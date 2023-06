Bà bầu đến nhà ngày tết có gặp xui xẻo không?

Ở một số vùng miền quan niệm rằng bà bầu không nên đi chúc Tết, cũng như không nên đến nhà người khác chơi Tết. Nhưng họ lại không lí giải được vì sao, chỉ bảo rằng do các cụ ngày xưa đã dạy như vậy. Tuy nhiên, hoàn toàn không có căn cứ khoa học nào cho tục lệ kiêng kị này. Tuy vậy, ở nhiều địa phương lại có quan niệm gia đình nào được bà bầu chúc tết đầu năm sẽ đem lại nhiều may mắn, tài lộc. Tùy thuộc vào từng địa phương mà có những quan niệm, tục lệ khác nhau, cùng với lối sống và tư tưởng hiện đại, câu chuyện bà bầu đến nhà ngày Tết hiện nay đã không còn quá nặng nề, quan trọng, rất nhiều bà bầu vẫn đi tụ họp, du xuân bình thường như những người bình thường khác.

Bà bầu không nên đến nhà ngày tết là quan niệm được truyền miệng!

Bên cạnh đó, theo chuyên gia Nguyễn Song Hà, phong thủy không kiêng bà bầu đi xông nhà, chúc Tết. Thậm chí những nhà buôn bán được bà bầu mở hàng đầu năm sẽ rất may mắn, mang lại gấp đôi tài lộc trong năm mới. Mặc dù vậy mẹ bầu không nên đi xông nhà vì nữ giới mang khí âm trong khi năm mới cần dương thịnh để gặp nhiều may mắn. Đó cũng là lý do những gia đình cẩn thận vẫn thường nhờ một người đàn ông được tuổi đến xông nhà vào ngày đầu năm mới vì đàn ông mang khí dương, mang lại cho gia chủ nhiều vận may trong cả 1 năm.

Ngoài ra, mọi người quan niệm trong tết bà bầu không nên đi xông nhà, chúc Tết vì bà bầu sức khỏe yếu, đi xông nhà vào nửa đêm sẽ không hay lắm.