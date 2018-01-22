Đặt tên cho bé vô cùng quan trọng vì không chỉ có hàm ý mang đến những điều may mắn trong cuộc sống mà còn tạo ra nhiều thuận lợi và thành công trong sự nghiệp. Vì thế, làm sao để đặt tên cho bé sinh năm 2018 hợp phong thủy, mang đến những điều tốt lành nhất cho con thì bạn hãy tìm hiểu cụ thể nhé!

Năm 2018 là năm Mậu Tuất, những người tuổi này sẽ rất chú trọng đến nhân tình, đạo nghĩa, rất thẳng thắn và thành thực. Họ rất trung thành và dám hy sinh tất cả cho những người mình yêu quý và tôn trọng. Nếu bạn đang có dự định sinh em bé vào năm 2018 (bắt đầu vào ngày 16 tháng 2 dương lịch đến ngày 02 tháng 2 năm 2019 dương lịch) thì bé yêu của bạn sẽ mang mệnh Mộc (Bình địa Mộc – Gỗ đồng bằng). Và khi đặt tên cho bé sinh năm 2018 hợp phong thủy thì bạn cần lưu ý các điều sau: Cách đặt tên cho bé sinh năm 2018 hợp phong thủy Đặt tên con hợp phong thủy sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Ảnh internet Những cái tên liên quan đến cây cối, hoa lá và màu xanh như Đông, Nam, Xuân, Tùng Đào, Lan, Hồng, Mai, Bách, Dương, Phúc, Trúc, Quỳnh, Thảo, Thanh, Khôi, Lâm, Cúc, Huệ, Hương, Lan, Ly… sẽ rất hợp với mạng Mộc của bé trong năm 2018 này.

Bên cạnh đó, cha mẹ có thể đặt tên cho bé yêu sinh năm Mậu Tuất 2018 theo tam hợp. Ví dụ như tuổi Tuất tam hợp với các tuổi Ngọ, Dần nên đặt tên cho bé có các chữ liên quan tới bộ tam hợp: Tuấn, Đằng, Hổ, Khiên, Hoa… sẽ gặp thuận lợi trong cuộc sống hơn. Hoặc đặt tên chứa chữ thuộc bộ Nhân, Tiểu, Thiếu, Sĩ, Thần sẽ mang may mắn, hưng thịnh đến với vận mệnh của người tuổi Tuất. Còn muốn cuộc sống ấm no, sung túc cũng có thể đặt tên có chữ trong bộ Tâm, Nhục như: Tất, Chí, Trung, Hằng, Ân, Từ, Huệ, Tuệ, Dục, Hữu, Thắng, Năng, Thanh… Đặt tên cho bé tuổi Mậu Tuất 2018 cần tránh những tên gì? Năm 2018 là mạng Mộc nên đặt tên cần tránh bộ tứ hành xung là Thìn - Sửu - Mùi. Ảnh internet Để tránh phạm phải những điều xung khắc, không tốt cho đường sức khỏe và công danh thì khi đặt tên cho bé sinh năm 2018 hợp phong thủy cần tránh những cái tên sau đây:

- Những tên tứ hành xung với tuổi Tuất là Thìn - Sửu - Mùi, khi đặt tên cho bé bạn nên tránh những tên liên quan đến các tuổi này như: Thìn, Thiện, Nghĩa, Phú… - Đồng thời tránh đặt tên mang tính chất bi thương. Gợi ý những cái tên nên đặt cho bé trong năm 2018 Đối với bé gái sinh trong năm 2018 bạn nên đặt những cái tên sau đây: Tên Chi và các tên đệm là: Thùy, Thúy, Thảo, Diệp, Xuyến: Những cái tên này có nghĩa mong con luôn dịu dàng, đảm đang, thông minh, xinh đẹp và tốt bụng.

Tên Dương và tên đệm là Ánh, Hướng: Có nghĩa là mang đến sự ấm áp, mầm mon vươn trồi, đầy sức sống mạnh mẽ.

Tên Hương và tên đệm là Linh, Quỳnh: Có nghĩa là báu vật, tỏa hương sắc ngào ngạt cho đời.

Tên Mai và tên đệm là Bích, Ánh, Thanh, Ngọc: Có ý nghĩa là mang đến tia hy vọng cho đời, có cuộc sống sung sướng, luôn được trân trọng. Ngoài ra còn có nhiều cái tên như: Lan, Thảo, Xuân… cũng là những cái tên đẹp nên đặt cho bé vào năm 2018. Tên Chi đẹp dành con gái. Ảnh internet Những cái tên hay và ý nghĩa dành cho tên bé trai như: Tên là Bách và tên đệm là Hoàng, Tùng, Lâm: Có nghĩa là con trai cưng như một cây gỗ quý trong rừng, vững chắc, lớn lên sống như một chính nhân quân tử, một vị trượng phu.

An Bằng: Có nghĩa là lớn lên trong sự trọn vẹn, bình yên.

Đức Bình: Có nghĩa là sống ngay thẳng, có đức độ, từ bi.

Tên Đạt và tên đệm là Duy, Phát, An: Có ý nghĩa là chàng trai thông minh, tấn tới và một tương lai tươi sáng, luôn sống trong sự bình yên, trọn vẹn. Ngoài ra còn có nhiều cái tên như Bảo Dương, Thiện Nhân, Gia Phúc, Thanh Khôi, Thanh Tùng… cũng sẽ mang lại nhiều điều may mắn cho con trai trong năm 2018. Hy vọng với những thông tin mà bài viết chia sẻ, các bạn đã biết cách đặt tên cho bé sinh năm 2018 hợp phong thủy hay và ý nghĩa nhất.

Muốn có con sớm thì làm sao để “yêu” bách phát bách trúng? Muốn có con sớm thì chuyện “ấy” phải được lên kế hoạch trước, chọn đúng thời điểm vàng để “yêu”, như vậy mới sớm gặt hái được thành quả.

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