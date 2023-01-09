Thực sự bà bầu có nên ăn dứa không?

Đối với người bình thường dứa là một loại quả nhiệt đới cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho cơ thể. Còn đối với bà bầu thì nhiều chị em cho rằng ăn loại quả này sẽ gây ra tình trạng sảy thai. Tuy nhiên thực hư về vấn đề này chưa được xác định rõ. Vì thế, bà bầu đừng vội vàng kết luận khi chưa tìm hiểu kỹ về công dụng của quả dứa nhé! Vậy bà bầu có nên ăn dứa không? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Nếu ăn dứa thường xuyên và đúng cách, sẽ mang lại nhiều lợi ích cho mẹ bầu như:

Trong một quả dứa, chứa 86% là nước, 13% carbs (phần lớn là đường sucrose, fructose và glucose), gần như không có protein và chất béo. Bên cạnh đó dứa còn chứa nhiều chất xơ cùng các khoáng chất như folate, đồng, sắt, magie, mangan, vitamin B6. Những dưỡng chất này cực kỳ tốt cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi. Do đó, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên các bà bầu có thể ăn dứa như các loại trái cây thông thường khác.

Dứa chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe mẹ bầu. Ảnh internet

Hạn chế tình trạng bị táo bón

Trong quá trình mang thai, rất nhiều mẹ bầu phải đối mặt với cơn ác mộng mang tên “táo bón”. Tuy nhiên, khi mẹ bầu ăn dứa một cách khoa học, thì hàm lượng chất xơ trong loại quả này sẽ hạn chế được chứng táo bón. Bên cạnh đó chất bromelain trong dứa còn góp phần phân huỷ protein hỗ trợ quá trình tiêu hoá trở lên dễ dàng hơn.

Làm giảm triệu chứng ốm nghén

Quả dứa có vị chua, ngọt, kích thích vị giác của mẹ bầu ăn ngon miệng hơn, làm giảm bớt cảm giác buồn nôn, ợ nóng trong những tháng đầu thai kỳ. Vì thế, mẹ bầu hãy thường xuyên ăn loại quả này để vừa làm giảm các cơn ốm nghén lại có thể bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Giúp xương chắc khoẻ

Thành phần của dứa chứa gần 70% lượng mangan, bên cạnh đó còn chứa nhiều sắt, đồng… cần thiết cho cơ thể, hỗ trợ hình thành các mô liên kết và phát triển xương.

Nâng cao hệ miễn dịch

Vitamin C chiếm hàm lượng khá lớn trong quả dứa, giúp tăng cường hệ miễn dịch cho bà bầu. Cùng với đó là chất bromelain và vitamin giúp mẹ bầu giảm được các nguy cơ mắc bệnh cảm lạnh, đau họng…

Kiểm soát cân nặng hiệu quả

Mẹ bầu ăn dứa tốt cho sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho tiêu hóa!

Mẹ bầu bị thừa cân trong suốt thời gian mang thai, khi ăn dứa sẽ giúp lấy lại vóc dáng nhanh chóng, bởi loại quả này chứa ít lượng đường và chất béo. Bên cạnh đó, ăn dứa còn giúp làm giảm cảm giác thèm ăn và ngăn ngừa chứng đầy bụng, khó tiêu, những điều này hỗ trợ tích cực cho việc giảm cân thành công.

Thực hư về việc sảy thai khi bà bầu ăn dứa

Bà bầu ăn dứa sẽ làm xảy thai điều này không phải là không có căn cứ. Vì chất bromelain trong dứa làm mềm tử cung gây sảy thai. Điều này chỉ xảy ra khi bà bầu ăn ít nhất 7 quả dứa tươi trong ngày, nên nguy cơ gây sảy thai là vô cùng nhỏ.

Nhưng nếu đang trong thời gian đầu mang thai (có nghĩa là trong 3 tháng đầu) các mẹ nên hạn chế ăn dứa. Vì lúc này thai nhi làm tổ chưa chắn chắn, chỉ 1 tác động nhỏ cũng có thể làm sảy thai. Nên lúc này nếu mẹ bầu ăn dứa thì có nguy cơ sảy thai khá lớn.

Vậy bà bầu nên ăn dứa khi nào? Đến những tháng cuối cùng của thai kỳ thì mẹ bầu ăn dứa sẽ rất tốt. Bởi chất bromelain trong dứa sẽ giúp chuyển dạ, dễ dàng trong việc sinh đẻ. Vì thế, trong thời gian này, mẹ bầu ăn dứa là điều rất cần thiết.

Một số lưu ý khi mẹ bầu ăn dứa

Mẹ bầu không nên ăn quá nhiều dứa, kẻo sẽ gây tiêu chảy, ợ nóng!

- Dù dứa có chứa nhiều dưỡng chất tốt nhưng mẹ bầu chỉ nên ăn với số lượng vừa phải, không nên ăn quá nhiều. Bởi ăn quá nhiều dứa trong một ngày dẫn đến quá tải lượng vitamin C cần thiết gây ra các triệu chứng như tiêu chảy, buồn nôn, ợ nóng.

- Mẹ bầu chỉ nên dứa chín, tuyệt đối không được ăn dứa xanh. Bởi dứa xanh chứa nhiều hợp chất dễ gây ngộ độc, hoặc tiêu chảy.

- Cần gọt sạch phần vỏ bên ngoài trước khi ăn, tránh tình trạng để xót mắt dứa, gây dị ứng phát ban, rát lưỡi.

- Mẹ bầu cần bỏ phần lõi dứa trước khi ăn, bởi chúng có thể hình thành búi sơ ở thành ruột không tốt cho sức khoẻ.

Với những thông tin trên bài viết cung cấp, hy vọng các chị em đã tự mình có thể giải đáp được câu hỏi bà bầu có nên ăn dứa không hay bà bầu ăn dứa có tốt không? Để có thể tận dụng được lợi ích tuyệt vời từ loại quả này cũng như tránh được các tác hại mà nó gây ra. Đồng thời cũng xin chúc các mẹ bầu có một thai kỳ thật khỏe mạnh và hạnh phúc nhé!