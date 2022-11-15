Bà bầu sắp sinh cần chuẩn bị gì? Danh sách đồ đi sinh cho mẹ và bé đầy đủ nhất!

Có rất nhiều cặp vợ chồng lần đầu lên chức bố mẹ nên còn lúng túng và chưa biết chuẩn bị sinh con bà bầu cần chuẩn bị những gì. Chính vì vậy, đã không gặp ít những chuyện “cười ra nước mắt” đến giai đoạn sinh đẻ. Vậy danh sách đồ đi sinh cho mẹ và bé gồm những gì? Hãy cùng khám phá ngay câu trả lời ở bài viết dưới đây nhé!

Khi nhận thấy mẹ bầu có những dấu hiệu chuẩn bị sinh con, thì các cặp vợ chồng hãy chuẩn bị tất cả các loại giấy tờ liên quan để nhập viện như: sổ khám thai, giấy siêu âm từ ngày bắt đầu đi khám thai để bác sĩ có thể xem lại lịch sử phát triển của thai nhi. Những giấy tờ này hỗ trợ rất nhiều cho bác sĩ để đánh giá đúng tuần tuổi của thai nhi và bệnh lý của mẹ để có biện pháp can thiệp chính xác.

Trong vô vàn những thứ cần chuẩn bị, thì dưới đây là các món đồ dùng quan trọng nhất mà các cặp vợ chồng không được bỏ sót:

Ngoài ra, còn các giấy tờ liên quan như: chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu, bảo hiểm y tế.

Viện phí sinh đẻ

Trước khi sinh thì cần chuẩn bị đầy đủ tiền viện phí. Ảnh internet

Trước khi sinh khoảng 2 tháng, vợ chồng bạn nên dự trù kinh phí nằm viện, chuẩn bị tài chính thật tốt để chào đón con. Vì có những trường hợp mẹ sinh mổ sẽ tốn nhiều viện phí hơn, và tùy từng mức độ của ca sinh mổ và yêu cầu dịch vụ của người sản phụ mà mức phí nằm viện sẽ khác nhau.

Thông thường, mẹ bầu có sức khỏe bình thường và thai kỳ khỏe mạnh thì nên sinh thường và nằm phòng thường. Chi phí sẽ rẻ hơn chỉ khoảng khoảng 2-3 triệu đồng, nếu có sổ bảo hiểm thì tiền viện phí sẽ được giảm đi nữa.

Chuẩn bị đồ dùng đi sinh cho bé

Có nhiều người thắc mắc sinh con mùa hè cần chuẩn bị những gì? Trên thực tế, sinh con mùa hè hay mùa đông, thì những vật dụng sau đây bạn đều cần phải chuẩn bị đầy đủ trước như:

- Mũ thóp, mũ mềm mỗi loại 2 cái.

- Bao tay, bao chân: 5 bộ.

- Gối vỏ đỗ gồm 1 cái gối đầu và 2 cái gối chặn: 1 bộ.

- Khăn mặt xô và khăn mặt bong: mỗi loại 10 cái.

- Chăn mỏng đắp cho bé hoặc ủ bé lúc mang bé về nhà: 1 cái.

- Tã giấy sơ sinh: 1 gói.

- Giấy lót phân su, khăn giấy ướt: mỗi loại 1 hộp.

- Sữa cho trẻ sơ sinh dùng khi mẹ chưa có sữa: 1 hộp 400g.

- Bình sữa 60ml: 1 bình.

- Cốc, thìa nhỏ: 1 bộ.

- Bình cách nhiệt to dùng để tiệt trùng sữa: 1 cái.

- Kem chống hăm cho bé: 1 hộp.

- Thuốc nhỏ mắt, mũi sơ sinh: 1 lọ.

- Băng rốn: 1 túi.

- Rà lưỡi: 1 túi.

- Vài cái áo sơ sinh để mặc lúc mang bé về nhà.

- Áo khoác mỏng cho bé mặc khi từ viện về nhà.

- Tã chéo: 2 cái.

Mẹ bầu cần chuẩn bị đầy đủ đồ sơ sinh cho bé!

Trên đây là những đồ dùng cần thiết cho trẻ sơ sinh, bạn cần lưu ý nhé! Vậy bản thân mẹ bầu thì cần chuẩn bị những gì?

Chuẩn bị đồ đi sinh cho mẹ bầu

Mẹ bầu nên chuẩn bị đầy đủ những bộ đồ rộng rãi và vật dụng cá nhân cần thiết!

Khi ở viện, mẹ bầu cần phải chuẩn bị những đồ dùng sau:

- Vài bộ quần áo để mặc sau sinh, nên chọn những bộ quần áo rộng dài thoải mái để tiện cho con bú.

- Băng vệ sinh dùng khi chuyển dạ: 1 gói.

- Bỉm cho mẹ dùng sau khi sinh: khoảng 5 cái.

- Băng vệ sinh dày dùng cho những ngày tiếp theo:1 gói.

- Vài cái quần lót.

- Khăn mặt.

- Chai nước.

- Vài đôi tất chân.

- Mũ và khăn choàng đầu.

Người chăm sóc sản phụ cần chuẩn bị những thứ gì?

Khi bà bầu vào viện sinh con lúc nào cũng cần có 1 người bên cạnh chăm sóc. Nên người chăm sóc sản phụ cũng cần chuẩn bị một số đồ dùng sau:

Người chăm sóc sản phụ cũng cần chuẩn bị ít vật dụng cần thiết!



- 1 đến 2 bộ quần áo để thay đổi.

- Đồ dùng cá nhân như: bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn mặt….

- Dép đi trong bệnh viện.

- Thức ăn nhẹ, phòng khi đói nửa đêm lúc chăm sóc sản phụ.

- Ngoài ra để lưu lại khoảnh khắc quý giá khi trẻ chào đời, bạn đừng quên sạc pin điện thoại, hoặc mang theo máy ảnh nhé!

Trên đây là chia sẻ về danh sách chuẩn bị đồ đi sinh cho cả nhà, tùy theo nhu cầu và mức độ sử dụng của mẹ và bé mà danh sách, số lượng từng món có thể thay đổi. Giỏ đồ chuẩn bị đi sinh cho mẹ và bé coi như đã tạm ổn. Việc còn lại là mẹ cần chuẩn bị một tâm lý thật thoải mái, tự chăm sóc sức khỏe bản thân thật tốt để có đủ sức khỏe cho ngày trọng đại, đón con chào đời. Chúc các mẹ bầu "vượt cạn" thành công và bé con sinh ra được khỏe mạnh, đáng yêu nhé!