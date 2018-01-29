Bà bầu có nên đi xông nhà ngày Tết?

Xông đất đầu năm là một trong những tục được ông cha lưu truyền đến ngày nay. Người dân Việt tin rằng, xông đất có ảnh hưởng sâu sắc đến vận mệnh của gia chủ trong cả năm. Thời gian xông đất là bắt đầu từ sau giao thừa trở đi, đây thời điểm năm cũ đã qua và năm mới đến.

Tục xông đất đầu năm là để cầu thịnh vượng, an khang và hạnh phúc cho cả năm. Vì thế, để hiểu rõ bà bầu có nên xông nhà ngày Tết không thì các chị em phải hiểu rõ tục xông đất đầu năm là gì? Như vậy, mới có thể đưa ra câu câu trả lời thỏa đáng.

Thời xưa, có 2 cách chọn người tốt vía để xông đất đầu năm. Một là kẻ làm quan, có học, chọn người xông đất có tuổi hợp tuổi với chủ nhà. Hai là người dân lao động thì phải khỏe mạnh, tốt tính, gia cảnh khấm khá, hòa thuận, là đàn ông trụ cột trong gia đình.

Người xông đất là đầu tiên đến nhà gia chủ trong năm mới. Người này được lựa chọn kỹ để đảm bảo mang may mắn và thịnh vượng cho gia chủ, phải có tuổi hợp với chủ nhà và con vật đại diện của năm đó, tránh tuổi “tứ hành xung”. Hơn nữa, người được chọn để xông đất cũng phải rất vui vẻ, rộng rãi, hạnh phúc thì gia chủ mới luôn may mắn, sung túc cả năm.

Nếu người xông đất không phải là người trong gia đình thì thời gian xông đất tốt nhất là vào sáng mùng một Tết. Người đi xông đất cần ăn mặc lịch sự, sẽ gửi lời cầu chúc tốt đẹp dành cho gia chủ và mang theo một chút quà Tết. Quà ở chỉ có tính tượng trưng và phụ thuộc vào mức độ quen biết gia chủ thân hay sơ có thể là một chai rượu Tết, một gói trà ngon, một chiếc bánh chưng. Nhà nào đã có người đến xông đất rồi thì việc tiếp khách trong ngày mùng một Tết không có ảnh hưởng gì đến gia chủ kể cả người tốt vía lẫn xấu vía.

Xông đấy ngày Tết mang lại may mắn cả năm cho gia chủ. Ảnh internet

Những người mà gia đình mình có những chuyện không hay xảy ra trong năm qua thường tránh xông nhà người khác ngày mùng một Tết để tránh mang xui xẻo đến cho người khác. Bên cạnh đó, gia đình người Việt cũng rất kỵ những người có phẩm chất đạo đức không tốt, lười biếng đến xông nhà.

Bà bầu có nên xông nhà ngày Tết?

Theo đó, bà bầu xông nhà đầu năm là điều tối kị đối với gia chủ. Thậm chí cả ngày mùng 1 Tết mà có bà bầu tới gia chủ cũng không vui rồi. Bởi người ta cho rằng “sinh dữ, tử lành”, thế nên nếu bà bầu tới nhà thì sẽ mang lại những điềm không may.

Hơn nữa, khi mang bầu người ta cho rằng thân thể không “sạch sẽ”, nếu đến chúc Tết, cả năm đó gia đình sẽ làm ăn không thuận lợi dễ thất bát. Vì thế, nếu muốn đi chơi hoặc đi chúc Tết, mùng 2 mẹ bầu hãy nên đi.

Gia đình hạnh phúc cả năm nếu chọn người xông đất hợp tuổi. Ảnh internet

Còn một lý do nữa mà mẹ bầu không nên đi chúc Tết đó là vì mẹ bầu là con gái, không phải người trụ cột trong gia đình. Nếu bà bầu đi chúc Tết sẽ mang ý nghĩa là cả năm không quyết đoán, luôn phải phụ thuộc vào người khác, không thể tự chủ về kinh tế, làm ăn không may mắn.

Người ta nói “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, điều này chưa hẳn đã sai. Do đó, để tránh làm ảnh hưởng đến gia đình người khác, tốt nhất trong dịp lễ Tết các mẹ bầu không nên đi chúc Tết nhé! Vì chẳng may có chuyện gì họ lại đổ tại mình xui xẻo.