Bà bầu kiêng gì trong ngày Tết để gặp may mắn cả năm

Mẹ bầu 28/11/2022 16:28

Mong muốn năm mới gặp nhiều an lành, may mắn và hạnh phúc thì ngày Tết sẽ có một số điều kiêng kị nhất định cần phải tránh. Đặc biệt, đối với bà bầu lại càng phải kiêng kị nhiều hơn để hạn chế gặp xui xẻo. Vậy bà bầu kiêng gì trong ngày Tết, các mẹ hãy cùng tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Nội dung bài viết

Những điều mẹ bầu không nên làm trong ngày tết

Để kỳ nghỉ Tết vui vẻ, trọn vẹn, không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và thai nhi, cũng như những người xung quanh, thì khi “hưởng thụ” ngày Tết, bà bầu nên kiêng các điều sau:

Không tắm trong ngày Tất niên

Bà bầu kiêng gì trong ngày Tết? Một trong số đó là không tắm trong ngày Tất niên. Phong tục này đã có từ rất lâu đời. Thông thường, vào ngày cuối năm mọi người đều tắm rửa sạch sẽ với ý nghĩa sẽ xóa bỏ đi những xui xẻo của năm cũ, để chào đón năm mới nhiều may mắn. Tuy nhiên, đối với mẹ bầu thì lại không được tắm vào ngày Tất niên. Vì nhiều người cho rằng có thể làm ảnh hưởng đến may mắn trong năm mới của gia đình. Chính vì vậy, để đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, mẹ bầu có thể lau sơ người trong ngày này nhé.

Mẹ bầu nên kiêng mặc đồ màu trắng hoặc đen

Thay vì mặc màu đen hoặc trắng, mẹ bầu nên mặc màu cam, hồng.. trong ngày Tết
Thay vì mặc màu đen hoặc trắng, mẹ bầu nên mặc màu cam, hồng.. trong ngày Tết!

Đối với người bình thường, màu sắc trang phục ngày Tết không có cấm kỵ, nhưng với mẹ bầu thì khác. Ngày Tết mẹ bầu cần tránh mặc những đồ màu trắng hoặc đen vì 2 màu này thường đem lại những điều không may cho thai nhi. Thay vào đó, mẹ bầu có thể mặc những trang phục có màu như đỏ, hồng, xanh, vàng…để mang đến may mắn và bình an cho cả mẹ và bé.

 

Kiêng xông nhà ngày tết

Người xông nhà là người đến chúc Tết đầu tiên trong năm mới. Trong quan niệm truyền thống, người đầu tiên ấy rất quan trọng; phải hợp mệnh với gia chủ thì gia đình mới may mắn, phát tài. Nếu cẩn thận một số gia chủ còn đi xem trước người tuổi gì xông nhà thì hợp.

Thông thường, người xông nhà thường là đàn ông; ít khi là phụ nữ. Đặc biệt để bà bầu xông nhà là một trong những điều cấm kỵ trong ngày Tết. Bởi người xưa quan niệm rằng, mồng 1 Tết mà gặp mẹ bầu thì cả năm sẽ gặp xui rủi mọi đường. Dù không có cơ sở khoa học nào chứng minh nhưng mẹ vẫn nên kiêng cữ một chút để mọi người cùng vui trong ngày đầu năm nhé!

Hơn nữa, Tết phải tiếp xúc với rất nhiều người, vì thế khó tránh khỏi những trường hợp không hài lòng. Nên bà bầu cần chuẩn bị tốt tư tưởng để giữ cho tâm trạng bình tĩnh, hài lòng, tránh kích động ảnh hưởng đến thai nhi và giao hòa với mọi người.

Kiêng đứng giữa cửa nhà

Bà bầu không nên đứng giữa của nhà
Bà bầu không nên đứng giữa cửa nhà!

Đứng giữa nhà hay giữa cửa nói chung với bất kỳ ai cũng là điều "kém duyên" nếu không phải là những trường hợp cần thiết, có lý do bất khả kháng. Phụ nữ nói chung càng không nên đứng "khơi khơi" giữa nhà hay giữa cửa mà chẳng vì lý do gì, nhất là khi đến thăm nhà người khác. Quan niệm này được cho là bắt nguồn từ "phép tắc" dành cho nữ nhi, tồn tại từ ngày xưa. Phụ nữ hay bà bầu đứng giữa cửa còn được quy vào "tội" cản trở tài lộc, án ngữ đường đi của những điều phước lành vào nhà,...

Thực tế, cho đến nay, loại trừ chuyện "cản trở" hay án ngữ, thiết nghĩ nguyên tắc quan trọng trên cũng vẫn rất cần thiết vì thực nó là phép lịch sự, mà tất cả chúng ta đều cần phải chú ý.

Phải nói rằng, dù trong nhà hay đến thăm bất kỳ gia đình nào hoặc ở những nơi đông đúc, việc đứng ở vị trí phù hợp như một cách thể hiện thái độ lịch sự và là điều chúng ta nên làm. Điều này phản ánh cách ứng xử lịch thiệp của chúng ta với người khác nói chung. Do vậy, các bầu cũng để ý điều này nhé.

Không nên to tiếng trong ngày Tết

Với bà bầu dù nó to hay cãi nhau trong ngày Tết đều không tốt. Vì không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi và còn làm mất không khí vui vẻ trong nhà. Hơn nữa, theo phong tục xưa, bà bầu đầu năm to tiếng thì cả năm bất hòa, gia đình không yên ổn.

Kiêng quét nhà

Bà bầu kiêng gì trong ngày Tết để gặp may mắn cả năm - Ảnh 3
 Theo quan niệm dân gian, quét nhà ngày tết là quét đi tài lộc và vận may của năm mới!

Ngày Tết, không chỉ mẹ bầu mà cả người bình thường cũng nên kiêng quét nhà. Bởi nhiều người cho rằng, nếu quét nhà trong ngày Tết, có nghĩa là đã quét đi tài lộc và vận may trong năm mới. Chính vì vậy, ngày mùng 1 mọi người cố gắng giữ gìn nhà cửa sạch sẽ và tuyệt đối không nên quét nhà nhé!

Kiêng làm vỡ các đồ vật

Ông cha ta quan niệm, sự đổ vỡ vật dụng trong nhà tạo nên sự chia cắt, đứt lìa và là điềm báo không may cho cả năm. Vì thế khị dọn dẹp nhà cửa, các chị em đặc biệt là mẹ bầu cần đặc biệt chú ý với những đồ vật dễ vỡ như đồ thủy tinh, sành sứ…

Để có kì nghĩ Tết vui vẻ mẹ bầu cần chú ý các điều cần kiêng

Để có kỳ nghỉ Tết vui vẻ mẹ bầu cần chú ý các điều cần kiêng!

Trên đây là tổng hợp những điều "cấm kỵ" được lưu truyền từ bao đời nay mà những mẹ bầu cần lưu ý mỗi dịp tết đến xuân về này. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em đã có được câu trả lời chi tiết cho câu hỏi "bà bầu kiếng gì ngày tết" và để năm mới thật suôn sẻ, thì mẹ bầu hãy lưu ý các điều trên nhé! Dù chưa được khoa học kiểm chứng, nhưng người ta có câu “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, mọi sự lưu ý và cẩn thận đều không thừa đâu mẹ bầu nhé! Chúc các mẹ bầu có một năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình và những người thân thương của mình!

Tìm hiểu phôi thai xuất hiện ở tuần thứ mấy?

Tìm hiểu phôi thai xuất hiện ở tuần thứ mấy?

Phôi thai xuất hiện ở tuần thứ mấy? Điều này ít bà mẹ nào biết được. Vì thế, ngay trong kỳ siêu âm sớm đầu tiên khi mang thai, các mẹ thường lo lắng sợ ảnh hưởng đến thai nhi khi bác sĩ thông báo chưa thấy phôi thai.

Xem thêm
Từ khóa:   Bà bầu kiêng gì trong ngày tết bà bầu bà bầu kiêng gì ngày tết bà bầu cần kiêng gì ngày tết kiêng kỵ ngày tết

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 1 giờ 26 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 4 giờ 26 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 5 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào