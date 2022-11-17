Những dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh, mẹ bầu đã biết chưa?

Mẹ bầu 17/11/2022 15:05

Khó có thể trả lời chính xác từ thời điểm xuất hiện những dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh, mẹ bầu phải chờ bao lâu nữa mới được gặp mặt con. Tuy nhiên, khi xuất hiện những dấu hiệu đó có nghĩa là thời gian bạn gặp con sẽ không còn xa nữa. Cụ thể thế nào, hãy cùng khám phá ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Nội dung bài viết

Chuyển dạ là gì?

Những dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh, mẹ bầu đã biết chưa? - Ảnh 1
 Chuyển dạ là các dấu hiệu báo hiệu bé sắp chào đời!

Chuyển dạ là một loạt hiện tượng diễn ra ở phụ nữ mang thai trong giai đoạn cuối của thai kỳ làm cho thai nhi và bánh nhau được đưa ra khỏi buồng tử cung qua đường âm đạo.

- Chuyển dạ sinh đủ tháng khi tuổi thai từ 38 – 42 tuần (trung bình 40 tuần sẽ là ngày sinh dự kiến), khi đó thai nhi đã trưởng thành và có khả năng sống độc lập khỏe mạnh ngoài tử cung.

- Sinh non khi tuổi thai từ 23 – 37 tuần, thai nhi có thể sống được.

- Sinh già tháng khi tuổi thai ≥ 42 tuần.

Chẩn đoán sự chuyển dạ không chính xác có thể dẫn đến sự lo lắng cho chính mẹ bầu cùng người thân hoặc xử trí can thiệp không cần thiết làm ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn của mẹ và con. Chính vì vậy, mẹ cần "thuộc lòng" những dấu hiệu chuyển dạ, sắp sinh để có sự chuẩn bị tốt nhất nhé!          

Các dấu hiệu sắp sinh mà mẹ cần biết

Bụng bầu tụt xuống, sa bụng

Đây là một trong những dấu hiệu chuyển sạ sắp sinh đầu tiên. Vì một vài tuần trước khi bé chào đời sẽ dịch chuyển xuống phía dưới trong khung xương chậu. Nên bạn sẽ có cảm giác phần khung xương chậu nặng nề hơn, kèm với đó là việc đi lại cũng khó khăn và lạch bạch hơn.

Cổ tử cung bắt đầu mở

Cổ tử cung mở ra chuẩn bị sinh
Cổ tử cung mở ra khi có dấu hiệu chuyển dạ!

Mẹ bầu sẽ cảm thấy cổ tử cung mở rộng hơn trong vài ngày hay vài tuần trước đó. Tuy nhiên, tốc độ mở ở mỗi mẹ bầu cũng sẽ nhanh chậm khác nhau. Nếu có lịch khám thai vào thời điểm này, bác sĩ sẽ kiểm tra độ mở cổ tử cung cho mẹ bầu.

Bên cạnh đó, bà bầu thường được nghe nói nhiều đến độ xóa cổ tử cung ở thai kỳ cuối. Điều này có nghĩa là nếu xóa 100% hoặc xóa hoàn toàn có nghĩa là cổ tử cung của bạn đã khá mỏng và sắp chuyển dạ để sinh.

Không tăng cân

Cân nặng của mẹ có xu hướng tăng chậm ở chu kỳ cuối, hoặc có khi tụt vài kg, sự sụt cân này có thể là do lượng nước ối giảm xuống để chuẩn bị cho giai đoạn vượt cạn sắp tới.

Luôn thấy mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi

Những dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh, mẹ bầu đã biết chưa? - Ảnh 3
 Mẹ bầu sẽ mệt mỏi và khó ngon giấc vào ban đêm!

Một số mẹ bầu sẽ có cảm giác mệt mỏi như trong tam cá nguyệt đầu tiên, bụng ngày càng to, cồng kềnh, sẽ làm mẹ khó có thể ngon giấc vào ban đêm trong suốt những tuần cuối thai kỳ. Vì vậy, mẹ bầu sẽ luôn mệt mỏi và muốn chợp mắt bất cứ lúc nào có thể.

Các khớp giãn ra

Trong suốt thai kỳ, hormone relaxin đã giúp cho các dây chằng trở nên mềm và giãn hơn. Vì thế khi thấy các khớp của mình nới lỏng ra, thì mẹ bầu không nên quá lo lắng. Đây chỉ là một phản ứng tự nhiên nhằm giúp khung xương chậu mở rộng và là dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh rõ ràng nhất.

Chuột rút và đau lưng nhiều hơn

Mẹ bầu đau lưng nhiều hơn
Mẹ bầu sẽ cảm thấy đau lưng và bị chuột rút nhiều hơn!

Khi sắp sinh, mẹ bầu sẽ cảm thấy mình bị chuột rút, đau hai bên háng và phần lưng nhiều hơn. Đặc biệt, nếu là lần đầu mang thai, thì đây là một trong những dấu hiệu chuyển dạ sinh con khá chính xác. Lúc này, các cơ khớp ở vùng xương chậu và tử cung bị kéo căng để chuẩn bị cho bé chào đời.

 

Xuất hiện sữa non

Thông thường các mẹ có sữa non khoảng trước khi sinh 2-3 tuần và sữa ở thai con rạ sẽ nhiều hơn thai con so. Sữa non cung cấp lượng kháng thể lớn cho bé. Đây có thể được coi là một loại vắc xin tự nhiên an toàn tuyệt đối với trẻ sơ sinh.

Cơn co thắt ngày càng mạnh và liên tục

Những dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh, mẹ bầu đã biết chưa? - Ảnh 5
 Các cơn co thắt xuất hiện nhiều và mạnh hơn, đi kèm với đó là chứng tiêu chảy của mẹ!

Các cơn co thắt chính là một trong những dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh rõ ràng nhất. Mẹ sẽ cảm thấy đau quặn thắt như thể các cơ trong tử cung đang siết chặt để chuẩn bị “tống” bé ra ngoài. Việc này “vô tình” làm cho toàn bộ cơ trong cơ thể cũng không được “nghỉ ngơi”, bao gồm cả vùng trực tràng, dẫn đến việc khiến mẹ bị tiêu chảy. Tuy nhiên, đến khi bé yêu chào đời thì dấu hiệu này sẽ kết thúc.

Dịch nhầy âm đạo thay đổi màu sắc và độ kết dính

Thông thường, vài ngày trước khi sinh, âm đạo của bà bầu sẽ tiết nhiều dịch hơn và hơi đặc một chút, hiện tượng này nhằm để bịt kín cổ tử cung, ngăn ngừa viêm nhiễm và sẽ bong ra trong tử cung. Phần chất nhầy sẽ có màu vàng nhạt như lòng trắng trứng. Một số trường hợp chất nhầy bong ra sẽ lẫn một chút máu. Dấu hiệu này được gọi là “máu báo sắp sinh” và là tín hiệu tốt cho cuộc vượt cạn sắp bắt đầu. Có thể nói, ra máu âm đạo là một dấu hiệu chuyển dạ quan trọng, vì thế mẹ cần thông báo với bác sĩ để được kiểm tra và theo dõi kịp thời nhé!

 

Vỡ nước ối

Vỡ ối là dấu hiệu sắp sinh chuẩn xác
Vỡ ối là dấu hiệu sắp sinh chuẩn xác nhất!

Tùy tình trạng thai kỳ mà nước ối chảy nhiều hay ít. Thông thường khi túi ối vỡ ra, mẹ bầu sẽ có cảm giác một dòng nước chảy ra nhanh và mạnh từ đường âm đạo nhưng không hề thấy đau đớn. Hoặc ở một số mẹ bầu khác chỉ thấy nước chảy ra thành dòng nhỏ, chầm chậm xuống dưới chân. Vỡ ối ở bất kỳ thời điểm nào đều có thể ảnh hưởng đến thai nhi và tạo điều kiện cho vi trùng, vi khuẩn xâm nhập bởi vậy khi có dấu hiệu vỡ ối mẹ cần nhanh chóng đến ngay cơ sở y tế uy tín.

Thông thường, sau khi vỡ ối, em bé sẽ được chào đời ngay hoặc mất một vài giờ sau đó. Chính vì vậy, nếu thấy dấu hiệu này thì chứng tỏ bạn sẽ sớm được gặp mặt bé con rồi đấy.

Tóm lại, khi nhận thấy một trong những dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh ở trên, mẹ bầu cần nhanh chóng thông báo cho người thân và tới bệnh viện phụ sản gần nhất để được bác sĩ sản khoa thăm khám kịp thời nhé! Chúc các mẹ bầu có lần vượt cạn thành công, mẹ tròn con vuông nhé!

Tìm hiểu cách điều trị Polyp cổ tử cung hiệu quả mà các chị em cần biết!

Tìm hiểu cách điều trị Polyp cổ tử cung hiệu quả mà các chị em cần biết!

Để loại bỏ khối Polyp hoàn toàn, không tái phát trở lại, là điều mà bất kỳ nào chị em nào cũng mong muốn khi mắc phải căn bệnh này. Vậy đâu là giải pháp điều trị cho căn bệnh này?

Xem thêm
Từ khóa:   dấu hiệu chuyển dạ các dấu hiệu chuyển dạ dấu hiệu sắp sinh những dấu hiệu sắp sinh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 39 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 48 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 57 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 1 giờ 18 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 1 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ