Bà bầu nên ăn gì trong ngày Tết để tốt cho sức khỏe và thai nhi

Mang thai đã mệt mỏi, ngày Tết bận rộn lại càng khiến các mẹ bầu mệt mỏi hơn. Vì thế, Tết mẹ bầu cần phải ăn uống đầy đủ để có sức khỏe thật tốt, không khí gia đình luôn ấm cúng, vui vẻ, rộn rã tiếng cười. Để làm được đều này, các chị em cần phải biết mẹ bầu nên ăn gì trong ngày Tết, để lên thực đơn dinh dưỡng thật khoa học.

Do đó, thay vì bị quyến rũ bởi các loại mứt, bánh kẹo ngọt, nước ngọt, nước uống có ga và các loại đồ ăn sẵn, không tốt cho sức khoẻ, dễ mắc bệnh tiểu đường thai kỳ thì mẹ hãy ăn thật nhiều trái cây để bổ sung vitamin và khoáng chất cần thiết tốt cho sức khỏe và sự phát triển của thai nhi. Các loại trái có màu xanh, vàng, đỏ như đu đủ, ổi, bưởi, lê, quýt… cung cấp nhiều vitamin A và C, giúp sáng mắt và tăng sức đề kháng cho mẹ bầu. Còn cam, chuối, dừa cung cấp lượng lớn axit folic, hạn chế thai nhi bị dị tật ống thần kinh.

Rất nhiều món ăn ngon miệng đặc trưng của ngày Tết như bánh chưng, dưa hành muối, nem chua… khiến mẹ bầu khó chịu. Tuy nhiên, ngày Tết cũng có rất nhiều loại trái cây được mua về để thờ cúng và mời khách. Mẹ bầu hãy tận dụng để bổ sung nguồn dinh dưỡng lành mạnh cho cơ thể.

Các loại hạt

Ngày Tết trong các gia đình đều có sẵn các loại hạt như hạt dưa, hướng dương, đậu, hạt bầu… là những món ăn vặt để trò chuyện tiếp khách. Những loại hạt này rất giàu chất dinh dưỡng, cung cấp năng lượng, sức khỏe cho các mẹ bầu trong thai kỳ.

Các loại hạt đậu: Đậu nành, đậu xanh, lạc rang… là thực phẩm tuyệt vời cho bà bầu và thai nhi vì chứa đạm, Canxi, kẽm và các chất khoáng cần thiết để ngăn ngừa nguy cơ sinh non, con nhẹ cân và chuyển dạ kéo dài.

Hạnh nhân: Chứa nhiều Omega-3, polate và axit folic tốt cho sự phát triển trí thông minh và ngăn ngừa dị tật ống thần kinh của trẻ nhỏ.

Hạt dẻ: Chứa rất nhiều protein, chất béo, Canxi, sắt, phốt pho, kẽm cùng các loại vitamin giúp điều hòa tuần hoàn máu, kích thích thận và cung cấp các chất dinh dưỡng cho cơ bắp. Khi ăn loại hạt này, sẽ giúp cho xương của mẹ bầu chắc hơn và giảm mệt mỏi, nôn nghén.

Các loại hạt trong ngày Tết cũng rất tốt cho mẹ bầu. Ảnh internet

Hạt hướng dương: Rất giàu protein nhưng lại chứa ít năng lượng, giúp mẹ bầu kiểm soát cân nặng tốt. Bên cạnh đó loại hạt này còn giàu vitamin E, giúp duy trì sức bền, làm giảm nguy cơ sảy thai và rất hữu ích cho việc duy trì sắc đẹp. Ngoài ra, hạt hướng dương còn chứa sắt, kẽm, kali, magie giúp chống thiếu máu, giảm mệt mỏi.

Hạt dưa hấu và hạt bí đỏ: Cung cấp một lượng dinh dưỡng đa dạng, bao gồm các chất như kali, sắt, các vitamin tan trong chất béo cần thiết có tác dụng duy trì hoạt động của cơ thể, giúp tinh thần thoải mái, thư giãn cho mẹ bầu.

Hạt sen: Giàu canxi, protein và phốt pho tốt cho thận, lá lách, hệ thống thần kinh, đặc biệt tốt cho tinh thần của các và thai nhi.

Quả óc chó: Dồi dào omega-3 và vitamin E, là một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho sự phát triển hệ thần kinh và trí thông minh của thai nhi.

Một số lưu ý khi cho mẹ bầu khi ăn uống trong ngày Tết

Để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình và thai nhi, khi ăn uống trong ngày Tết, mẹ bầu cần lưu ý các điều sau:

- Không uống rượu, bia, cà phê, các chất kích thích… vì chúng là một trong những nguyên nhân khiến cho mẹ bầu sảy thai.

- Không ăn nem chua nếu như chưa được chế biến qua nhiệt. Hệ tiêu hóa của mẹ bầu thường kém, nếu ăn loại thực phẩm này dễ bị đau bụng, co thắt dạ dày, ảnh hướng đến thai nhi.

Bà bầu không nên ăn nem chua chưa qua chế biến nhiệt. Ảnh internet

- Không nên ăn quá nhiều bánh chưng, dưa muối… gây ợ nóng trong người, đầy hơi, khó tiêu…

- Không ăn thịt xông khói và đồ đóng gói sẵn, nhiều dầu mỡ có thể sẽ làm gia tăng chứng ốm nghén, nôn ói của mẹ bầu.

Qua những thông tin bài viết cung cấp, hy vọng các chị em đã biết được bà bầu nên ăn gì trong ngày Tết là tốt nhất, để có thể cân đối chế độ dinh dưỡng hàng ngày cho phù hợp.