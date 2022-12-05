Bà bầu đến nhà ngày tết có gặp xui xẻo không?

Ở một số vùng miền quan niệm rằng bà bầu không nên đi chúc Tết, cũng như không nên đến nhà người khác chơi Tết. Nhưng họ lại không lí giải được vì sao, chỉ bảo rằng do các cụ ngày xưa đã dạy như vậy. Tuy nhiên, hoàn toàn không có căn cứ khoa học nào cho tục lệ kiêng kị này. Tuy vậy, ở nhiều địa phương lại có quan niệm gia đình nào được bà bầu chúc tết đầu năm sẽ đem lại nhiều may mắn, tài lộc. Tùy thuộc vào từng địa phương mà có những quan niệm, tục lệ khác nhau, cùng với lối sống và tư tưởng hiện đại, câu chuyện bà bầu đến nhà ngày Tết hiện nay đã không còn quá nặng nề, quan trọng, rất nhiều bà bầu vẫn đi tụ họp, du xuân bình thường như những người bình thường khác.

Ngoài ra, mọi người quan niệm trong tết bà bầu không nên đi xông nhà , chúc Tết vì bà bầu sức khỏe yếu, đi xông nhà vào nửa đêm sẽ không hay lắm.

Bên cạnh đó, theo chuyên gia Nguyễn Song Hà, phong thủy không kiêng bà bầu đi xông nhà, chúc Tết. Thậm chí những nhà buôn bán được bà bầu mở hàng đầu năm sẽ rất may mắn, mang lại gấp đôi tài lộc trong năm mới. Mặc dù vậy mẹ bầu không nên đi xông nhà vì nữ giới mang khí âm trong khi năm mới cần dương thịnh để gặp nhiều may mắn. Đó cũng là lý do những gia đình cẩn thận vẫn thường nhờ một người đàn ông được tuổi đến xông nhà vào ngày đầu năm mới vì đàn ông mang khí dương, mang lại cho gia chủ nhiều vận may trong cả 1 năm.

Tóm lại, như đã nói ở trên, có những quan niệm xưa cũ cũng đã dần mai một, và trong những ngày Tết, bà bầu vẫn có thể đến nhà người thân, họ hàng, bạn bè để chúc Tết, họp mặt. Tuy nhiên vẫn có những kiêng kỵ nhất định mà các mẹ bầu cần lưu ý.

Những điều mà mẹ bầu cần lưu ý trong những ngày đầu năm mới

Bà bầu không nên đến vào ngày mùng 1 Tết

Bà bầu không nên đến "xông nhà" nhà ngày 1 Tết!

Ngày mùng 1 Tết là thời gian để gia chủ đón tiếp người được mời đến “xông nhà”. Theo đó, người được mời đến “xông nhà” là người tài giỏi, ưu tú, cả năm gia chủ sẽ được hưởng những điều tốt đẹp như cơ thể khỏe mạnh, làm ăn phát tài, con cái học hành tấn tới…

Nhiều gia đình còn cẩn thận đi xem trước người tuổi gì xông nhà thì hợp để còn nhờ ai đó sáng mồng 1 qua chúc tết sớm. Người xông nhà phần lớn là đàn ông vì là trụ cột gia đình, ít khi là phụ nữ và đặc biệt kiêng kị bà bầu. Bởi người ta kiêng “sinh dữ, tử lành”, thế nên nếu bà bầu đến nhà ngày Tết vào mùng 1 để “xông nhà”, có ý nghĩa không lành, gặp nhiều điều xui xẻo trong năm mới.

Mặc dù có thể mẹ bầu thấy các điều trên là vô lý, nhưng người ta thường có câu “đất có lề, quê có thói”. Vì thế mẹ bầu cần tìm hiểu kĩ về các phong tục để tránh xảy ra những chuyện không hay. Bởi với người Việt Nam nói chung, không chỉ kiêng bà bầu đến chơi nhà đầu năm nhất là ngày mùng 1 Tết mà còn kiêng kị rất nhiều thứ khác.

Hơn nữa, ở mỗi vùng quê có một phong tục khác nhau, được truyền lại lâu đời nên dù không đúng cũng rất khó thay đổi. Dù sao thì mỗi năm chỉ có một ngày mồng 1 tết, mà có phải năm nào cũng có bầu, do đó các chị em nên để ý một chút tới những điều mọi người kiêng kị, để năm mới được suôn sẻ và thuận lợi hơn.

Không nên mặc đồ màu trắng hoặc màu đen trong những ngày đầu năm

Bà bầu không nên mặc đồ đen hoặc trắng đến nhà khác chơi Tết!

Đối với những người bình thường thì trang phục ngày Tết không có điều cấm kỵ, nhưng đối với mẹ bầu thì khác, cần kiêng mặc hai màu trắng và đen. Bởi theo quan niệm của người xưa, màu trắng và đen là màu của tang lễ và sự chết chóc nên không được dùng vào dịp đầu năm. Tuy nhiên, nhiều mẹ bầu lại thường hay chọn mặc màu đen để người được thọn gọn và sạch sẽ, nên rất dễ phạm phải sai lầm này.

Vì vậy, nếu bạn chưa rõ về phong tục tập quán của quê hương mình thì nên hỏi mẹ, để được tư vấn và biết rõ hơn. Ngoài màu trắng và đen thì mẹ bầu có thể mặc các trang phục đơn giản là đầm, váy có màu đơn sắc và không kém phần tươi tắn như: hồng, đỏ, vàng, xanh,… vừa mang đến sự sang trọng, trẻ trung, mà lại còn thanh lịch cho mẹ bầu nhé.

Bà bầu nên luôn vui vẻ trong ngày Tết!

Kiêng quét nhà 3 ngày đầu năm

Người Việt có phong tục kiêng quét nhà vào 3 ngày đầu năm. Bởi lộc năm mới vào nhà, nếu quét nhà tức là đuổi may mắn đi. Vì vậy, mẹ bầu cũng nên biết đến kiêng kỵ cho bà bầu này để giúp bản thân được chu đáo hơn trong ngày Tết nhà chồng.

Bên cạnh việc kiêng đến chơi nhà vào ngày 1 Tết, không mặc đồ màu trắng hoặc đen, không quét nhà thì các mẹ bầu cũng nên lưu ý không nên nói to tiếng, hay làm vỡ đồ vật khi đến nhà người khác chơi. Vì đây cũng là những điều tối kỵ, tượng cho sự bất hòa, sự chia cắt, đứt lìa và là điềm báo không may cho cả năm.

Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ phần nào giúp các mẹ bầu có câu trả lời hợp lý cho thắc mắc "bà bầu đến nhà ngày tết có xui xẻo không?" và tự chuẩn bị được cho mình một "kiến thức" tinh tế, để tránh được những điều mà nhiều gia đình kiêng kị nhé. Và dù đúng dù sai thì "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", các chị em hãy cứ thử lưu ý nhé! Chúc các chị em có một mùa tết ấm no và hạnh phúc bên gia đình và người thương!