Những dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh, mẹ bầu đã biết chưa?

- Sinh già tháng khi tuổi thai ≥ 42 tuần.

Chẩn đoán sự chuyển dạ không chính xác có thể dẫn đến sự lo lắng cho chính mẹ bầu cùng người thân hoặc xử trí can thiệp không cần thiết làm ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn của mẹ và con. Chính vì vậy, mẹ cần "thuộc lòng" những dấu hiệu chuyển dạ, sắp sinh để có sự chuẩn bị tốt nhất nhé!

Các dấu hiệu sắp sinh mà mẹ cần biết

Bụng bầu tụt xuống, sa bụng

Đây là một trong những dấu hiệu chuyển sạ sắp sinh đầu tiên. Vì một vài tuần trước khi bé chào đời sẽ dịch chuyển xuống phía dưới trong khung xương chậu. Nên bạn sẽ có cảm giác phần khung xương chậu nặng nề hơn, kèm với đó là việc đi lại cũng khó khăn và lạch bạch hơn.

Cổ tử cung bắt đầu mở

Cổ tử cung mở ra khi có dấu hiệu chuyển dạ!

Mẹ bầu sẽ cảm thấy cổ tử cung mở rộng hơn trong vài ngày hay vài tuần trước đó. Tuy nhiên, tốc độ mở ở mỗi mẹ bầu cũng sẽ nhanh chậm khác nhau. Nếu có lịch khám thai vào thời điểm này, bác sĩ sẽ kiểm tra độ mở cổ tử cung cho mẹ bầu.

Bên cạnh đó, bà bầu thường được nghe nói nhiều đến độ xóa cổ tử cung ở thai kỳ cuối. Điều này có nghĩa là nếu xóa 100% hoặc xóa hoàn toàn có nghĩa là cổ tử cung của bạn đã khá mỏng và sắp chuyển dạ để sinh.

Không tăng cân

Cân nặng của mẹ có xu hướng tăng chậm ở chu kỳ cuối, hoặc có khi tụt vài kg, sự sụt cân này có thể là do lượng nước ối giảm xuống để chuẩn bị cho giai đoạn vượt cạn sắp tới.

Luôn thấy mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi

Mẹ bầu sẽ mệt mỏi và khó ngon giấc vào ban đêm!

Một số mẹ bầu sẽ có cảm giác mệt mỏi như trong tam cá nguyệt đầu tiên, bụng ngày càng to, cồng kềnh, sẽ làm mẹ khó có thể ngon giấc vào ban đêm trong suốt những tuần cuối thai kỳ. Vì vậy, mẹ bầu sẽ luôn mệt mỏi và muốn chợp mắt bất cứ lúc nào có thể.

Các khớp giãn ra

Trong suốt thai kỳ, hormone relaxin đã giúp cho các dây chằng trở nên mềm và giãn hơn. Vì thế khi thấy các khớp của mình nới lỏng ra, thì mẹ bầu không nên quá lo lắng. Đây chỉ là một phản ứng tự nhiên nhằm giúp khung xương chậu mở rộng và là dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh rõ ràng nhất.

Chuột rút và đau lưng nhiều hơn

Mẹ bầu sẽ cảm thấy đau lưng và bị chuột rút nhiều hơn!

Khi sắp sinh, mẹ bầu sẽ cảm thấy mình bị chuột rút, đau hai bên háng và phần lưng nhiều hơn. Đặc biệt, nếu là lần đầu mang thai, thì đây là một trong những dấu hiệu chuyển dạ sinh con khá chính xác. Lúc này, các cơ khớp ở vùng xương chậu và tử cung bị kéo căng để chuẩn bị cho bé chào đời.

Xuất hiện sữa non

Thông thường các mẹ có sữa non khoảng trước khi sinh 2-3 tuần và sữa ở thai con rạ sẽ nhiều hơn thai con so. Sữa non cung cấp lượng kháng thể lớn cho bé. Đây có thể được coi là một loại vắc xin tự nhiên an toàn tuyệt đối với trẻ sơ sinh.

Cơn co thắt ngày càng mạnh và liên tục

Các cơn co thắt xuất hiện nhiều và mạnh hơn, đi kèm với đó là chứng tiêu chảy của mẹ!

Các cơn co thắt chính là một trong những dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh rõ ràng nhất. Mẹ sẽ cảm thấy đau quặn thắt như thể các cơ trong tử cung đang siết chặt để chuẩn bị “tống” bé ra ngoài. Việc này “vô tình” làm cho toàn bộ cơ trong cơ thể cũng không được “nghỉ ngơi”, bao gồm cả vùng trực tràng, dẫn đến việc khiến mẹ bị tiêu chảy. Tuy nhiên, đến khi bé yêu chào đời thì dấu hiệu này sẽ kết thúc.

Dịch nhầy âm đạo thay đổi màu sắc và độ kết dính

Thông thường, vài ngày trước khi sinh, âm đạo của bà bầu sẽ tiết nhiều dịch hơn và hơi đặc một chút, hiện tượng này nhằm để bịt kín cổ tử cung, ngăn ngừa viêm nhiễm và sẽ bong ra trong tử cung. Phần chất nhầy sẽ có màu vàng nhạt như lòng trắng trứng. Một số trường hợp chất nhầy bong ra sẽ lẫn một chút máu. Dấu hiệu này được gọi là “máu báo sắp sinh” và là tín hiệu tốt cho cuộc vượt cạn sắp bắt đầu. Có thể nói, ra máu âm đạo là một dấu hiệu chuyển dạ quan trọng, vì thế mẹ cần thông báo với bác sĩ để được kiểm tra và theo dõi kịp thời nhé!

Vỡ nước ối

Vỡ ối là dấu hiệu sắp sinh chuẩn xác nhất!

Tùy tình trạng thai kỳ mà nước ối chảy nhiều hay ít. Thông thường khi túi ối vỡ ra, mẹ bầu sẽ có cảm giác một dòng nước chảy ra nhanh và mạnh từ đường âm đạo nhưng không hề thấy đau đớn. Hoặc ở một số mẹ bầu khác chỉ thấy nước chảy ra thành dòng nhỏ, chầm chậm xuống dưới chân. Vỡ ối ở bất kỳ thời điểm nào đều có thể ảnh hưởng đến thai nhi và tạo điều kiện cho vi trùng, vi khuẩn xâm nhập bởi vậy khi có dấu hiệu vỡ ối mẹ cần nhanh chóng đến ngay cơ sở y tế uy tín.

Thông thường, sau khi vỡ ối, em bé sẽ được chào đời ngay hoặc mất một vài giờ sau đó. Chính vì vậy, nếu thấy dấu hiệu này thì chứng tỏ bạn sẽ sớm được gặp mặt bé con rồi đấy.

Tóm lại, khi nhận thấy một trong những dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh ở trên, mẹ bầu cần nhanh chóng thông báo cho người thân và tới bệnh viện phụ sản gần nhất để được bác sĩ sản khoa thăm khám kịp thời nhé! Chúc các mẹ bầu của Phụ nữ và Gia đình có lần vượt cạn thành công, mẹ tròn con vuông nhé!