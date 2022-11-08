Bật mí độ tuổi sinh con thông minh nhất!

Mẹ bầu 08/11/2022 09:30

Bên cạnh những mối bận tâm về việc thụ thai, cũng có rất nhiều vợ chồng thắc mắc về độ tuổi sinh con thông minh nhất, nhằm mong bé yêu được ra đời với một sức khỏe và một trí thông minh nổi trội.

Nội dung bài viết

Ngoài di truyền, chế độ dinh dưỡng, quá trình giáo dục thì tuổi tác của cha mẹ khi sinh con cũng là một trong những yếu tố quyết định đến sự thông minh của trẻ nhỏ. Vì thế, muốn con thông minh, lanh lợi hơn thì vợ chồng bạn nên tìm hiểu kỹ độ tuổi nào sinh con thông minh nhất, để có kế hoạch thụ thai thành công. Vậy đâu là độ tuổi sinh con thông minh nhất? Hãy cùng tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Theo các chuyên gia, muốn sự kết hợp của trứng và tinh trùng đạt hiệu quả cao thì tuổi kết hôn tốt nhất để đẻ con thông minh đó là người cha lớn hơn mẹ 7 tuổi. Bởi đàn ông nhiều tuổi hơn sẽ có trí lực phát triển toàn diện, di truyền lại cho thế hệ sau nhiều gen tốt hơn. Còn người mẹ trẻ trung, dồi dào sức sống sẽ tạo điều kiện thuận lợi cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng để nuôi thai nhi khỏe mạnh, phát tiển tốt, con sinh ra sẽ thông minh. Vì thế, độ tuổi sinh con thông minh nhất cụ thể dành cho cha và mẹ như sau:

Độ tuổi sinh con thông minh nhất của người cha

Người khoảng 30-35 tuổi sinh con sẽ thông minh
Người khoảng 30-35 tuổi sinh con sẽ thông minh!

Độ tuổi sinh con ngày càng tăng dần do xu hướng kết hôn muộn đang phổ biến hiện nay. Điều này tiềm ẩn nhiều bất lợi liên quan đến sự hình thành và phát triển não bộ của thai nhi trong bụng mẹ. Tuy nhiên, nếu chọn đúng độ tuổi để mang thai thì sẽ giúp các cặp vợ chồng sinh ra những em bé khỏe mạnh và thông minh.

Một nghiên cứu từ các nhà khoa học nước Pháp cho thấy, những đứa trẻ được sinh ra khi người cha ở độ tuổi từ 30-35 thì luôn ưu tú, vượt trội hơn hẳn so với những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Bởi vào trong độ tuổi này, chất lượng “đội quân tinh binh” của phái mạnh đang ở đỉnh cao phong độ. Trước hoặc sau độ tuổi này, chất lượng đội tinh binh có phần kém hơn hẳn. Tinh trùng của người cha khỏe mạnh thì chắc chắn đứa trẻ được sinh ra cũng vô cùng thông minh và khỏe mạnh.

Độ tuổi sinh con thông minh nhất của người mẹ

Với các chị em phụ nữ, thời điểm 23-30 là độ tuổi lý tưởng để người mẹ sinh con. Bởi thời điểm này, cơ thể đã phát triển hoàn thiện, chất lượng trứng cũng ở mức độ tốt nhất. Vì thế, thai nhi ít gặp phải nguy cơ đột biến, tạo tiền đề để phát triển tốt, nguy cơ sinh non, dị dạng, IQ thấp,...gần như là không có.

Hơn nữa, đây cũng là độ tuổi các chị em đã có đủ kinh nghiệm sống, có điều kiện kinh tế vững chắc, tâm lý sẵn sàng để sinh con. Lúc này, các chị em sẽ thường có một vốn kiến thức nhất định để chăm và nuôi con nhỏ một cách khoa học.

23-30 tuổi mẹ sinh con sẽ thông minh hơn
23-30 là độ tuổi thích hợp cho mẹ sinh em bé!

Nếu sinh con trước hoặc sau 23-30 tuổi thai nhi sẽ phải “giành giật” từng chút một để có có đủ lượng dinh dưỡng nhất định. Vì thế, có rất nhiều trường hợp trẻ sinh ra bị còi cọc, thể chất yếu và kém thông minh.

Ngoài ra, với sự tác động của các yếu tố kinh tế-xã hội như hiện nay thì hầu như không có khác biệt nhiều trong việc sinh con ở tuổi 20 đến 30. Tuy nhiên, khi đến 40 tuổi mới sinh thì lại hoàn toàn khác. Vì khi bước sang tuổi 40, sức khỏe của người mẹ cũng yếu, bắt đầu bước vào thời kì tiền mãn kinh, vì thế mẹ sẽ không còn nhiều năng lượng để tham gia các hoạt động thể thao, đứa trẻ sinh ra sẽ ốm yếu, còi cọc, sau này khi lớn lên đứa con cũng có nguy cơ béo phì cao.

Do đó, các cặp vợ chồng cần lưu ý về độ tuổi sinh sản của mình, để có kế hoạch sinh con cụ thể, “xây nền” vững chắc để con có thể khỏe mạnh và thông minh hơn.

Để con khỏe mạnh, thông minh thì trước khi sinh cần chăm sóc mẹ bầu như thế nào?

Ngoài việc chú ý đến độ tuổi sinh con thông minh nhất, thì việc chăm sóc mẹ bầu trước khi sinh cũng rất quan trọng sẽ đảm bảo cho em bé trong bụng phát triển tốt. Vì thế, ngay từ trước khi có bầu, các cặp vợ chồng cần chuẩn bị toàn bộ về mặt tinh thần, tài chính cũng như sức khỏe. Lúc này, cả vợ và chồng đều nên đi tiêm phòng những mũi cần thiết như cúm, rubella, thủy đậu và có chế độ ăn uống cân bằng, khoa học, bổ sung đầy đủ axit folic, giúp trẻ không bị khuyết tật ống thần kinh.

Con sẽ thông minh hơn khi bố mẹ có kế hoạch thụ thai đúng độ tuổi
Con sẽ thông minh hơn khi bố mẹ có kế hoạch thụ thai đúng độ tuổi!

Bênh cạnh viêc bổ dinh dưỡng, mẹ cũng nên thường xuyên đi khám thai định kỳ, để đảm bảo thai nhi đang phát triển ổn định. Nếu có bất thường, các bác sĩ sẽ có phương pháp can thiệp kịp thời.

Trên đây là câu trả lời chi tiết cho vấn đề về độ tuổi sinh con thông minh nhất. Hy vọng với các thông tin mới được chia sẻ trên đây, các cặp vợ chồng đang có ý định thêm thành viên mới cho gia đình sẽ biết được độ tuổi sinh con thông minh nhất và có kế hoạch thụ thai chính xác nhé! Chúc thành viên mới của gia đình bạn sẽ được ra đời trong sự chuẩn bị đầy đủ của cha mẹ, với một sức khỏe và trí thông minh xuất sắc nhé!

Cách làm sườn nướng mật ong thơm ngon khó cưỡng và siêu đơn giản tại nhà!

Cách làm sườn nướng mật ong thơm ngon khó cưỡng và siêu đơn giản tại nhà!

Sườn nướng mật ong thơm ngon đậm vị, ngọt thanh nơi đầu lưỡi với từng thớ thịt mềm đậm vị, đảm bảo thưởng thức một lần là nhớ mãi không quên nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   Độ tuổi sinh sản của nam giới độ tuổi sinh sản của nữ giới tuổi sinh đẻ

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 4 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 5 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 6 giờ 1 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ