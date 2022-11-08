Bật mí độ tuổi sinh con thông minh nhất!

Ngoài di truyền, chế độ dinh dưỡng , quá trình giáo dục thì tuổi tác của cha mẹ khi sinh con cũng là một trong những yếu tố quyết định đến sự thông minh của trẻ nhỏ. Vì thế, muốn con thông minh, lanh lợi hơn thì vợ chồng bạn nên tìm hiểu kỹ độ tuổi nào sinh con thông minh nhất, để có kế hoạch thụ thai thành công. Vậy đâu là độ tuổi sinh con thông minh nhất ? Hãy cùng tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Độ tuổi sinh con ngày càng tăng dần do xu hướng kết hôn muộn đang phổ biến hiện nay. Điều này tiềm ẩn nhiều bất lợi liên quan đến sự hình thành và phát triển não bộ của thai nhi trong bụng mẹ. Tuy nhiên, nếu chọn đúng độ tuổi để mang thai thì sẽ giúp các cặp vợ chồng sinh ra những em bé khỏe mạnh và thông minh.

Theo các chuyên gia, muốn sự kết hợp của trứng và tinh trùng đạt hiệu quả cao thì tuổi kết hôn tốt nhất để đẻ con thông minh đó là người cha lớn hơn mẹ 7 tuổi. Bởi đàn ông nhiều tuổi hơn sẽ có trí lực phát triển toàn diện, di truyền lại cho thế hệ sau nhiều gen tốt hơn. Còn người mẹ trẻ trung, dồi dào sức sống sẽ tạo điều kiện thuận lợi cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng để nuôi thai nhi khỏe mạnh, phát tiển tốt, con sinh ra sẽ thông minh. Vì thế, độ tuổi sinh con thông minh nhất cụ thể dành cho cha và mẹ như sau:

Một nghiên cứu từ các nhà khoa học nước Pháp cho thấy, những đứa trẻ được sinh ra khi người cha ở độ tuổi từ 30-35 thì luôn ưu tú, vượt trội hơn hẳn so với những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Bởi vào trong độ tuổi này, chất lượng “đội quân tinh binh” của phái mạnh đang ở đỉnh cao phong độ. Trước hoặc sau độ tuổi này, chất lượng đội tinh binh có phần kém hơn hẳn. Tinh trùng của người cha khỏe mạnh thì chắc chắn đứa trẻ được sinh ra cũng vô cùng thông minh và khỏe mạnh.

Độ tuổi sinh con thông minh nhất của người mẹ

Với các chị em phụ nữ, thời điểm 23-30 là độ tuổi lý tưởng để người mẹ sinh con. Bởi thời điểm này, cơ thể đã phát triển hoàn thiện, chất lượng trứng cũng ở mức độ tốt nhất. Vì thế, thai nhi ít gặp phải nguy cơ đột biến, tạo tiền đề để phát triển tốt, nguy cơ sinh non, dị dạng, IQ thấp,...gần như là không có.

Hơn nữa, đây cũng là độ tuổi các chị em đã có đủ kinh nghiệm sống, có điều kiện kinh tế vững chắc, tâm lý sẵn sàng để sinh con. Lúc này, các chị em sẽ thường có một vốn kiến thức nhất định để chăm và nuôi con nhỏ một cách khoa học.

23-30 là độ tuổi thích hợp cho mẹ sinh em bé!

Nếu sinh con trước hoặc sau 23-30 tuổi thai nhi sẽ phải “giành giật” từng chút một để có có đủ lượng dinh dưỡng nhất định. Vì thế, có rất nhiều trường hợp trẻ sinh ra bị còi cọc, thể chất yếu và kém thông minh.

Ngoài ra, với sự tác động của các yếu tố kinh tế-xã hội như hiện nay thì hầu như không có khác biệt nhiều trong việc sinh con ở tuổi 20 đến 30. Tuy nhiên, khi đến 40 tuổi mới sinh thì lại hoàn toàn khác. Vì khi bước sang tuổi 40, sức khỏe của người mẹ cũng yếu, bắt đầu bước vào thời kì tiền mãn kinh, vì thế mẹ sẽ không còn nhiều năng lượng để tham gia các hoạt động thể thao, đứa trẻ sinh ra sẽ ốm yếu, còi cọc, sau này khi lớn lên đứa con cũng có nguy cơ béo phì cao.

Do đó, các cặp vợ chồng cần lưu ý về độ tuổi sinh sản của mình, để có kế hoạch sinh con cụ thể, “xây nền” vững chắc để con có thể khỏe mạnh và thông minh hơn.

Để con khỏe mạnh, thông minh thì trước khi sinh cần chăm sóc mẹ bầu như thế nào?

Ngoài việc chú ý đến độ tuổi sinh con thông minh nhất, thì việc chăm sóc mẹ bầu trước khi sinh cũng rất quan trọng sẽ đảm bảo cho em bé trong bụng phát triển tốt. Vì thế, ngay từ trước khi có bầu, các cặp vợ chồng cần chuẩn bị toàn bộ về mặt tinh thần, tài chính cũng như sức khỏe. Lúc này, cả vợ và chồng đều nên đi tiêm phòng những mũi cần thiết như cúm, rubella, thủy đậu và có chế độ ăn uống cân bằng, khoa học, bổ sung đầy đủ axit folic, giúp trẻ không bị khuyết tật ống thần kinh.

Con sẽ thông minh hơn khi bố mẹ có kế hoạch thụ thai đúng độ tuổi!

Bênh cạnh viêc bổ dinh dưỡng, mẹ cũng nên thường xuyên đi khám thai định kỳ, để đảm bảo thai nhi đang phát triển ổn định. Nếu có bất thường, các bác sĩ sẽ có phương pháp can thiệp kịp thời.

Trên đây là câu trả lời chi tiết cho vấn đề về độ tuổi sinh con thông minh nhất. Hy vọng với các thông tin mới được chia sẻ trên đây, các cặp vợ chồng đang có ý định thêm thành viên mới cho gia đình sẽ biết được độ tuổi sinh con thông minh nhất và có kế hoạch thụ thai chính xác nhé! Chúc thành viên mới của gia đình bạn sẽ được ra đời trong sự chuẩn bị đầy đủ của cha mẹ, với một sức khỏe và trí thông minh xuất sắc nhé!