá và thịt gà với hạt cơm béo ngậy, nên người dùng ăn nhiều mà không ngán.

Cách đánh giá thành phẩm

Mặc dù cách làm món cơm chiên mặn đơn giản, tuy nhiên không phải ai cũng làm được. Sau khi thành phẩm món cơm chiên cá mặn phải căng bóng, hạt cơm săn chắc, thấm đậm vị cá nhưng không mặn và không tanh. Đồng thời các nguyên liệu quyện đều với nhau hài hòa, tạo nên món ngon mang hương vị biển có sức hấp dẫn thật khó quên. Như vậy thì món này mới đạt chuẩn.

Nếu như: Cá nát, cơm vón cục, mặn và có mùi tanh thì bạn cần xem xét lại trong quá trình làm có sai thao tác nào hay không, để làm lại từ đầu, có một món cơm chiên cá mặn hoàn chỉnh hơn nhé!

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