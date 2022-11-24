“Truy tìm” các cách tăng khả năng thụ thai tự nhiên hiệu quả

Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Sức khỏe Hoa Kỳ, có đến 15% các cặp vợ chồng bị ảnh hưởng bởi các vấn đề vô sinh hiếm muộn. Chính vì vậy, hy vọng thu thai tự nhiên thành công luôn là ước muốn của nhiều vợ chồng trẻ.

Đây là một trong những cách tăng khả năng thụ thai tự nhiên cao, có thể chính xác lên tới 90%. Bởi đây là cơ hội thiết thực, giúp trứng dễ dàng gặp tế bào tinh trùng để thụ thai.

Nhưng đừng quá lo lắng, với y học hiện đại như hiện nay, cùng những mẹo nhỏ trong cuộc sống sắp được chia sẻ dưới đây sẽ có thể giúp vợ chồng bạn tăng khả năng thụ tha i, sớm có thêm thành viên mới nhé.

Trong 1 táng thì cơ thể người phụ nữ chỉ rụng trứng 1 lần, tế bào trứng chỉ sống được trong khoảng 24 giờ, nhưng tinh trùng có thể sống tới 3 ngày. Vì thế, tính chính xác ngày rụng trứng thì khả năng thụ thai càng cao. Do đó, thời gian để quan hệ tốt nhất khoảng 2-3 ngày trước khi rụng trứng, trong khi rụng trứng và sau khi rụng trứng 1 ngày. Cách tính ngày rụng trứng như sau: Ngày rụng trứng = Số ngày của 1 vòng kinh – 14.

Ngủ ngon và đủ giấc

Giấc ngủ có ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe sinh sản!

Có thể bạn nghe có vẻ vô lý, tại sao ngủ đủ giấc có thể làm tăng khả năng thụ thai tự nhiên. Bởi nếu mất bị mất ngủ, cơ thể khó tái tạo lại năng lượng để phục vụ chất lượng cuộc sống. Về lâu dài sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe nói chúng và sức khỏe sinh sản nói riêng. Hơn nữa, khi thức khuya sẽ khiến cơ thể mệt mỏi và không muốn làm chuyện “ấy.

Để tăng khả năng thụ thai cao thì cả vợ và chồng cần ngủ ngon, ngủ xuyên đêm và đủ 7-8 tiếng/ngày.

Giữ cân nặng hợp lý

Giữ cân nặng hợp lý để có con sớm. Ảnh internet

Cân nặng cũng là vấn đề bạn cần quan tâm nếu muốn có con sớm. Bởi vợ hoặc chồng thừa cân đều ảnh hưởng đến khả năng thụ thai. Khi đàn ông thừa cân hoặc béo phì, số lượng tin trùng cũng như chất lượng tinh trùng có khả năng giảm mạnh. Còn phụ nữ thừa cân gặp vấn đề trong việc rụng trứng và sự ổn định của chu kì kinh nguyệt.

Vì thế, vợ chồng bạn cần ăn uống và luyện tập hợp lý để giữ cân nặng ổn định, làm tăng khả năng thụ thai.

Không nên để điện thoại gần người

Theo một nghiên cứu khoa học, những người đàn ông thường xuyên để điện thoại trong túi quần có số lượng tinh trùng thấp hơn. Điều này là do các sóng điện từ điện thoại phát ra. Do đó, nếu cả hai vợ chồng đang nỗ lực để có thai thì nên chú ý điều này. Bạn có thể thay đổi vị trí để điện thoại hoặc hạn chế thời gian sử dụng điện thoại cá nhân.

Cắt giảm caffeine

Caffeine có ảnh hưởng tiêu cực tới khả năng thụ thai của nữ giới!

Caffeine có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sinh sản của nữ giới. Một nghiên cứu cho thấy những phụ nữ tiêu thụ hơn 500 mg caffeine mỗi ngày sẽ mất trung bình khoảng 9,5 tháng hoặc lâu hơn để có thai. Ngoài ra, việc uống quá nhiều caffeine trước và trong khi mang thai cũng làm tăng nguy cơ sảy thai.

Bổ sung thực phẩm giàu chất chống oxy hóa

Việc sử dụng thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể giúp tăng tỷ lệ thụ thai, đặc biệt là đối với nam giới bị vô sinh hiếm muộn.

Các chất chống oxy hóa như axit folic, kẽm có thể cải thiện khả năng thụ thai cho cả nam và nữ. Nguyên nhân là do những chất này có thể ức chế hoạt động của các gốc tự do, những chất có thể gây hại đến tinh trùng và trứng.

Một nghiên cứu được thực hiện ở nam giới cho thấy ăn 75g quả óc chó (một thực phẩm rất giàu chất chống oxy hóa) mỗi ngày có thể cải thiện chất lượng tinh trùng. Trong khi đó, một nghiên cứu khác trên 60 cặp vợ chồng tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm cũng cho thấy việc bổ sung thực phẩm giàu chất chống oxy hóa giúp tăng khả năng đậu thai lên đến 23%.

Trái cây, rau xanh, ngũ cốc là những thực phẩm tăng khả năng thụ thai rất hiệu quả bởi chúng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe như vitamin C, E, axit folic, beta-carotene và lutein.

Tránh uống rượu bia

Dù là nam hay nữ thì rượu bia đều có ảnh hưởng xấu tới khả năng sinh sản!

Ngay cả một lượng rượu tương đối nhỏ cũng có thể ảnh hưởng xấu đến khả năng sinh sản đối với nam lẫn nữ.

Phụ nữ uống rượu từ mức trung bình đến mức cao có liên quan đến tăng nguy cơ sẩy thai, rối loạn chức năng tuyến yên - buồng trứng, rối loạn chức năng rụng trứng, khuyết tật giai đoạn hoàng thể và làm niêm mạc tử cung phát triển bất thường.

Nam giới uống rượu từ mức trung bình đến mức cao có thể khiến chức năng gan bất thường, tăng nồng độ estrogen (can thiệp vào sự phát triển của tinh trùng) và giảm đáng kể số lượng tinh trùng.

Bảo vệ sức khỏe răng miệng

“Sức khỏe răng miệng” liên quan gì đến việc tăng khả năng thụ thai? Thực chất đây là 2 vấn đề liên quan mật thiết đến nhau. Bởi các nhà nghiên cứu khoa học đã phát hiện ra, nếu vợ hoặc chồng bị bệnh nướu răng có thể cản trở quá trình thụ thai. Vì thế, phụ nữ được khuyến khích chăm sóc sức khoẻ răng miệng và duy trì vệ sinh răng miệng tốt khi có kế hoạch mang thai.

Tập yoga

Tập yoga giúp tinh thần thoải mái sớm có thai. Ảnh internet

Yoga là một trong những bộ môn giúp cơ thể con người dẻo dai, khỏe mạnh, có được tinh thần thoải mái, giúp làm tăng khả năng thụ thai rất cao. Vì thế, các chị em khi muốn có con sớm thì cần phải giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan, không nên quá lo lâu.

Khám sức khỏe định kỳ

Nếu bạn đã cố gắng để có thai trong một thời gian dài mà vẫn chưa được, đã đến lúc bạn nên gặp bác sĩ. Họ có thể cho bạn đánh giá sức khỏe tổng quát và làm các xét nghiệm để kiểm tra xem có bất kỳ vấn đề gì với khả năng sinh sản của bạn hoặc người bạn đời.

Thường xuyên kiểm tra sức khỏe là biện pháp chính xác và cần thiết!

Để khả năng thụ thai cao nhất và đảm bảo một thai kỳ khỏe mạnh, trước khi có kế hoạch mang thai, cả vợ và chồng nên kiểm tra sức khỏe sinh sản từ 3-5 tháng trước khi mang thai. Bạn sẽ được khám đánh giá khả năng sinh sản, tình dục, sàng lọc các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, sàng lọc các bệnh lý về di truyền. Đặc biệt, quá trình khám này sẽ có thể phát hiện sớm nguyên nhân có thể dẫn tới vô sinh, hiếm muộn để có những biện pháp can thiệp sớm. Các bác sĩ cũng sẽ tư vấn thời điểm sinh con tốt nhất và các biện pháp để có thể sinh ra những đứa con khỏe mạnh thông minh.

Cuối cùng hãy luôn nhớ rằng, những người có tinh thần thoải mái sẽ giúp cho việc thụ thai thuận lợi hơn rất nhiều so với những người luôn căng thẳng và cảm thấy áp lực về vấn đề này. Hãy luôn lạc quan và chăm sóc sức khỏe tốt để sớm nhận được tin vui nhé.

Trên đây là tổng hợp những cách giúp tăng khả năng thụ thai tự nhiên cho các gia đình nhỏ. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các bạn độc giả sẽ biết chăm sóc, điểu chỉnh lại lối sống của mình, để chuẩn bị một sức khỏe tốt nhất cho hành trình mới sắp tới nhé!