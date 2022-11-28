Bà bầu kiêng gì trong ngày Tết để gặp may mắn cả năm

Để kỳ nghỉ Tết vui vẻ, trọn vẹn, không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và thai nhi, cũng như những người xung quanh, thì khi “hưởng thụ” ngày Tết, bà bầu nên kiêng các điều sau:

Đối với người bình thường, màu sắc trang phục ngày Tết không có cấm kỵ, nhưng với mẹ bầu thì khác. Ngày Tết mẹ bầu cần tránh mặc những đồ màu trắng hoặc đen vì 2 màu này thường đem lại những điều không may cho thai nhi. Thay vào đó, mẹ bầu có thể mặc những trang phục có màu như đỏ, hồng, xanh, vàng…để mang đến may mắn và bình an cho cả mẹ và bé.

Bà bầu kiêng gì trong ngày Tết? Một trong số đó là không tắm trong ngày Tất niên. Phong tục này đã có từ rất lâu đời. Thông thường, vào ngày cuối năm mọi người đều tắm rửa sạch sẽ với ý nghĩa sẽ xóa bỏ đi những xui xẻo của năm cũ, để chào đón năm mới nhiều may mắn. Tuy nhiên, đối với mẹ bầu thì lại không được tắm vào ngày Tất niên. Vì nhiều người cho rằng có thể làm ảnh hưởng đến may mắn trong năm mới của gia đình. Chính vì vậy, để đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, mẹ bầu có thể lau sơ người trong ngày này nhé.

Kiêng xông nhà ngày tết

Người xông nhà là người đến chúc Tết đầu tiên trong năm mới. Trong quan niệm truyền thống, người đầu tiên ấy rất quan trọng; phải hợp mệnh với gia chủ thì gia đình mới may mắn, phát tài. Nếu cẩn thận một số gia chủ còn đi xem trước người tuổi gì xông nhà thì hợp.

Thông thường, người xông nhà thường là đàn ông; ít khi là phụ nữ. Đặc biệt để bà bầu xông nhà là một trong những điều cấm kỵ trong ngày Tết. Bởi người xưa quan niệm rằng, mồng 1 Tết mà gặp mẹ bầu thì cả năm sẽ gặp xui rủi mọi đường. Dù không có cơ sở khoa học nào chứng minh nhưng mẹ vẫn nên kiêng cữ một chút để mọi người cùng vui trong ngày đầu năm nhé!

Hơn nữa, Tết phải tiếp xúc với rất nhiều người, vì thế khó tránh khỏi những trường hợp không hài lòng. Nên bà bầu cần chuẩn bị tốt tư tưởng để giữ cho tâm trạng bình tĩnh, hài lòng, tránh kích động ảnh hưởng đến thai nhi và giao hòa với mọi người.

Kiêng đứng giữa cửa nhà

Bà bầu không nên đứng giữa cửa nhà!

Đứng giữa nhà hay giữa cửa nói chung với bất kỳ ai cũng là điều "kém duyên" nếu không phải là những trường hợp cần thiết, có lý do bất khả kháng. Phụ nữ nói chung càng không nên đứng "khơi khơi" giữa nhà hay giữa cửa mà chẳng vì lý do gì, nhất là khi đến thăm nhà người khác. Quan niệm này được cho là bắt nguồn từ "phép tắc" dành cho nữ nhi, tồn tại từ ngày xưa. Phụ nữ hay bà bầu đứng giữa cửa còn được quy vào "tội" cản trở tài lộc, án ngữ đường đi của những điều phước lành vào nhà,...

Thực tế, cho đến nay, loại trừ chuyện "cản trở" hay án ngữ, thiết nghĩ nguyên tắc quan trọng trên cũng vẫn rất cần thiết vì thực nó là phép lịch sự, mà tất cả chúng ta đều cần phải chú ý.

Phải nói rằng, dù trong nhà hay đến thăm bất kỳ gia đình nào hoặc ở những nơi đông đúc, việc đứng ở vị trí phù hợp như một cách thể hiện thái độ lịch sự và là điều chúng ta nên làm. Điều này phản ánh cách ứng xử lịch thiệp của chúng ta với người khác nói chung. Do vậy, các bầu cũng để ý điều này nhé.

Không nên to tiếng trong ngày Tết

Với bà bầu dù nó to hay cãi nhau trong ngày Tết đều không tốt. Vì không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi và còn làm mất không khí vui vẻ trong nhà. Hơn nữa, theo phong tục xưa, bà bầu đầu năm to tiếng thì cả năm bất hòa, gia đình không yên ổn.

Kiêng quét nhà

Theo quan niệm dân gian, quét nhà ngày tết là quét đi tài lộc và vận may của năm mới!

Ngày Tết, không chỉ mẹ bầu mà cả người bình thường cũng nên kiêng quét nhà. Bởi nhiều người cho rằng, nếu quét nhà trong ngày Tết, có nghĩa là đã quét đi tài lộc và vận may trong năm mới. Chính vì vậy, ngày mùng 1 mọi người cố gắng giữ gìn nhà cửa sạch sẽ và tuyệt đối không nên quét nhà nhé!

Kiêng làm vỡ các đồ vật

Ông cha ta quan niệm, sự đổ vỡ vật dụng trong nhà tạo nên sự chia cắt, đứt lìa và là điềm báo không may cho cả năm. Vì thế khị dọn dẹp nhà cửa, các chị em đặc biệt là mẹ bầu cần đặc biệt chú ý với những đồ vật dễ vỡ như đồ thủy tinh, sành sứ…

Để có kỳ nghỉ Tết vui vẻ mẹ bầu cần chú ý các điều cần kiêng!

Trên đây là tổng hợp những điều "cấm kỵ" được lưu truyền từ bao đời nay mà những mẹ bầu cần lưu ý mỗi dịp tết đến xuân về này. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em đã có được câu trả lời chi tiết cho câu hỏi "bà bầu kiếng gì ngày tết" và để năm mới thật suôn sẻ, thì mẹ bầu hãy lưu ý các điều trên nhé! Dù chưa được khoa học kiểm chứng, nhưng người ta có câu “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, mọi sự lưu ý và cẩn thận đều không thừa đâu mẹ bầu nhé! Chúc các mẹ bầu có một năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình và những người thân thương của mình!